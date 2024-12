Adrian Iencsi a fost invitatul lui Robert Niță la ediția de joi a emisiunii „Suflet de rapidist”. Legendarul fundaș al Rapidului a vorbit despre vremurile de glorie ale echipei din Giulești, dar și despre vremurile actuale pe care le traversează echipa lui Marius Șumudică.

Foștii fotbaliști de la Rapid, uluiți de ratarea lui Burmaz: „N-am mai văzut” / ”Mă mir cum de nu a preluat CNN”

Rapid în ultimul meci disputat în SuperLiga României. Formația antrenată de Marius Șumudică a ratat foarte multe ocazii de gol la poarta covăsnenilor, iar Burmaz României.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul celor de la Rapid a trimis mingea în bara porții lui Niczuly, balonul a ricoșat în spatele portarului, a lovit din nou bara, după care mingea a ajuns în brațele goalkeeperului de la Sepsi. Adrian Iencsi a vorbit despre faza și a explicat și ce a făcut bine Șumudică de la revenirea la Rapid.

„N-am mai văzut. Îmi aduc aminte această situație, când am jucat cu Steaua pe Giulești, am pierdut exact în anul când am câștigat campionatul, am pierdut cu Steaua 2-1 pe Giulești, am condus cu 1-0 prin Vali Bădoi și după, două faze, două goluri. Noi am dominat în totalitate acea partidă, stăteam doar în jumătatea lor, îmi aduc aminte că am avut un șut de la 25-30 de metri, d-s dus în bară, în bara laterală, s-a dus în spatele portarului și a rămas mingea pe linia porții.

ADVERTISEMENT

La finalul acelei partide, chiar dacă am pierdut contra rivalilor noștri din Ghencea, suporterii erau fericiți de joc și de atitudine. Revin la acele faze ratate de Rapid în ultima etapă de campionat, s-a întâmplat, nici eu nu am mai văzut asemenea ratări, cu toate că la Burmaz se mai întâmplă. Acolo cu bară, iar în capul portarului și iar bară, n-am mai văzut.

E bine că și-au creat ocazii, e un lucru foarte bun, au pierdut puncte importante. Până la urmă și pentru Șumi nu e ușor, el a venit într-o perioadă foarte grea la Rapid. El cumva ar trebui să fie precaut, este foarte responsabil și mai ales în aceste momente. Nu poți să schimbi jocul Rapidului dintr-o dată așa.

ADVERTISEMENT

Prin experiența lui Șumi, el a încercat și încearcă să facă. A făcut un pas foarte important prin a uni această echipă, se vede un grup mult mai unit, asta se vede și pe teren. E un pas foarte mare și eu cred că lucrurile vor merge bine. Eu așa sper, pentru că și Șumi știe foarte bine ce își dorește Rapidul, suporterii. Suporterii și-au dorit întotdeauna un joc spectaculos, cu multe ocazii la poarta adversă”, a declarat Adrian Iencsi.

Adrian Iencsi: „Lotul Rapidului este aproape ca valoare de cel al FCSB-ului”

„Trăim într-o altă eră și eu nu mai sunt de acord cu acest lucru, poți crea spectacol și un joc foarte eficient, cu victorii, dar nu mai sunt de acord cu o bară frumoasă. Cum de altfel nu mai sunt de acord nici cu chestia că să batem Steaua, că în rest nu ne mai interesează. Un campionat se câștigă cu echipele mici, ele îți pun probleme. Meciul cu Buzăul va fi un meci foarte greu.

ADVERTISEMENT

Prin muncă, să tratezi orice meci cu maximă seriozitate, indiferent cu cine joci, așa poți să reușești. Rapidul este pe drumul cel bun, e clar să s-au făcut foarte multe investiții. Eu consider că lotul Rapidului este printre cele mai bune din campionatul nostru. La lotul pe care îl are, Rapid se bate acolo cu FCSB. Acum chiar ai soluții, tu ai acum o bancă foarte puternică.

Nu vreau să pun o presiune pe Șumi, dar ăsta este adevărul. Am înțeles că și în iarnă se vor face câteva achiziții. Lotul actual este unul foarte bun”, a concluzionat Adrian Iencsi la „Suflet de rapidist”.