Fostele iubite ale lui Cristiano Ronaldo. Numele celebre cu care s-a iubit CR7. Galerie foto

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți și mediatizați sportivi din lume. De-a lungul celor două decenii petrecute la cel mai înalt nivel în fotbalul mondial, viața sentimentală a starului portughez a fost un subiect fierbinte pentru presă, în special tabloide. Fostul atacant de la Real Madrid și Manchester United are o listă lungă cu nume de femei de care a fost legat în trecut.

Cine sunt fostele iubite ale lui Cristiano Ronaldo

În prezent, Cristiano Ronaldo, care , trăiește o poveste de dragoste stabilă alături de Georgina Rodríguez. Cei doi sunt împreună din 2016 și Ei s-au cunoscut în Madrid, pe vremea când Georgina lucra ca asistentă de vânzări într-un magazin de haine al unui brand recunoscut la nivel internațional. Astăzi, cei doi formează un cuplu solid, cresc împreună 5 copii, dintre care 2 sunt făcuți împreună, și au construit un adevărat imperiu pe rețelele de socializare, unde au numere impresionate de urmăritori, indiferent de platforme.

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Însă drumul până la întemeierea unei familii numeroase a fost presărat pentru superstarul portughez cu vedete TV, modele internaționale, staruri de la Hollywood și nume sonore din showbiz. Totul a pornit în 2003, pe vremea când era jucător la Sporting. Jordana Jardel, manechinul brazilian și sora lui Mario Jardel, fostul său coechipier de la Sporting, a fost prima parteneră cunoscută a lui „CR7”. Idila s-a consumat chiar în perioada în care puștiul Ronaldo făcea pasul spre fotbalul mare și Au urmat apoi prezentatoarea TV și modelul portughez de origine spaniolă Merche Romero (2005 – 2006), care a fost prima parteneră oficială a lui Ronaldo după transferul la Manchester United și Imogen Thomas (2006), fosta vedetă a emisiunii Big Brother în Marea Britanie.

Portughezul nu s-a oprit, iar în 2007 era împreună cu Gemma Atkinson. Actrița britanică a mărturisit ulterior că întâlnirile lor erau extrem de simple, departe de opulență, dar permanent urmărite de fotografi. „CR7” s-a orientat apoi din nou către o compatrioată: Soraia Chaves (2007), actriță și model consacrat în Portugalia. Tot în 2007, Ronaldo a fost văzut alături de Bipasha Basu. Starul de la Bollywood a fost surprins în momente foarte apropiate cu fotbalistul la un eveniment desfășurat în Lisabona, speculațiile din presa internațională explodând la momentul respectiv.

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Perioada Real Madrid și cuceririle de pe covorul roșu

Prestațiile de la Manchester United i-au adus în vara anului 2009 un transfer la Real Madrid. Tot atunci, Cristiano Ronaldo avea să își treacă în „palmares” alte cuceriri importante ale sexului frumos. : Manechinul spaniol Nereida Gallardo (2008) a fost partenera fotbalistului în ultimele luni petrecute la Manchester. Relația s-a încheiat brusc chiar înainte de EURO 2008. A urmat apoi Luana Belletti, sora fostului fotbalist de la Chelsea, Juliano Belletti. La scurt timp, „CR7” a avut parte de una dintre cele mai mediatizate idile de o vară, cu Paris Hilton (2009).

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Imediat după semnarea contractului cu Real Madrid, Ronaldo a fost filmat și fotografiat în cluburile din Los Angeles alături de moștenitoarea imperiului Hilton. Un alt nume uriaș este cel al lui Kim Kardashian (2010). Ea a fost surprinsă la o cină privată în Madrid alături de Cristiano, presa vremii relatând despre o aventură de scurtă durată.

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Irina Shayk, rusoaica cu care Cristiano Ronaldo a atras toate privirile

Cea mai lungă și importantă relație a lui Ronaldo înainte de actuala sa familie s-a consumat în perioada 2010 – 2015, cu Irina Shayk. Supermodelul din Rusia și starul portughez au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lume timp de cinci ani. Au apărut pe copertele marilor reviste de modă și pe covorul roșu la galele Balonului de Aur, însă povestea s-a încheiat la începutul anului 2015. Nu cu mult timp în urmă, fotbalistul era acuzat de Irina Shayk că în timpul relației.

În toată această perioadă au mai figurat două nume de femei: Andressa Urach (2013) și Lucia Villalon (2015). Prima, model brazilian, a susținut public că ar fi avut o legătură în paralel cu atacantul, însă informația a fost dezmințită categoric de Ronaldo la acea vreme. Cea de-a doua este o jurnalistă spaniolă care a fost prima femeie asociată cu fotbalistul imediat după despărțirea de Irina Shayk, speculațiile stingându-se la scurt timp.

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