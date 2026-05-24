Fostul coleg al lui Pancu de la Rapid, avertisment serios: ”Acolo se întâmplă ceva”. Video

După un sezon fabulos cu CFR Cluj, în care a luat echipa de la retrogradare și a dus-o până pe locul 3 la finalul play-off-ului, Daniel Pancu a ales să plece. El este așteptat ca în scurt timp să fie instalat ca antrenor la Rapid.

Numirea ca antrenor a lui Daniel Pancu la Rapid, văzută cu ochi buni

Daniel Pancu a avut o întâlnire sâmbătă seară, 23 mai, cu acționarul majoritar Dan Șucu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și cei doi . Fost coechipier cu Pancu la Rapid, Ovidiu Herea s-a arătat încântat de venirea acestuia în Giulești.

”Mă bucur pentru Pancu, am fost colegi. Vine după un sezon excelent, un sezon în care a demonstrat că este un antrenor foarte bun. A luat o echipă într-o situație grea și a dus-o în cupele europene.

Numirea sa este o decizie bună, dar știm cu toții că la Rapid există această presiune a suporterilor. El știe acest lucru pentru că a jucat mulți ani acolo și sper că va gestiona cum trebuie această presiune și va duce Rapidul acolo unde îi este locul.

(n.r. – E important pentru Rapid că Pancu are un trecut la această echipă?) Contează pentru suporteri. Important e ceea ce reușești, ce rezultate ai. E important că știe ce se întâmplă acolo, cunoaște atmosfera din Giulești”, a declarat Herea, pentru FANATIK.

Cum vede situația Rapidului

Întrebat despre play-off-ul de coșmar făcut de Rapid sub conducerea lui Costel Gâlcă, Ovidiu Herea consideră că este o problemă ce ține mai degrabă de club, deoarece rezultatele în partea a doua a sezonului au fost sub așteptări în ultimii patru ani, indiferent de antrenor.

”La Rapid trebuie să se facă o analiză amănunțită și să se vadă cauzele pentru acest eșec. De patru ani ajung în play-off, dar acolo se întâmplă ceva. Ar trebui ca cei de la Rapid să găsească această cauză având în vedere că au fost atâția antrenori.

Normal că e puțin pentru Rapid la câți bani s-au investit. Plus că era un sezon în care puteai să speri la foarte multe lucruri, era o oportunitate pentru că FCSB nu a prins play-off-ul. Sper să găsească problema și să o rezolve pentru sezonul viitor”, a spus Herea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce obiectiv are Pancu la Rapid

Daniel Pancu a confirmat faptul că a negociat cu Rapid și lucrurile sunt foarte aproape de a se închide. Tehnicianul a mărturisit că , însă a precizat că personal își dorește mai mult de atât.

”Am avut niște discuții, trebuie să se mai întâmple niște lucruri. Probabil că vom ajunge la o înțelegere. Eu voi plăti clauza, nu știu cum se întâmplă… În toată cariera mea am lăsat de la mine ca să ajung la Rapid. Eu, ca jucător ca antrenor, am fost doar în pierdere când am fost la Rapid.

Acum sunt condiții la club. Am antrenat Rapidul prin niște gropi, în Regie, acum am impresia că ajung la Real Madrid, din punct de vedere al infrastructurii. Acesta este lucrul care m-a atras cel mai mult.

Obiectivul este play-off-ul la Rapid. Obiectivul meu e mai sus decât play-off-ul! Ar trebui măcar cupele europene. E păcat că nu s-a reușit până acum. Mai sunt niște condiții de îndeplinit, săptămâna viitoare voi încheia cu CFR. E păcat că se termină așa, aici vorbesc în numele suporterilor.

Eu am jucat o viață la Rapid, ce risc să fie? Sunt obișnuit cu această atmosferă! De ce să fie risc? E o echipă care tot încearcă de patru ani de zile să obțină ceva. De ce să nu se obțină cu mine?”, a afirmat Pancu.