Foști șefi din SRI, generali SPP, interlopi și politicieni – cine controlează firmele care asigură paza în Sectorul 1. Contracte de milioane semnate de noul primar

Cele mai mari contracte semnate de către noua administrație a Sectorului 1 în primele luni de mandat vizează achiziționarea serviciilor de pază și protecție pentru instituțiile din subordinea primăriei. În total este vorba despre peste 30 de milioane lei, pentru o perioadă de șase luni, iar beneficiare sunt 6 firme din domeniu, unele dintre acestea surprinzătoare.

Contracte de 30 de milioane lei, pentru pază și patrulare la Sectorul 1

În ultima zi a lunii octombrie a anului trecut, practic, la câteva zile după depunerea jurământului și cu , liberalul George Tuță semna un contract pentru servicii de pază la sediul primăriei, dar și a zecilor de instituții din subordine, de la piețe la școli și grădinițe, pentru suma de 9,18 milioane lei. Contractul presupunea peste 258.000 de ore de pază, la prețul de 29,88 lei/ oră, și era valabil pentru o durată de doar două luni, noiembrie și decembrie.

În ultima zi a anului, 31.12.2024, Primăria Sectorului 1 semna un nou contract pentru servicii de pază și patrulare, de această dată pentru o perioadă de patru luni (până la finalul lunii aprilie, 2025), cu valoarea de 21,85 milioane lei, la un tarif de 34,83 lei/ oră de această dată. Concret, este vorba de peste 527.000 de ore de pază contractate.

Ambele contracte sunt contracte subsecvente, semnate în cadrul unui contract cadru, pe patru ani, semnat de Primăria Sectorului 1 încă din octombrie 2021. Asocierea care a beneficiat de aceste două contracte este formată din firmele Pols Security SRL, Armada International SRL, Protect NPG Pază SRL, TMG Guard SRL, City Lock Security SRL, Capital Guard SRL, lidera de asociere fiind firma Pols Security.

Contracte semnate încă din mandatul lui Clotilde

Deși pe site-ul primăriei de sector sunt făcute publice toate contractele semnate de instituție în ultimii ani, contractul cadru semnat cu asocierea celor 6 firme, și la care se face referire în toate contractele subsecvente, nu apare. Totuși, pentru anul 2021, sunt publicate două contracte semnate cu firma, lideră în asociere, Pols Security SRL.

Primul este din 1 martie 2021, semnat pe două luni, în valoare de 3,49 milioane lei. La finalul celor două luni, este semnat un nou contract cu aceeași firmă, de această dată pe patru luni, pentru suma de 6,07 milioane lei (prețurile sunt cu TVA). Contractele sunt obținute fără licitație publică, prin procedură urgentă, iar ultimul dintre ele intră în atenția presei la acea vreme, .

Apoi, timp de doi ani, în acest contract cadru nu se mai întâmplă nimic pentru ca în anul 2024, pe lângă cele două contracte subsecvente semnate de administrația Tuță, să avem alte patru contracte prin care primăria contracta servicii pe pază. Fiecare din cele patru contracte avea o durată de două luni. De menționat că, dacă în primul contract, semnat în 29 aprilie, prețul pe oră era de 24,54 lei/ oră, în ultimul contract semnat de Clotilde, prețul pe oră ajunge la 29,88 lei. Pentru lunile din 2025, prețul pe oră este de 41,44 lei, cu TVA.

Surprize printre firmele beneficiare

Pols Security SRL este o firmă cu contracte vechi cu Primăria Sectorului 1. Încă din anul 2010 a beneficiat de un contrat de pază cu Administrația Piețelor, apoi, în 2014, vine și un contract cu Direcția de Impozite și Taxe Locale, iar în 2022 și 2024 câștigă contracte cu Administrația Fondului Imobiliar, instituție din subordinea Primăriei Generale.

Conform datelor de pe platforma Termene.ro, în anul 2023, firma Pols Security a avut o cifră de afaceri de 20 de milioane lei, dar un profit net de doar 57.000 lei, având circa 460 de angajați. De menționat că în luna iulie a anului trecut, Judecătoria Sectorului 1 a admis cererea companiei de intrare în concordat preventiv, etapă în procedura de insolvență pentru firmele aflate în dificultăți financiare. În 2023, firma avea datorii de peste 8 milioane lei.

Firma are două puncte de lucru declarate: unul în Drobeta Turnu Severin, și un altul în Sectorul 1, pe Bulevardul Lascăr Catargiu. Oficial, firma este administrată și deținută în totalitate de către Tudosie Diculescu, în vârstă de 74 de ani, originar din Mehedinți, dar cu domiciliul în Capitală. Alte informații publice despre acest om de afaceri nu sunt, însă, în 2021, atunci când presa critica administrația primarului Clotilde Armand pentru acest contract, scris că această firmă ar fi controlată de către Paul Iulian Olteanu, fost consilier PNL din timpul primarului Chiliman.

, fără a alte probe. Trebuie menționat însă că Paul Olteanu a fost șef al Administrației Piețelor Sector 1, practic instituția care a semnat primele contracte cu Pols Security SRL. În plus acesta este și el originar din Mehedinți, la fel ca și George Tuță de altfel, candidatul PNL susținut chiar de către fostul primar, Andrei Chiliman. Astăzi, acesta ocupă o funcție de conducere .

Fratele acestuia, Virgil-Mădălin, și el fost consilier local la Sectorul 1 până în 2020, a fost autorul unui eveniment violent, Sector 1. Anul următor a fost angajat consilier la Ministerul Cercetării, iar astăzi este consilier la Camera Deputaților, dar și membru în CA-ul Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie.

Armada International SRL, firmă fără activitate

A doua firmă ce apare în asocierea câștigătoare este Armada International SRL. Nu e clar care este contribuția acestei firme la asocierea în cauză, dat fiind faptul că firma figurează cu zero angajați încă din anul 2021, și nu a mai avut venituri începând cu anul 2014. Pe anul 2021, ultimul an cu date financiare, figurează cu pierderi de 66.000 lei.

Unul dintre acționarii firmei, deținând 50% din capitalul social al societății, este Ana Maria Joițoiu Iliescu, una dintre cele două fiice ale fostului șef SPP în perioada 1990-1996, Dumitru Iliescu. Acesta din urmă a fost inculpat în anul 2014 de către DNA, fiind acuzat că-i dădea informații secrete din dosarele penale liderului PSD, Viorel Hrebenciuc, căruia i-ar fi cerut sprijin pentru afacerile fiicelor. Ana Maria Joițoiu Iliescu deține și 45% din Agenția Română de Securitate, „perla” afacerilor secrete ale fostului șef SPP, care în 2011 ajungea la o cifră de afaceri de peste 30 de milioane lei.

Deși firmele de pază și securitate ale familiei fostului șef SPP intră la apă începând cu anul 2014, influența sa politică pare să fi rămas. Una din nepoatele sale, Alina-Loredana Bontea, fiica sorei generalului, , și care a făcut parte din acționariatul mai multor firme ale familiei, este soția fostului lider PSD Strehaia, Vlad Bontea. Acesta din urmă a ajuns ulterior în Parlament, iar în octombrie 2023 avea să fie numit vicepreședinte al ANCOM.

Soția sa și nepoata generalului SPP Dumitru Iliescu, Alina Lorena a făcut parte din CA-ul Romsilva în urmă cu 5 ani, iar din 2023 ocupă o funcție de conducere în cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București, acolo unde are un salariu net anual de peste 150.000 lei.

NPG Pază, o altă firmă în insolvență

A treia firmă din această asociere este Protect NPG Pază, din Brașov. În prezent, unic asociat al firmei figurează ca fiind Viorica Găgeatu, însă mult mai cunoscut este Cătălin Dumitru Găgeatu, care a figurat ca acționar între 2016 și 2019, și administrator al companiei între 2014 și 2019. Potrivit presei locale din Oltenia, acesta din urmă este fiu de notar, nepot al lui Ristea Priboi, fost ofițer de Securitate, SIE și fost deputat PSD și consilier al premierului Adrian Năstase, anchetat de DNA în mai multe dosare de corupție, și fin al lui Valeriu Zgonea (actualul președinte al ANCOM). Un alt asociat în această firmă a fost și Gheorghe Perişoreanu, colonel SPP, şeful dispozitivului de protecţie al preşedintelui Traian Băsescu, după relatările .

Împreună cu cealaltă firmă de pază, Protect NPG Intervenții din Craiova, Dumitru Găgeatu a beneficiat de numeroase contracte publice, practic majoritatea instituțiilor din Craiova (prefectura, opera din Craiova, CFR Călători) au beneficiat de paza asigurată de aceste firme. Astăzi însă ambele, cu datorii uriașe la stat, se află în insolvență – o metodă prin care pot scăpa de plata acestor datorii.

Protect NPG Intervenții, aflată în insolvență, a avut în 2022 pierderi de 2,2 milioane lei. NPG Pază a avut în același an pierderi de 4,5 milioane lei, asta la o cifră de afaceri de 5,7 milioane. (O altă firmă a acestuia, Protect NPG, a fost radiată încă din 2020). NPG Pază figura cu datorii de peste 9 milioane lei în anul 2022, având 96 de angajați. În ciuda legăturilor cu PSD, presa locală a scris recent că Dumitru Găgeatu „s-a reorientat către liberali”.

Firma unui fost șef din SRI

A patra firmă ce face parte din asocierea de la Sectorul 1 este TMG Guard SRL, din Târgu-Jiu. Cu o cifră de afaceri de aproape 88 de milioane lei, TMG Guard este una dintre cele mai mari firme de securitate și pază din România, ocupând locul 11 într-un clasament realizat de platforma Termene.ro. Firma are peste 1.750 de angajați, iar în 2023 a avut un profit de 3,8 milioane lei.

Unic acționar al firmei este Victor Lucian Mecu, fiul lui Victor Mecu, fost ofițer al SRI Gorj. Potrivit , unde sunt centralizate licitațiile publice, firma are sute de contracte cu statul, în sumă totală de 1,1 miliarde lei. Printre instituțiile care au contractat serviciile acestei firme se numără BNR, CNAIR sau RAR. Cel mai bun an al firmei a fost chiar anul 2014, atunci când a beneficiat de 143 de contracte în valoare de 494 milioane lei. În acest an, valoarea contractelor câștigate a depășit deja suma de 90 de milioane.

Victor Mecu a intrat în afaceri împreună cu un alt fost angajat SRI, Alexandru Marian Niculescu, împreună cu care a înființat firma de pază Team TG Guard SRL, firmă ce a beneficiat imediat de zeci de contracte publice. În anul 2017, Victor Mecu avea să fie trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată pentru că a înregistrat în 28 de facturi fiscale achiziții nereale, în sumă de 1,01 milioane lei, creând un prejudiciu de 326.000 lei la bugetul de stat. După ce procesul s-a judecat mai bine de patru ani, în 37 de termene, omul de afaceri avea să scape de procesul penal după plata prejudiciului.

Cum Team TG Guard intră în insolvență, foștii șefi din SRI pun bazele noii societăți de pază și protecție, TMG Guard, firmă care este trecută pe numele copiilor și care astăzi este deținută în totalitate de familia Mecu. În urmă cu doi ani, Victor Lucian Mecu, fostul șef din SRI, ajunge chiar despre concurența și presiunile la care este supus pentru a ceda o parte din contractul pentru paza Complexului Energetic Oltenia.

Firmă din Timișoara, condusă de o fostă lideră PSD

Cea de-a cincea firmă care are pe mână contractul pentru pază în Sectorul 1 este tot din provincie, mai exact din Timișoara. Este vorba despre firma City Lock Security SRL, firmă deținută de către Ramona Isabela Olteanu (80%) și Raluca Cezara Sturz (20%), care este și administrator. Firma a fost înființată la finalul anului 2012, iar, după primii trei ani dificili, afacerile pornesc bine odată cu anul 2016.

Totuși, cifra de afaceri a firmei nu depășește pragul de 5 milioane lei, asta până în anul 2022, când cifra de afaceri a companiei se dublează, ajungând la 8,6 milioane lei. În anul următor, firma ajunge la o cifră de afaceri de 14,2 milioane, din nou o creștere anuală impresionantă, cu un profit declarat de un milion de lei.

Ramona Olteanu și Cezara Sturz sunt de fapt surori, cele două fiind fiicele lui Vasile Sturz, fost ofițer SRI. Potrivit presei locale din Timiș, Ramona Olteanu și-a început cariera politică în anul 2006, în PD-L, însă avea să treacă apoi la PSD, partid pe listele căruia avea să obțină un mandat de consilier local (2012-2016). La finalul mandatului avea chiar să prindă un loc pe listele PSD pentru Senat, însă candidatura nu avea să se materializeze cu un mandat în Parlament.

Ramona Olteanu avea să ajungă în schimb administrator la una dintre firmele Primăriei Timișoara, Horticultura SA, plus un post de director economic RA Administrația Canalului Bega, o altă societate cu capital de stat.

Soțul Ramonei Olteanu este Adrian Olteanu, fost campion de lupte greco-romane cu legături cu lumea interlopă din Timișoara. scrie că fratele acestuia, Marcel Olteanu zis Marco, a fost condamnat pentru sechestrare de persoane, . Adrian Olteanu a fost audiat ca martor în dosarul grupării Udrea din Timișoara când soția acestuia era consilier local.

Adrian Olteanu este administratorul unei alte firme de pază și protecție, RAO Security SRL, acolo unde este asociat cu tatăl Ramonei, Vasile Sturz. Ambele firme ale soților Olteanu, City Lock și RAO au beneficiat de nenumărate contracte publice, însă numărul lor a explodat în ultimii ani de guvernare PNL-PSD, cele mai bănoase contracte fiind cele cu CNAIR, compania din subordinea Ministerului Transporturilor, minister condus de Sorin Grindeanu.

Spre exemplu, potrivit platformei Sicap.ai, , în valoare totală de 88 milioane lei. Doar în anul 2024, firma a avut 13 contracte cu CNAIR, toate având o valoare de peste un milion de euro. RAO Security s-a descurcat mai slab, având doar două contracte cu CNAIR în 2024, cu o valoare totală de 1,2 milioane euro.

Ramona Olteanu mai deține o firmă în Timișoara, Friends Arena SRL, companie cu un profit de un milion de lei în 2023, ce administrează un complex sportiv cu același nume. În declarațiile de avere, valoarea acțiunilor deținute la această societate variază între un milion lei și 600.000 euro. În declarația de avere, completată în 2021, soții Olteanu menționează venituri de 870.000 lei din dividendele celor două firme de securitate.

Ramona Olteanu, care avea să ajungă vicepreședinte al organizației PSD Timiș, avea să demisioneze din partid după alegerile din 2020, iar în prezent se prezintă în presă drept o antreprenoare de succes a țării.

Ultima firmă, și ea pe pierdere

Ultima firmă din asocierea de la Sectorul 1 este Capital Guard SRL, din București, Sectorul 6 mai exact. Începând cu anul 2017, compania este deținută și administrată de către Ilie Anca Ioana, o persoană fizică din Capitală, despre care nu există multe informații publice, decât că are alte două firme, cu domeniu de activitate producția de energie electrică, firme fără activitate economică încă.

Firma Capital Guard stă și ea foarte prost financiar. În anul 2023, la o cifră de afaceri de 3,4 milioane lei, compania a raportat pierderi de 200 lei, și datorii acumulate de 800.000 lei. Deși din anul 2020 încoace firma a avut o cifră de afaceri de aproape două milioane lei în fiecare an, a înregistrat pierderi constant. Ultimul an în care a fost pe profit a fost 2019, an în care a și beneficiat de câteva contracte publice pentru paza unor școli din Sectorul 6. În anul 2023, firma figura ca având 39 de angajați.

Înainte să ajungă în proprietatea Ioanei Ilie, firma a fost deținută și administrată de către Popa Petre (între anii 2016-2017). Acesta este un pensionar din MAI, care a candidat fără succes la primăria comunei Gradiștea pe listele PSD, a fost director adjunct al firmei de pază a Primăriei Voluntari, Security Vol SA, și a fost angajat al Romprest Security SRL.