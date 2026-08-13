Foștii colegi, în lacrimi la moartea lui Dumitru Marcu: „Cea mai bună extremă stânga din istoria României” / „Oamenii buni se duc prea repede”

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Dumitru „Mitică” Marcu s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani. Vestea morții fostului fotbalist de la Universitatea Craiova și Steaua i-a lovit dur pe foștii săi colegi, care au avut doar cuvinte frumoase despre fostul internațional român.

Foștii colegi ai lui Dumitru Marcu de la Steaua deplâng trecerea în neființă a fostului fotbalist

Deși a fost pentru o scurtă perioadă la Steaua București, Dumitru Marcu a lăsat o impresie foarte bună în interiorul echipei. El nu a primit foarte multe șanse să joace, iar cariera și-a făcut-o la Universitatea Craiova. Totuși, foști mari jucători ai Stelei care au jucat cu el pe același teren deplâng moartea sa. El a fost în lotul Stelei între anii 1970 și 1971, după care a mai revenit o scurtă perioadă pe finalul carierei, între 1981 și 1982. În total, el a adunat 23 de apariții și a marcat 4 goluri.

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„Aoleu! S-a dus și Mitică? Să îi fie țărâna ușoară că a fost un băiat extraordinar. Cum dracu s-a dus și el că a dus viață sportivă. De două ori a fost la noi la Steaua. Un atacant foarte bun, se ducea linie ca Troi în față. Nu prea se sincroniza cu el. Am mai rămas puțini din generația asta din anii ’70 de la Steaua. Nu știu cum are numai 20 și ceva de meciuri la Steaua. A fost mare greșeală că nu l-au ținut la Steaua. Cred că era antrenor Ștefan Kovacs cu Onisie. Mitică ne aducea zaibăr și praz de la Drăgănești. El nu le avea însă cu șprițul, era foarte echilibrat”, a declarat Iosif Vigu, pentru FANATIK.

Tudorel Stoica, fostul mare jucător al Stelei, a fost și el foarte afectat, chiar dacă l-a prins foarte puțin la Steaua, în al doilea său „descălecat”: „Mi-e foarte greu să vorbesc în astfel de momente. Dumnezeu să-l odihnească. L-am cunoscut destul de bine. Condoleanțe familiei și chiar îmi pare rău. Am jucat în două perioade cu el. Un jucător foarte bun pentru că altfel nu ajungea la Steaua și nu juca nici la Craiova. E greu să vii din provincie la Steaua și nu toată lumea se adaptează, poate de-asta nu a jucat mai mult. Era un stângaci foarte tehnic și rapid. Un jucător foarte bun și un om deosebit, care glumea, o persoană veselă. Nu mai vreau să vorbesc. M-a afectat vestea pe care mi-ați dat-o”, a declarat fostul mijlocaș. „A avut o perioadă scurtă când eram eu la Steaua, dar el a jucat mai mult la Craiova. A stat doar un an. Era un om foarte liniștit și respectuos, vorbea puțin, era o persoană deosebită și se vedea pe el. Adică nu făcea parte din grupul celor mai vocali. Era mult mai mare ca mine ca vârstă. Dumnezeu să-l ierte!”, a reacționat și Gabi Balint, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Tristețe și în tabăra oltenilor. Grigore Ciupitu și Aurel Beldeanu sunt devastați

Dacă la Steaua București nu a reușit să se impună, Dumitru Marcu a făcut o adevărată carieră la Universitatea Craiova, pentru care a bifat 203 meciuri și 63 de reușite. Foștii colegi de echipă, dar și foști angajați ai clubului deplâng trecerea în neființă a fostei extreme a oltenilor:

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„O veste foarte tristă. Mare păcat că oamenii buni se duc prea repede. Am jucat vreo 2 ani și ceva împreună la Craiova. Să îi fie țărâna ușoară și Dumnezeu să îl odihnească! Un băiat bun și un fotbalist mare. Eu stau la Gara de Nord și el pe Calea Moșilor în București și ne mai vedeam. I-a venit rândul să ne părăsească. Am numai cuvinte de laudă și a fost unul dintre fotbaliștii buni ai României. Am avut și o dispută prietenească pe baza fotbalului practicat în Craiova. Eu am spus că a fost mai valoroasă Craiova Maxima decât generația din ’70, Universitatea Craiova, campioana unei mari iubiri. S-a supărat rău de tot pe mine atunci, dar am trecut peste și am rămas în continuare în relații foarte bune. E dureros că a plecat dintre noi, sincere regrete și voi fi prezent la înmormântare”, a declarat Grigore Ciupitu pentru FANATIK.

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Aurel Beldeanu, care a jucat timp de trei ani alături de Dumitru Marcu la U Craiova, a dezvăluit că va merge alături de foștii colegi la înmormântarea fostului său prieten: „A fost un om extraordinar și un prieten adevărat, un băiat deosebit și nu își au rostul cuvintele. Am jucat vreo 3 ani la Craiova și la echipa națională. Un băiat excelent, dar nu te joci cu destinul. Sâmbătă vom merge împreună de la Craiova la înmormântare cu foștii colegi. Am multe amintiri frumoase cu el și de când jucam și de la șprițuri. Dumnezeu să-l ierte!”, a spus Aurel Beldeanu.

Nici Ion Împușcătouiu, fostul magazioner și cel mai vechi angajat al Universității Craiova, nu a primit aceasă veste prea bine: „Mitică Marcu a fost un fotbalist extraordinar și un mare caracter. Îmi pare rău pentru că am fost la Craiova din 1950. Ce să mai zic? Chiar nu mai am cuvinte. Clubul îi este recunoscător și nu va fi uitat. El a ajuns la Steaua pentru că a fost luat în armată, dar el și-a dorit mereu să joace la Craiova. Nu a vrut să rămână și a venit la Universitatea, e oltean de-al nostru de la Drăgănești de Caracal”, a explicat el.

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Aurel Țicleanu l-a elogiat pe regretatul Dumitru Marcu: „Cea mai bună extremă din istoria României”

. Contactat de FANATIK, fostul fotbalist al Universității Craiova a dezvăluit că, în opinia sa, Dumitru „Mitică” Marcu a fost cel mai bun mijlocaș de bandă pe care l-a avut România vreodată.

„Tocmai am aflat și eu și chiar am scris câteva rânduri. Era internat la Spitalul Fundeni din ce știu. Un om extraordinar și un băiat de nota 10. După mine a fost cea mai bună extremă stânga pe care a avut-o fotbalul românesc. Nu a fost unul mai bun ca Mitică ca mijlocaș stânga din punctul meu de vedere. Era un jucător de penetrare, cu viteză extraordinară la plecarea de pe loc și se ducea și cu mingea unu contra unu. Nouă ne-a făcut un bine că i-a dat Steaua drumul la Craiova. A fost foarte bun pentru noi. Am jucat vreo 4 ani cu el. Eu am fost foarte bun prieten cu cumnatul lui. M-am înțeles foarte bine cu el că era prieten și cu Costică Ștefănescu, am fost apropiați și chiar m-am gândit la el acum câteva zile. Fotbalist și om adevărat. Nu a deranjat pe nimeni în viața lui.

Încă o dată spun, fotbalul românesc a avut jucători mari, am jucat cu mulți dintre ei. A fost cea mai bună extremă stânga și era foarte simplu să joc cu el. Trebuia doar să mă uit când pleacă și să îi dau mingea în spatele apărării. Joci toată viața mijlocaș dacă ai o extremă ca Marcu. Trebuie doar să ridici capul să dai mingea și ai rezolvat problema. Îi omoram pe toți pe contraatac, țipau fundașii adverși când pleca Mitică de la jumătatea terenului. Ce se întâmplă, el în fața porții avea execuții. O dădea pe stânga, pe dreapta, pe jos, o sălta peste tine. Trebuie să ținem cont că el a jucat la echipa națională într-o perioadă în care era foarte greu să ajungi acolo. Dumnezeu să-l odihnească!”, a spus Aurel Țicleanu.

Gest de respect din partea Universității Craiova, decizia luată de Mihai Rotaru

Având în vedere că este vorba despre una dintre legendele clubului, Mihai Rotaru, finanțatorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, a luat o decizie importantă. Toate costurile legate de înmormântarea lui Dumitru Marcu vor fi suportate de club. De asemenea, la meciul se va ține un moment de reculegere.

Momente de reculegere pentru pierderea lui Dumitru Marcu vor avea loc și în acest weekend, la fiecare meci din etapa a 5-a a SuperLigii României. „Liga Profesionistă de Fotbal, personal președintele Gino Iorgulescu, transmit condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace! În semn de omagiu, Liga Profesionistă de Fotbal a decis ca toate partidele etapei a 5-a din Superliga României să fie precedate de un moment de reculegere în memoria marelui dispărut!”, este mesajul LPF.