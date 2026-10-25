Fosta tenismenă care sare în apărarea cuplului Elina Svitolina – Gael Monfils. Divorțul momentului a împărțit lumea în două

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Martina Navratilova este o fosta tenismenă originară din Cehia, care s-a retras de mult din activitate. Fosta sportivă nu a putut să stea pe margine și a sărit în apărarea cuplului Elina Svitolina – Gael Monfils. Cei doi i-au făcut pe internauți să reacționeze în număr foarte mare.

Cuplul Elina Svitolina și Gael Monfils, apărat de o fostă sportivă

Fosta jucătoare de tenis născută în Praga, Martina Navratilova (70 ani), este prima personalitate din sport care a lansat un atac dur la adresa președintelui american Donald Trump. Femeia a condamnat capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro și intervenția militară a Statelor Unite ale Americii în Venezuela.

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Ea este cunoscută și pentru faptul că face parte din comunitatea LGBT. A făcut acest pas după moartea soțului, iar în anul 2014 s-a căsătorit cu partenera sa de viață. De curând, a ales să intervină în disputa dintre Elina Svitolina și Gael Monfils, care au anunțat că au decis să pună capăt mariajului care durează din vara lui 2021.

Tenismenul francez . Ulterior, blondina , inducându-și fanii în eroare cu mesajele din social media. Într-o postare de pe rețeaua X, fosta sportivă cehă a dorit să le ia apărarea după ce au fost puși la zid de internauți.

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„Oamenii pot fi incredibil de cruzi. Elina și Gael trec printr-o perioadă dificilă în acest moment și nimeni nu suferă mai mult din cauza acestei situații decât ei. Și, după toate acestea, cine mai îndrăznește să-i judece? Le doresc din toată inima amândurora mult noroc și multă sănătate”, a scris fosta lider mondială și multiplă câștigătoare de Grand Slam, pe rețelele de socializare, relatează . Martina Navratilova, care este una din cele mai bune jucătoare de tenis din istorie, s-a arătat șocată de felul în care a reacționat publicul la vestea divorțului dintre cei doi sportivi.

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Ce spune Gael Monfils despre Elina Svitolina

Elina Svitolina a primit numeroase critici de la cei care o urmăresc. Foarte mulți oameni o judecă pentru mesajele contradictorii pe care le-a postat în mediul online. În acestea susține că a ales să divorțeze din cauza răboiului dintre Rusia și Ucraina. În schimb, a transmis că-l iubește în continuare pe Gael Monfils, cu care are o fetiță, Skai, în vârstă de 4 ani. Jucătorul de tenis francez s-a văzut nevoit să lămurească situația. A decis să se poziționeze de partea fostei partenere de viață. Sportivul a ales să o laude pe tenismenă pentru felul în care a comunicat separarea.

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Mulți consideră că explicația ei nu este suficient de bună. Tenismenul crede că oamenii nu ar fi trebuit să fie duri cu ea sau lipsiți de bunătate. Mai mult decât atât, a recunoscut că nu mai sunt un cuplu. În schimb, vor fi pentru totdeauna o familie pentru că la mijloc se află un copil. În plus, s-a arătat bucuros că a primit sprijin și dragoste de la Elina Svitolina de-a lungul anilor.