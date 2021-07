Foștii concurenți de la Survivor au plecat în Republica Dominicană. Cine va apărea în marea finală

Cei care au participat la Survivor România au pornit spre Republica Dominicană, unde vor participa la finala acestei emisiuni, care va avea loc pe 10 iulie, sâmbătă.

ADVERTISEMENT

Foștii concurenți de la Survivor au plecat în Republica Dominicană

Marele va fi anunțat în direct, din Republica Dominicană, motiv pentru care toți ceilalți participanți trebuie să meargă acolo.

Bătălia din acest sezon se va da între Zannidache și Marius Crăciun, Andrei Dascălu și Maria Chițu.

ADVERTISEMENT

De asemenea, dintre foștii concurenți vor participa Ana Porgras, Raluca Dumitru, Sebastian Chitoșcă, Ștefan Ciuculescu, Andreea Antonescu, Maria, Roxana Ghiță.

De asemenea, vor fi prezenți și Lucian Barbu, Majda, Starlin și Sindy, Alin Sălăjean, Cătălin Moroșanu, Irina Ceban, Musty, Roxana Nemeș, Cucu, Sorin Pușcașu.

ADVERTISEMENT

În prima semifinală, cea care a fost eliminată a fost dansatoarea Elena Marin. Aceasta a primit cele mai puține voturi din partea celor de acasă.

Un singur concurent „veteran” a mai rămas în concurs

În este un singur concurent „veteran”. Este vorba despre Zannidache, cel care este și unul dintre favoriții pentru marele premiu al emisiunii.

ADVERTISEMENT

De altfel, Zanni a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul consiliului de joi. Acesta a vorbit despre cât l-a ajutat această emisiune să se descopere.

El a mărturisit că a aflat că este o persoană ușor adaptabilă, care poate crea ușor conexiuni cu cei din jurul său. Totodată, el a mai spus și că și-a dat seama ce fel de oameni nu îi plac și de care vrea să stea cât mai departe.

ADVERTISEMENT

„Am aflat despre mine câtă de toleranță pot să am, cât de mult pot să mă adaptez la mediu, la oameni, cât de mult pot să îi simt și să îi înțelege pe cei din jur, ce conexiuni pot să creez și cât de mult pot să îmi doresc să lupt cu cei care fac giumbușlucuri.

Am aflat că sunt alergic la vrajeală și la texte din basme. Unii ar putea să creadă că sunt prea aspru, dar eu știu ce simt și prin ce am trecut pe aici. Am aflat că prefer să trec la fapte decât să vorbesc”, a declarat Zanni, joi seara.