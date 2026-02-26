Fosta vedetă din SuperLiga, pe teren la primul meci al lui CS Păulești după scandalul pariurilor: „De ce să sufere copiii din cauza unora care n-au ce să caute în fotbal?!”

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc asistă la o anchetă de proporții. Poliția a făcut peste 30 de percheziții și a reținut două persoane după ce clubul CS Păulești, din Liga a 3-a, este suspectat de efectuarea mai multor blaturi. Un fotbalist consacrat în SuperLiga evoluează la formația prahoveană.

Romario Pires evoluează la CS Păulești

Dacă Adrian Petre și Gabi Matei nu mai sunt la CS Păulești, Romario Pires, fotbalist trecut pe la Farul sau Petrolul, este legitimat la clubul prahovean. Într-un dialog cu FANATIK, mijlocașul brazilian a explicat de ce se află la echipa din Liga a 3-a.

Romario Pires (37 ani) a dezvăluit că și-a deschis o academie de fotbal, iar aceasta are un parteneriat cu CS Păulești. Mijlocașul brazilian a expus că aflat în curs, asta în ciuda problemelor din cadrul clubului.

„Eu am o academie de fotbal și avem un parteneriat cu cei de la Păulești. Academia este privată, nu primim niciun ban de la primărie sau din altă parte. Ei au reziliat contractele tuturor jucătorilor, așa că la meciul de mâine cu Râmnicu Sărat copiii mei vor fi pe teren. Am decis să revin și eu, pentru că au nevoie de ajutor. Sunt mulți debutanți, au 16-17 ani. Au mai rămas doar doi seniori. Nu mai aveam de gând să joc, pentru că m-am retras. Dacă nu era vorba despre copiii pe care îi antrenez, nu aș fi făcut-o.

Nu am nicio legătură cu ce s-a întâmplat și vreau să fie foarte clar acest lucru. Situația este destul de grea acum și am decis să vin alături de acești copii care vor să joace fotbal. Ei nu au nicio vină și vrem cu atât mai mult să demonstrăm pe teren și să promovăm acești tineri. Eu stăteam liniștit în Liga a IV-a, însă cei de la Păulești au venit cu anumite ambiții și ne-am retras la acel moment. Mă refer la perioada de acum un an și ceva.

Acum vreau să fac treabă cu acești copii și, din ce înțeleg, echipa va continua până la finalul sezonului. Nu a ajuns nimic altceva la noi, așa că ne prezentăm la meci. De ce să sufere acești copii din cauza unora care nu au ce să caute în fotbal? Ei nu sunt afectați, pentru că nu au nicio legătură cu tot ce s-a întâmplat și sunt foarte liniștiți. Dacă se va întâmpla ceva cu echipa, ei se vor întoarce la academie și vor juca la categoria lor de vârstă”, a declarat Romario Pires pentru FANATIK.

Romario Pires va fi pe teren în următorul meci

În continuare, Romario Pires a mărturisit că se va afla pe teren la următorul meci disputat de CS Păulești. Mijlocașul a transmis că nu a avut .

„Pot vorbi foarte liber, pentru că nu am avut absolut niciun amestec și, de aceea, voi fi și pe teren la meci. Au nevoie de cineva cu experiență și îmi voi asuma și rolul de antrenor secund. Nu știm dacă antrenorul principal va ajunge la meci. Am avut antrenament și ne organizăm pentru mâine. Acum ajung la Păulești. Chiar nu mi-am dorit să intru pe teren, dar am acceptat pentru că acești copii au nevoie de mine și trebuie să îi protejez.

Mi-am făcut un nume în România. Am jucat la Petrolul, U Cluj, Hermannstadt și Farul și niciodată nu am fost implicat în astfel de lucruri. Mi-am văzut de treabă, am fost profesionist și am făcut tot ce am putut acolo unde am jucat. Această mentalitate încerc să le-o transmit și acestor tineri. Îmi voi lua și cetățenia română”, a adăugat brazilianul.

Pires vrea ca tinerii de la CS Păulești să nu aibă de suferit

Romario Pires speră ca autoritățile să își facă treaba, iar cei vinovați să plătească. Totodată, mijlocașul solicită ca tinerii din cadrul clubului CS Păulești să nu aibă de suferit de pe urma anchetei în curs.

„Cine a greșit trebuie să plătească, dar vă rog să îi protejăm pe acești copii, care nu au nicio legătură cu ce s-a întâmplat. Vrem să câștigăm, să mai uităm de tot ce s-a întâmplat, mai ales că echipa este pe locul al cincilea. Sper să reușim să prindem play-off-ul și să ne mai liniștim. Tot ce știu este doar din presă și vreau să stau departe de toate acestea, pentru că am o reputație și este vorba și despre familia mea.

Am jucat și aici anul trecut, dar am plecat și nu vreau să fiu implicat în această poveste. Nu are nicio legătură cu mine și nu îmi stă în caracter așa ceva. Nu vreau să știu absolut nimic despre ce au făcut alții la Păulești”, a conchis Romario Pires.