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Momentul cel mai așteptat al zilei de sâmbătă, 5 septembrie, a fost fără îndoială partida dintre Dinamo și FCSB. Însă, un alt punct interesant a fost întâlnirea pe care au avut-o gloriile care au strălucit în tricoul Stelei în urmă cu 40 de ani.

Gloriile Stelei, la cină în timpul derby-ului Dinamo – FCSB

În timp ce pe Arcul de Triumf se desfășura dintre Dinamo și FCSB, fostele glorii ale Stelei au ales să meargă împreună să ia cina. A fost o întâlnire la care au participat mai mulți componenți ai echipei de aur care a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

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Foștii fotbaliști Ștefan Iovan, Miodrag Belodedici, Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă și Tudorel Stoica au luat cina la un restaurant cu specific italienesc din Capitală. Acestora li s-a alăturat și Valentin Ceaușescu, .

”O seară frumoasă între vechi prieteni, cu zâmbete, glume și multe amintiri depănate. O cină pe care ne-o dorim repetată cât mai des, într-un loc în care ne simțim mereu ca acasă – Il Calcio by Mr. Val. Mulțumim încă o dată Sălăgean Valentin pentru primirea călduroasă și pentru dragul cu care ne întâmpină de fiecare dată!”, a scris Balint, pe contul de Facebook.

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Patronul restaurantului a venit la Dinamo – FCSB

Patronul restaurantului unde s-au întâlnit foștii jucători de la Steaua București nu a rămas, însă, alături de aceștia la cină. Valentin Sălăgean a ales să vină pe Arcul de Triumf pentru a urmări din tribună derby-ul Dinamo – FCSB, din etapa a 8-a a SuperLigii.

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Trebuie remarcat faptul că majoritatea legendelor Stelei s-au dezis de FCSB, gruparea patronată de Gigi Becali, și și-au exprimat susținerea pentru Clubul Sportiv al Armatei în scandalul privind continuatoarea de drept a echipei istorice din Ghencea.