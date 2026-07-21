Fostul acționar al campioanei României, în negocieri să cumpere acțiuni la Liverpool!

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Fenway Sports Group (FSG), fondul de investiții care deține Liverpool FC, se află în discuții destul de avansate pentru a ceda un procent important din acțiunile clubului de pe „Anfield Road” către un grup de investitori indieni, conduși din spate de familia Mittal, cea care în trecut, prin compania ArcelorMittal, a investit inclusiv în România, la Oțelul Galați, chiar în perioada în care echipa a câștigat titlul de campioană, iar ulterior a jucat în grupele Champions League.

ArcelorMittal, fostul investitor de la Oțelul Galați, în discuții pentru a cumpăra acțiuni la Liverpool FC

Potrivit , această tranzacție ar face ca entitatea din Premier League să ajungă la o valoare totală de peste 6 miliarde de dolari. Grupul de investitori este condus de către Amit Bhatia, ginerele miliardarului indian Lakshmi Mittal, președintele executiv al ArcelorMittal, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul oțelului la nivel internațional.

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De altfel, când a venit vorba despre , investițiile respective au fost făcute, în mod destul de evident, chiar prin combinatul siderurgic din Galați, deținut la acea vreme de către această companie. În prezent, ArcelorMittal deține și franciza Rajasthan Royals din Indian Premier League la cricket. De asemenea, Amit Bhatia este de ceva timp co-proprietar la Queen’s Park Rangers.

Ce au transmis cei de la Fenway Sports Group

Iar acum, după cum s-a notat anterior, indienii își doresc să se extindă în lumea sportului și să investească și la Conform sursei citate anterior, cei de la FSG au confirmat interesul consorțiului indian prin intermediul unui comunicat de presă. În schimb, Amit Bhatia a refuzat pentru moment să comenteze vizavi de acest subiect.

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„Un consorțiu de investiții condus, administrat și reprezentat de Amit Bhatia și-a exprimat interesul de a face o investiție minoritară strategică la Liverpool FC”, a transmis Fenway Sports Group, fond de investiții american, din Boston, condus de miliardarul John Henry, care a cumpărat clubul Liverpool în 2010 în schimbul sumei de 300 de milioane de lire sterline.