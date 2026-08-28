Foștii colegi de la Steaua, în stare de șoc după moartea lui Nae Ungureanu: „S-a enervat din cauza meciului, tâmpitul!”

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Moartea lui Nae Ungureanu a venit de nicăieri și a luat prin surprindere lumea fotbalului românesc. Dispariția sa la 69 de ani i-a îndurerat profund pe foștii săi colegi de la Steaua, care au reacționat în exclusivitate pentru FANATIK. Ce au spus Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Ștefan Iovan și Gabi Balint.

Adrian Bumbescu știe de ce a murit Nae Ungureanu, de fapt

Nae Ungureanu a lăsat un gol imens în urma sa. Dispariția lui din această lume la 69 de ani i-a lăsat șocați pe toți cei care l-au cunoscut și i-au fost colegi. Foștii camarazi de la Steaua îl deplâng acum pe cel care a strălucit pentru formația bucureșteană în perioada de glorie. „M-a sunat Negrilă și mi-a spus. . Așa făcea tâmpitul! când s-a dus să îl trezească. Eu acum mă duc spre Craiova. Am un respect mare față de el, pentru că am stat împreună în cameră la Craiova și apoi la Steaua, după ce a plecat Iovan. E groaznic ce se întâmplă. Am fost la el la nuntă la Cernele, o știu pe Jeni, pe soția lui. Am plecat cu taxiul cu Mircea Irimescu de la Craiova. Am avut o relație foarte bună. Îl băteam la cărți, le lua și le rupea, le arunca. El juca cu Negrilă și eu cu Iovan, eram cu echipa națională în Turcia. A pierdut la un joc a luat cărțile și le-a aruncat pe geam. Abia le cumpărasem: «Bă, nu-mi place să pierd!». Și dă-i înjurături. Mai venea pe la mine acasă, mai beam o bere și jucam cărți. Nici nu stătea să mănânce dacă pierdea. A doua zi îl întrebam: «Ce-ai, mă?!». «Nu-mi place să pierd».

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Ăsta era nea Nae. Cel mai bun fundaș stânga pe care l-am avut România. Zi-mi unul care l-a driblat pe el până la capăt. Se agăța de tine, făcea un marcaj extraordinar. El cu Negrilă erau ca frații. Grupul lor era cu Tilihoi și cu Balaci. Mereu se strângeau pe la Segarcea. A rămas singur Negrilă acum. S-a dus linia de fund a Craiovei Maxima. Foarte trist! La Steaua s-a adaptat imediat pentru că ne știam de la națională. El era foarte comunicativ, glumeț, dar profesionist la sânge. Îl știu de când era junior și juca cu Sorin Cârțu la Electroputere. Era jale, mă punea la punct, mă înjura ca să mă pregătească pentru viață, că era cu 4 ani mai mare ca mine. Mare păcat!”, a spus Adrian Bumbescu.

Miodrag Belodedici, doar cuvinte mari la adresa regretatului Nae Ungureanu

Și Miodrag Belodedici a reacționat în urma nefericitului eveniment. „Căprioara” a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului său coleg. „O veste incredibil de proastă. A fost atâția ani și la Steaua… Am jucat și la echipa națională. Jucam cărți, rummy, era un băiat extraordinar. Ne mai vedeam pe la Craiova. Era un jucător care avea tehnică, știa să urce cu mingea, nu puteai să îl driblezi că stătea bine în ghete. O veste… Pfoai de capul meu! Un băiat bun, un exemplu pentru jucătorii mai tineri”, a reacționat și Miodrag Belodedici.

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Ștefan Iovan, legătură specială cu Nae Ungureanu

Ștefan Iovan a subliniat faptul că . El a rememorat legătura specială pe care a avut-o cu Nae Ungureanu, atât pe teren, cât și în afara acestuia. „Au început să se ducă unul câte unul fotbaliștii valoroși. A participat și el la succesele Stelei și a fost un jucător foarte ambițios. Condoleanțe familiei. S-a uitat la meci, i-a venit rău, cam tânăr… A fost prietenul meu și în teren și în oraș, l-am invitat și la mine la Moțăței. Un fotbalist foarte bun și un om minunat. Chiar ne pare rău tuturor celor de la Steaua. Dumnezeu să îl ierte!”, a fost reacția lui Ștefan Iovan.

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Gabi Balint, șocat total de moartea lui Nae Ungureanu

Gabi Balint a fost la fel de mișcat de plecarea lui Nae Ungureanu din această lume. Fostul mare jucător al Stelei și-a amintit la rândul său de perioada în care a fost coleg cu Nae Ungureanu și l-a apreciat încă o dată nu doar pentru fotbalistul care a fost, ci și pentru caracterul avut. „Primul lucru pe care l-am văzut când m-am trezit dimineață. Am fost colegi și am colaborat și când era antrenor la Craiova, urmărea jucătorii la Liga 2 și îmi dădea informări. A fost un băiat super, un om la locul lui și foarte muncitor, alerga până la epuizare. Să fii dreptaci fundaș stânga de top e ceva. A fost printre cei mai mari. Din păcate, mulți oameni suferă de inimă în România. Eu știu, pentru că am suferit 4 atacuri vasculare. Dumnezeu să îl odihnească și îi vom purta o amintire frumoasă. A fost un om de bază la Steaua după plecarea lui Bărbulescu. Nu a creat nicio problemă și comportamentul lui a fost mereu ireproșabil, foarte cerebral”, a spus și Gabi Balint, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Mutarea lui Nae Ungureanu în Ghencea a adus o nouă perioadă de glorie din cariera sa, completând colecția sa de medalii dobândite cu Universitatea Craiova cu alte distincții majore: 2 Titluri de Campion al României (1987–1988, 1988–1989) și 2 Cupe ale României (1988–1989, 1991–1992).