Fosta sportivă criticată dur pentru defilarea pe podium. Costumul de baie care nu i s-a potrivit deloc

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A obținut o medalie de bronz la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, dar a decis să se retragă din activitatea competițională. Recent, fosta sportivă de performanță originară din Statele Unite ale Americii a fost criticată dur pentru defilarea pe podium.

O fostă jucătoare de rugby, sub lupa internauților

Ilona Maher (29 ani) este o fostă jucătoare de rubgy, în aprilie 2026 anunțând că se retrage. Sportiva din SUA nu a vorbit despre niciun plan de a reveni în activitate, activând în momentul de față drept gazdă de podcasturi. De asemenea, cochetează cu televiziunea și este o personalitate activă pe rețelele de socializare.

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Pe contul de Instagram este urmărită de 5,5 milioane de utilizatori din lumea întreagă. Vedeta de reality TV, pe numele său complet Ilona Delsing Rosa Maher, este celebră pentru competițiile la care a participat. În plus, toți cei care o urmăresc știu că are citate motivaționale despre încrederea în sine și acceptarea propriului corp.

Din păcate, mesajele pe care le promovează constant nu au ajutat-o de această dată. O defilare de modă a pus-o după ce a apărut într-un costum de baie nepotrivit. Fosta sportivă și-a făcut simțită prezența la prezentarea Sports Illustrated Swimsuit, care s-a desfășurat în cadrul Miami Swim Week.

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Concret, a apărut într-un costum de baie cu alb și albastru care i-a lăsat la vedere decolteul. Acesta a fost atât de adânc încât îi ajungea până la buric. Mai mult decât atât, ținuta îmbrăcată a avut și câteva decupaje laterale care se pare că nu au avantajat-o deloc pe atletă. Cel puțin, așa au spus cei din social media.

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„Sports Illustrated i-a făcut o mare nedreptate cu modelul ăsta”, a scris un utilizator de pe rețeaua X. „Nu este body shaming, pur și simplu nu este cel mai avantajos costum de baie”, a completat o altă persoană. „Draga mea, ai ales greșit”, a ținut un alt internaut să-și spună punctul de vedere.

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„Nu-mi place costumul ăsta pe nimeni” sau „A fost o alegere foarte proastă. Un costum de baie îngrozitor”, sunt alte opinii primite de Ilona Maher. Remarcile negative au ajuns și la urechile fostei sportive care a ținut să clarifice situația neplăcută.

Replying to @Michael serving BACK at at Sports Illustrated’s Miami Swim Week Show 🤩

Cum a răspuns atleta criticilor din mediul online

Ilona Maher a realizat o filmare pe care a distribuit-o pe TikTok și în care a vorbit despre criticile primite recent. de rubgy a preferat să se amuze de comicul momentului de la defilarea de modă. Mai mult decât atât, s-a ținut departe de comentariile neplăcute, dorind să nu se lase descurajată de nicio persoană.

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„Tocmai am apucat să defilez în prezentarea de costume de baie SI, iar apoi prezentarea mea pe podium a fost postată pe Instagram. Și voi ați lăsat cele mai frumoase comentarii. Adică, aveți un talent deosebit pentru cuvinte. Unele dintre comentarii au fost: «S-a murdărit cu asta».

De fapt, am ales eu. Am ales singură costumul de baie. Mi-a plăcut cumva. Mi-a plăcut cum mi-a arătat tot spatele, mi-a arătat un mic sân în partea laterală. Deci te înțeleg, dar asta am fost doar eu. În ceea ce privește «nu e foarte măgulitor», ok, te înțeleg.

Nu cred că a fost cea mai bună ținută pe care am purtat-o ​​vreodată sau cel mai bun costum pe care l-am purtat vreodată, cu siguranță. E nemăgulitor sau e pur și simplu ca și cum un corp mai mare ar exista într-un costum? Nu știu, spune-mi tu”, a spus campioana, conform .

”Cred că am inspirat mulți oameni”

„Respect toate opiniile voastre. Poate că aceasta nu a fost poate cea mai bună ținută a mea, dar tot am ieșit pe podium. Am defilat totuși pe podium. Tot am avut curajul să mă prezint în fața oamenilor. Cred că am inspirat mulți oameni…

Așa că, continuați să urmăriți, continuați să comentați, sunteți cei mai buni. Și pur și simplu purtați costumul. Dacă ai un corp, atunci ai un corp potrivit pentru bikini” a încheiat Ilona Maher.