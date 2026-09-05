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Ce au făcut gloriile Stelei în timpul derby-ului Dinamo – FCSB: ”O seară frumoasă între vechi prieteni”

Componenții echipei Steaua care au câștigat Cupa Campionilor Europei, întâlnire de gală. Unde s-au văzut marile glorii în timpul meciului Dinamo - FCSB.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
05.09.2026 | 22:20
Ce au facut gloriile Stelei in timpul derbyului Dinamo FCSB O seara frumoasa intre vechi prieteni
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Gloriile Stelei au mers la restaurant în timpul derby-ului Dinamo - FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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Momentul cel mai așteptat al zilei de sâmbătă, 5 septembrie, a fost fără îndoială partida dintre Dinamo și FCSB. Însă, un alt punct interesant a fost întâlnirea pe care au avut-o gloriile care au strălucit în tricoul Stelei în urmă cu 40 de ani.

Gloriile Stelei, la cină în timpul derby-ului Dinamo – FCSB

În timp ce pe Arcul de Triumf se desfășura marele derby al fotbalului românesc dintre Dinamo și FCSB, fostele glorii ale Stelei au ales să meargă împreună să ia cina. A fost o întâlnire la care au participat mai mulți componenți ai echipei de aur care a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

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Foștii fotbaliști Ștefan Iovan, Miodrag Belodedici, Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă și Tudorel Stoica au luat cina la un restaurant cu specific italienesc din Capitală. Acestora li s-a alăturat și Valentin Ceaușescu, unul dintre creatorii Stelei ’86.

”O seară frumoasă între vechi prieteni, cu zâmbete, glume și multe amintiri depănate. O cină pe care ne-o dorim repetată cât mai des, într-un loc în care ne simțim mereu ca acasă – Il Calcio by Mr. Val. Mulțumim încă o dată Sălăgean Valentin pentru primirea călduroasă și pentru dragul cu care ne întâmpină de fiecare dată!”, a scris Balint, pe contul de Facebook.

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Patronul restaurantului a venit la Dinamo – FCSB

Patronul restaurantului unde s-au întâlnit foștii jucători de la Steaua București nu a rămas, însă, alături de aceștia la cină. Valentin Sălăgean a ales să vină pe Arcul de Triumf pentru a urmări din tribună derby-ul Dinamo – FCSB, din etapa a 8-a a SuperLigii.

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Valentin Sălăgean, la intrat pe Arcul de Triumf pentru derby-ul Dinamo – FCSB. Sursă foto: Facebook

Trebuie remarcat faptul că majoritatea legendelor Stelei s-au dezis de FCSB, gruparea patronată de Gigi Becali, și și-au exprimat susținerea pentru Clubul Sportiv al Armatei în scandalul privind continuatoarea de drept a echipei istorice din Ghencea.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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