Fostul acționar de la Dinamo a divorțat de soția sa. După 7 ani împreună și-au spus adio

ADVERTISEMENT

Dragoș Săvulescu, fostul acționar de la Dinamo, a divorțat de soția sa, fotomodelul albanez Angela Martini. Cei doi au decis să își spună adio după șapte ani petrecuți împreună.

Dragoș Săvulescu și Angela Martini au divorțat

Dragoş Săvulescu şi Angela Martini au format o bună perioadă de timp unul dintre cele mai apreciate cupluri. Deși exista o diferență semnificativă de vârstă între cei doi, el având 52 de ani, iar ea 39 de ani, acest lucru nu a contat.

ADVERTISEMENT

Amintim faptul că cei doi au împreună și un băiat, în vârstă de 3 ani. Acesta a fost născut de o mamă surogat, iar odată cu semnarea actelor de divorț, fotomodelul albanez a cerut custodia comună.

Cât despre relația celor doi, aceasta părea una de poveste. Călătoreau des, pozau într-o familie fericită, iar totul părea perfect. Realitatea era însă cu totul alta, după cum povestea la un moment dat chiar fotomodelul.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Angela Martini despre căsnicia sa

Nu este clar motivul real pentru care Dragoş Săvulescu şi Angela Martini au divorțat. Pe de altă parte, fotomodelul a postat câteva rânduri la un moment dat pe contul personal de socializare care dau de înțeles că lucrurile nu erau roz între cei doi.

ADVERTISEMENT

Aceasta vorbește despre ani plini de . Totodată, ea mai dezvăluia și că viețile celor doi au devenit destul de complicate. Astfel, a fost nevoie de niște eforturi suplimentare.

„Puțini oameni au știut cum au fost ultimii șase ani din viețile noastre, de dimineață până seara, 24 de ore, cât stres, câtă anxietate, câte probleme am avut de rezolvat, non-stop timp de șase ani.

ADVERTISEMENT

Și am făcut-o să pară ușor. Sunt atât de fericită că s-au întâmplat atât de multe lucruri minunate în ultima perioadă. Foarte multe lecții de viață am învățat…”, scria Angela Martini într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

De ce a plecat Dragoș Săvulescu din România

Amintim faptul că Dragoș Săvulescu a plecat de ceva timp din România. a părăsit țara chiar înainte ca poliția să îl ridice și să îl închidă. Acesta a fost condamnat într-un dosar al retrocedărilor plajelor din Mamaia.

Ulterior, el a ajuns în Italia, însă în 2020 s-a predat acolo. România a cerut extrădarea lui, dar italienii au refuzat acest lucru. Drept rezultat, instanța din Italia a transformat condamnarea într-una de doar doi ani și cinci luni, cu suspendare.

Asta în ciuda faptului că în România, fostul acționar de la Dinamo București a primit o pedeapsă cu executare. Înainte de a avea probleme cu legea, Dragoș Săvulescu avea o avere estimată la 10 milioane de euro.