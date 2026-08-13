Sport

Foștii mari dinamoviști o văd pe Rapid favorită în derby: „Ăsta e un motiv în plus să fie dificil” / „Am discutat cu Pancu și era foarte încrezător!”

Derby-ul Rapid - Dinamo, din etapa a 5-a din SuperLiga, a început deja la nivelul declarațiilor. Foștii fotbaliști ai „câinilor” o văd pe rivala din Giulești favorită.
Mihai Dragomir
13.08.2026 | 17:39
Fostii mari dinamovisti o vad pe Rapid favorita in derby Asta e un motiv in plus sa fie dificil Am discutat cu Pancu si era foarte increzator
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Dinamoviștii o văd pe Rapid favorită în derby. Foto: Sport Pictures.
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Rapid – Dinamo, din etapa a 5-a din SuperLiga, se va juca sâmbătă, 15 august, de la 21:30. Giani Kiriță și Marius Niculae, foștii jucători ai echipei din „Ștefan cel Mare”, au enumerat principalele avantaje ale giuleștenilor, pe care îi consideră favoriți în acest duel.

Giani Kiriță o vede pe Rapid favorită contra lui Dinamo

Microbiștii din România așteaptă cu sufletul la gură primul derby al Capitalei din acest sezon. Rapid – Dinamo, care va fi arbitrat de Horațiu Feșnic (36 de ani), a stârnit deja interes major în ambele tabere. „Câinii” chiar au „mușcat” din rivală cu o nouă ironie în mediul online. Giani Kiriță a vorbit despre acest duel și a spus motivele pentru care consideră că Rapid va triumfa în fața fostei sale echipe.

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„Sunt două echipe diferite. Rapid are un avantaj foarte mare prin aducerea lui Pancu. Rapid, acum, a readus spiritul din Giulești prin el. Au adus identitatea lor, de care aveau nevoie. Dinamo are antrenor străin, noi încercăm să construim, nu avem niciun dinamovist nicăieri, doar galeria. Eu zi că Rapid are avantaj, presiunea va fi foarte mare. Eu știu ce înseamnă Giuleștiul. Readucerea lui Pancu la Rapid e un motiv în plus să fie dificil, trebuie să ai caracter să câștigi acolo.

Aș vrea să fie un derby în adevăratul sens al cuvântului. Punctele nu contează așa mult acum, dar cine va câștiga va avea perspective frumoase în acest campionat. Este trist pentru Dinamo ca niciun fost fotbalist să nu fie în club. Era Florentin Petre, care nu mai e. Galeria se identifică cu ce ai pe bancă sau în conducerea clubului. Trebuie să readuci spiritul lui Dinamo, nu doar să construiești o echipă!”, a spus Giani Kiriță la TV Digi Sport.

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Ce i-a spus Daniel Pancu lui Marius Niculae înainte de Rapid – Dinamo

Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a fost prezent la meciul Dinamo – FC Voluntari 4-0, din cadrul etapei a 4-a din SuperLiga României. Aici, tehnicianul s-a fotografiat în loja stadionului „Arcul de Triumf” alături de Claudiu Niculescu, Jerry Gane și Marius Niculae. Cel din urmă a dezvăluit că a discutat cu Pancu înaintea derby-ului, iar acesta i-a dezvăluit că are încredere că Rapid se va impune.

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„Pancu era foarte încrezător, am discutat. Rapid are un mare avantaj în fața lui Dinamo. Rapid a jucat foarte bine acasă și nu s-a impus în deplasare, așa și la Dinamo. Nuno Campos e un portughez căruia îi place să joace fotbal. E normal să aduci într-un club și foști jucători care au trecut prin multe și pot ajuta cu experiența lor. Ai și identitate așa”, a spus și Marius Niculae, conform sursei citate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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