Ronald Koeman a fost recent instalat antrenor pe banca Barcelonei, după ce Quique Setien a fost demis în urma catastrofei din sferturile de finală ale Champions League, 2-8 contra lui Bayern, şi se speră ca venirea unui fost jucător blaugrana din anii 90 să liniştească apele pe Nou Camp.

Suporterii Barcelonei nu au cum uita racheta trimisă de olandez în poarta Sampdoriei în prima finală de Champions League câştigată de catalani în 1992 şi au primit cu bucurie numirea lui Ronald Koeman, făcându-şi speranţe pentru revenirea echipei lor atât în prim planul Primerei Division, cât şi în Europa.

Şi opiniile foştilor jucători ai Barcelonei din acea perioadă au fost pro-Koeman, care la momentul actual a reuşit să readucă în vârf naţionala Ţării de Jos după câţiva ani de black-out. Însă nu la fel stau lucrurile cu unii dintre foştii elevi ai antrenorului Koeman, care a activat la Everton şi la Valencia cu rezultate foarte proaste.

Joaquin îl desfiinţează pe Ronald Koeman

Astfel, mijocaşul Joaquin, care la 39 de ani încă mai face parte din lotul lui Betis Sevilla, vorbeşte extrem de dur despre batav. „În cinci luni, a distrus echipa!”, a declarat el pentru Marca. „Și nu a avut bunul simț de a se despărți de jucători în vestiar și de a spune lucrurile în față.

S-a dovedit un antrenor slab și o opusul unei persoane de calitate”. Cotidianul madrilen și-a amintit cuvintele acide ale lui Koeman la acea vreme: „Joaquín a costat 30 de milioane de euro și a jucat de 30 de euro”. Răspunsul lui Joaquín: „Singurul lucru de care îi păsa lui Koeman era să aibă cinci sau șapte sticle de vin la cină”.

Nici Deulofeu nu vrea să audă de olandez

Gerard Deulofeu (26 de ani, Watford) a lucrat o jumătate de sezon cu batavul la Everton, în 2016-2017, și l-a acuzat pe Koeman și la Catalunya Radio, și la Onda Cero. „Am foarte puține de zis despre Koeman. Nu mi-a dat absolut nimic. Nu am fost fericit cu el pe bancă și am cerut să plec. Așa am ajuns la Milan”.

Santi Cañizares, 50 de ani, retras în 2008 după un deceniu la Valencia, a spus la Cadena SER: „La Everton, a cheltuit o mulțime de bani pentru transferuri, dar Koeman nu a reușit să creeze un nou proiect. Sper că într-o zi o să reușească”. Despre Valencia, doar atât: „A venit să refacă o echipă puțin ruptă și a rupt-o de tot”.

Vicente, fericit că a plecat Koeman

Vicente Rodríguez, 39 de ani, 11 la Valencia (2000-2011), se ia şi el de olandez. „Noi jucam mai bine în 4-4-2 sau 4-4-1-1, dar a apărut Koeman și a schimbat sistemul. Nu a funcționat, însă a persistat în greșeală. Am fost fericit când a plecat, pentru că s-a purtat lamentabil cu noi”.

Rămâne de văzut acum dacă, fiind vorba de Barcelona, Ronald Koeman va schimba macazul în privinţa atitudinii sale faţă de jucători şi va reuşi să creeze un lot bine echilibrat, care să redea forţa Barcelonei.

