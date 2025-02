Fosta vedetă de la Antena care a fost la un pas de moarte, după ce a fost infectat cu virusul dengue: „Nu mai puteam mânca nimic”

Virusul dengue a făcut o victimă și în rândul vedetelor din România. Andrei Jilavu, fostul concurent de la Burlăcița, s-a infectat în timp ce se afla în vacanță în Vietnam și a ajuns în ultimul moment pe mâna medicilor.

Cine este Andrei Jilavu

În urmă cu câțiva ani, Andrei Jilavu era o prezență constantă în showbizul românesc. Fostul concurent al showului Burlăcița, difuzat pe Antena 1, a fost și asistent tv. În plus, a bifat câteva relații care l-au ținut în lumina reflectoarelor, apărând alături de vedete precum Simona Trașcă și Eva Kent.

ADVERTISEMENT

De altfel, la un moment dat, au existat zvonuri conform s-a iubit chiar și cu Oana Roman, însă acestea nu au fost niciodată confirmate. Ulterior, bărbatul s-a mutat din țară și s-a stabilit în Dubai.

El a motivat că și-a dorit să înceapă viața de la zero și că „vedetismul” nu prea i-a priit. S-a făcut însoțitor de zbor și a devnit rapid grooming ambassador. Asta înseamnă că se ocupă de tot ce înseamnă styling-ul stewardeselor. Totodată, meseria i-a deschis și apetitul pentru călătorii.

ADVERTISEMENT

S-a infectat cu Dengue în vacanță

Atras de țările exotice, însă, Andrei Jilavu a avut parte de o experiență de coșmar, soră cu moartea, într-o vacanță din Vietnam. Deși a evitat plimbările prin pădure și a stat mai mult la piscina hotelului, fără să știe,

„Este o boală pe care o găsești mai mult în țările exotice. Eu am toate vaccinurile făcute, mai puțin pentru dengue, pentru că în momentul de față nu există. Eu am stat mai mult la piscina hotelului în Vietnam, nu am mers în junglă, nu m-am plimbat de nebun.

ADVERTISEMENT

Probabil, fiind aproape de apă, sunt mai mulți țânțari, iar clima este oricum umedă. Nu știu dacă faptul că am grupa sanguină A Rh pozitiv a influențat, dar pur și simplu m-a pișcat un țânțar. M-am tot scărpinat, nu m-am speriat, nu am luat în considerare faptul că pot lua un astfel de virus. Ceea ce m-a speriat ulterior au fost simptomele”, a declarat Andrei Jilavu pentru

ADVERTISEMENT

Febra dengue, simptome. Cu ce s-a confruntat fostul concurent de la Burlăcița

se numără febra cu debut brusc, durerile de cap severe sau migrenele, erupțiile cutanate, durerile musculare, dar și durerile osoase, motiv pentru care se numai numește și febra oaselor rupte.

În cazul lui Andrei Jilavu boala, spune el, a debutat în mod bizar. Acesta s-a confruntat cu sângerări nazale și dureri mari de stomac. Totuși, nu a fugit din prima la spital, ci a decis să se trateze de unul singur.

„Simptomele au fost foarte dubioase, inițial virusul a debutat cu dureri mari de stomac, de cap, îmi curgea sânge pe nas, la un moment dat și scuipam sânge, aveam foarte multe simptome extraordinar de ciudate. Dar, datorită faptului că în gură aveam un gust amar, am sunat medicul de familie din țară. Acesta mi-a spus că este posibil să am ceva la fiere.

M-am tratat cu ceaiuri, însă am ajuns la un moment dat în care nu mai puteam mânca nimic. Tot ce mâncam nu avea gust, am crezut că am COVID. Am stat izolat în cameră 3-4 zile, nu am putut mânca nimic. M-am speriat foarte tare atunci când au început să mă doară foarte rău oasele, carnea, așa cum este și supranumită boala: febra oaselor rupte. Am mers la recepția hotelului să cer ajutorul”, a povestit Andrei Jilavu.

Experiența neplăcută de la spital

Andrei Jilavu a povestit că a solicitat hotelului să trimită o ambulanță, dar a realizat că în Vietnam serviciile medicale nu sunt foarte dezvoltate. După ce nu a reușit să comunice eficient cu persoana de la recepție, a ales să meargă singur la spital.

A căutat o unitate medicală de top și s-a dus direct, iar după efectuarea analizelor, a fost internat imediat. Acolo, medicii au constatat că avea dengue. Fostul concurent de la Burlăcița își amintește că febra era intensă și i-au apărut pete roșii pe piele și față, asemănătoare cu cele din rujeolă. Astfel medicul i-a explicat că aceste simptome erau clare indicii ale virusului și a urmat o săptămână de internare.

„Medicul m-a întrebat, pentru că trebuie să știi exact când au început simptomele, pentru ca ei să decidă cum să trateze boala. Am înțeles că de la mușcătura țânțarului până la primele simptome trec cam două săptămâni. După internare, m-au băgat direct pe perfuzii, pentru că nu mai mâncasem de câteva zile.

Când contactezi acest virus, îți scade nivelul trombocitelor și, practic, sângele tău nu se mai coagulează și devine foarte lichid. Astfel, și calitățile tale locomotorii sunt slăbite, sângele nu mai circulă nici la creier, de aceea aveam și durerile de cap. Dacă nu ajungeam la spital, ar fi putut fi fatal”, a continuat Andrei Jilavu.

Febra dengue – tratament

De menționat este că, în prezent, nu există un tratament specific pentru febra Dengue, iar intervențiile medicale variază în funcție de simptomele individuale și posibilele complicații provocate de virus. Internarea în spital este necesară doar în cazul pacienților care dezvoltă forme severe ale bolii sau în cazul celor cu afecțiuni cronice riscante.

Forma gravă a bolii, cunoscută sub denumirea de febra Dengue hemoragică, poate fi extrem de periculoasă și se caracterizează prin febră intensă, de până la 41°C, care poate duce la convulsii, mărirea ficatului, insuficiență circulatorie, hemoragii masive și afectarea organelor vitale, scrie