Fostă stewardesă Tarom, mărturii terifiante la 41 de ani după un accident aviatic: ”Mă gândeam că voi fi mâncare pentru rechini”

În anii pe care i-a petrecut la bordul aeronavelor Tarom, Laura Aurelia Grigore, fostă stewardesă, a simţit pe propria piele ce înseamnă o situație critică, de la alerte cu bombă, un motor blocat de o pasăre, un trăsnet, dar mai ales o aterizare forțată în ocean.

La mai bine de patru decenii distanță de la un grav incident aviatic, românca a povestit, detaliat, pe pagina de Facebook, cum a trăit clipele în care avionul în care se afla a amerizat în oceanul Atlantic, în Mauritania.

O fostă stewardesă Tarom rememorează un accident aviatic produs în urmă cu 41 de ani

La scurt timp după ce absolvit liceul, Laura Aurelia Grigore s-a angajat la Romtrans, o firmă de lângă aeroport. Anul 1975 i-a oferit ocazia de a participa la un concurs de stewardese.

Tânăra a profitat de această șansă, una care i-a deschis un nou drum în viaţă. Avea să fie un drum extrem de palpitant, cu aventuri demne de a fi scrise într-un roman.

Stewardesa Laura Aurelia Grigore e cunoscută publicului din România pentru că a avut șansa să scape cu viață din doua accidente aviatice în anii ’80.

După foarte mulți ani de la unul dintre acestea, Laura Aurelia Grigore a povestit cum a trăit acele momente. Ea a rememorat, pe Facebook, episodul în care avionul la bordul căreia se afla a amerizat în oceanul Atlantic, în Mauritania.

Stewardesa Tarom, mărturii despre accidentul din 1980, cu 186 de oameni la bord

În august 1980, Laura Aurelia Grigore se afla la bordul unui Tupolev 154 al companiei Tarom, care decolase de pe Otopeni cu destinaţia Nouadhibou (Mauritania).

Avionul Tupolev 154 avea la bord echipajul și marinari, 186 de oameni, și trebuia să aterizeze pe aeroportul din Nouadhibou. Însă acesta a amerizat în oceanul Atlantic. Pasagerii și-au petrecut toată noaptea în apă, într-o zonă plină de rechini. Cu toate acestea, o singură persoană și-a pierdut viața.

La 41 de ani distanță de la drama aviatică, fosta stewardesa Laura Aurelia Grigore povestește cum a trăit ea acea noapte.

”Era 6 august 1980,aveam un zbor Otp- Berlin-Casablanca-Nouadibouh,situat pe malul oceanului Atlantic,în Mauritania, cu marinari care făceau după 6 luni schimb de echipaje pe navele Jiul si Milcov!

În loc să plecăm la timp, în jurul prânzului am plecat seara pe la 19,am zburat mult, escală la Casablanca apoi mai departe spre Nouadibough unde am ajuns pe la 3 dimineața!cursă a fost destul de grea căci după atâtea ore am decolat plus încă vreo 8 ore de zbor efectiv”, povestește Laura pe .

Incidentul aviatic, anticipat de o premoniție

Fosta stewardesă povestește că, înainte cu câteva momente de eveniment, vorbea cu unele colege despre un film în care era vorba despre un accident aviatic care i se părea nerealist.

”Îmi aduc aminte că, înainte să aterizăm/ amerizam mai degrabă, le povesteam colegelor mele (nu dau numele lor căci nu am aprobarea lor,doar Getei Negru pentru ca ea nu mai este aici pe pământ dar nici Titi Dumitru) un film pe care îl văzusem la New York,de unde cu 3 zile în urmă, venisem și care era tot cu aviația,reclama la Boeing 707, cum au rezistat ei în cabina sub fundul oceanului, spuneam fetelor ca.. ăștia vand castraveti la grădinar cu filmul lor…

Chiar ne uitam toate 3 pe fereastra de la bucătăria din mijloc unde stăteam și vedeam bărcile, vapoarele luminate că niște brazi de Crăciun …apoi am simțit cum a pus trenul o aterizare ceva mai dură, dar….ceva mi s-a părut a nu fi ok, căci nu vedeam nicio luminiță pe fereastră, apoi după cele 18 secunde rulate pe apă, pentru că zona respectivă era periculoasă pentru navigația vapoarelor căci erau dune/limbi de pământ periculoase pentru ele, tocmai într-un astfel de dâmb ne-am oprit.

În fața noastră era o groapă de vreo 45 metri, o treime din aripa dreapta avea 7 metri…doar unde erau roțile apă era ..să zic așa…în jur de ( atunci noaptea nu știam) vreo 2 metri.

Deci în clipa când a ajuns la această dună avionul s-a rupt în 3 bucăți, pe mine, fiind la strapontina de la culoar, m-au stropit niște picături de apă, s-a făcut beznă în ce a rămas din avion, am gustat picăturile (erau sărate) căci aveam o nelămurire…mă uităm de pe strapontină în sus, vedeam cerul cu stele deci…nu ploua, ci eram în apă!”, a povestit ea.

Stewardesa: ”Mă gândeam că voi fi mâncare pentru rechini”

Românca își mai amintește de momentul terifiant în care, după ce a sărit în apă, aflase că ar fi și rechini prin zonă.

”Am uitat să va spun, când m-am aruncat prima dată în apă la sfaturile celor din echipaj, auzisem la marinari cum ca ar fi si rechini prin zonă, noapte, mi se agățau de picioare fel de fel de alge sau fire/ conducte de pe la avion rămase…mă gândeam că în viitorul minut ori voi fi mâncare pentru rechini ori o sa ard…până m.am întors la avion am stat,recunosc, intr-o teroare…intr.o frică imensa! Doar gânditi-vă puțin. ….: era noapte,eram în apă, motorul avionului urla. .singura …nu mai vedeam nici o scăpare!

După ce am făcut și a doua baie,împinsă de marinari, ne.am întors iar la avion, într-o liniște deplină,vedeam luminițe…țipam stinge țigarea în gură,nu în apă și auzeam răspunsul: nu este țigare,este beculetul de la vesta!

La unele veste s.a aprins,la altele nu ! La un moment dat,am băgat.o în cabina pe colega mea Geta ,care am aflat apoi că a avut rupte o aorta de la carotida plus 3 coaste si o mână si care a stat 2 saptamani in comă! In avion,în cabina din spate care a rămas”, mai scrie fosta stewardesă.

Românca mai povestește că i-a rămas în cap ceea ce i-a spus un francez după : “Voi, românii, ați mâncat norocul tuturor aviatorilor și de acum 50 de ani ca și celor peste 50 de ani.. cu un așa accident, apă, rechinii.. etc”.