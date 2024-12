Foștii adversari de la Dinamo i-au adus un ultim omagiu lui Helmut Duckadam: „A fost un prieten. I-a apărat lui Mircea Lucescu un penalty”

Fostele glorii ale lui Dinamo nu au rămas indiferenți la drama pe care familia Steaua o trăiește în aceste momente, .

Foștii adversari ai lui Helmut Duckadam, declarații emoționante

Ioan Andone a fost un : „Mi-a fost în primul rând prieten și apoi adversar. Chiar mi-a fost unul din prietenii buni din fotbal. E un moment foarte greu. Se întâmplă lucruri incredibile. Știam că avea probleme, dar cred că nimeni nu se aștepta.

ADVERTISEMENT

Mai vorbeam cu Helmut. Sunt lucruri pe care nu le mai înțeleg. Oameni deosebiți se duc. Helmut să moară atât de tânăr? Chiar nu știu ce să zic. Am multe amintiri cu el”.

Fostul mare jucător al lui Dinamo și-a adus aminte un episod de poveste cu Helmut Duckadam: „Să îți spun prima amintire. El juca la UTA și eu la Corvinul. A fost derby-ul Ardealului. Ne luptam cu ei pentru promovare. Am făcut 1-1 și Helmut a apărut un penalty lui Mircea Lucescu. El era antrenor-jucător”.

ADVERTISEMENT

Legăturile s-au strâns și mai mult după transferul în Ghencea al lui Duckadam: „Apoi ne-am revăzut apoi la echipa națională, unde ne-am cunoscut și ne-am împrietenit. Eram prieten cu el, cu Romică Gabo, Coraș, cu Rednic și Mișa Klein. Toți din Ardeal, generația noastră. Ieșeam împreună cu familiile când a venit și el la Steaua. Când am auzit nu mi-a venit să cred. Voi merge și la înmormântare. Dumnezeu să-l odihnească”.

Ionel Augustin, reacție emoționantă la moartea lui Helmut Duckadam: „Dumnezeu s-a gândit că are nevoie de un portar”

Ionel Augustin a ținut să spună de asemenea : „Am aflat și eu mare tristețe. Îmi pare foarte rău. Era un om extraordinar și un băiat de super caracter. În afară de rivalitatea din teren, după joc ne înțelegeam extraordinar.

ADVERTISEMENT

Pentru mine este unul dintre cei mai mari portari din istoria României și nimeni nu a mai putut să egaleze performanța de la Sevilla. O realizare extraordinar de mare care nu va mai fi egalată niciodată.

Poate Dumnezeu s-a gândit că are nevoie și de un portar după ce l-a luat pe Gigi Mulțescu. Helmut Duckadam a fost un mare caracter. Nu am avut niciodată vreo problemă pe teren și nu era deloc conflictual, discutam când ne întâlneam peste tot. Am avut întâlniri frumoase mereu”.

ADVERTISEMENT

Marin Dragnea, omagiu pentru eroul de la Sevilla: „Va rămâne în istorie”

Marin Dragnea, fostul atacant al lui Dinamo, și-a prezentat de asemenea omagiile: „O veste tristă. E greu să îți găsești cuvintele. Rămâne eroul de la Sevilla. Mare păcat, o pierdere mare. A făcut ceva pentru fotbalul românesc și va rămâne în istorie. Uităm de orice rivalitate în astfel de momente.

Am fost două echipe foarte bune, care au făcut performanțe mari la nivel european. Rivalitate era doar pe teren și a fost până la urmă de bun augur pentru noi. Noi eram prieteni, discutam, stăteam la o bere după meciuri. Și acum ne mai întâlnim cu cei de la Steaua, cu Tudorel Stoica, Iovan, Bumbescu. Ne ambiționam să fim cei mai buni și câștigam trofee.

Am jucat multe derby-uri. E un moment trist și pentru dinamoviști. Din păcate, România sau statul român, abia după ce se întâmplă anumite lucruri tragice își dau seama de ce valoare are omul”.

Fosta glorie a lui Dinamo atrage atenția: „La fel a fost și cu Gigi Mulțescu, nu e Duckadam singurul. Au fost prea puțin mediatizați față de valoarea pe care au avut-o. Și vorbesc la modul general, nu doar în fotbal sau în sport”.

Rodion Cămătaru a dezvăluit că Helmut Duckadam putea să ajungă la Universitatea Craiova: „L-a vrut Corneliu Stroe”

Rodion Cămătaru, „Gheata de Aur a României”, și-a adus de asemenea aminte de Helmut Duckadam: „Îmi pare foarte rău și Dumnezeu să-l odihnească. Am fost adversari în mai multe meciuri. A fost un mare portar și un mare sportiv. Lumea cred că își va aduce aminte tot timpul de el”.

Artizanul „Craiovei Maxima” a fost aproape să îl aducă pe Duckadam în Bănie: „Știu că el înainte să ajungă la Steaua a fost contactat să vină la Universitatea Craiova. L-a vrut Corneliu Stroe. Am fost colegi și la echipa națională și îmi pare nespus de rău. Un om adevărat din toate punctele de vedere”.