Fostul acționar de la Dinamo, în centrul celei mai noi investigații Recorder! De ce este acuzat

Probleme pentru frații Negoiță, după ce o investigație a celor de la Recorder a scos la iveală un lucru incredibil realizat de primarul sectorului 3 din banii publici. Concret, este vorba despre un favor pe care Robert Negoiță i l-a făcut fratelui său, acesta fiind fost acționar la clubul Dinamo București.

Frații Negoiță, în centrul unei investigații Recorder. Ce au scos jurnaliștii la iveală

, iar edilul este, alături de , în centrul unei investigații , care a scos la iveală o investiție făcută din bani publici, dar pe un teren privat.

Este vorba despre un drum de 1 kilometru, situat pe un teren privat, deținut în prezent de Ionuț Negoiță, fostul acționar al celor de la Dinamo București, prin intermediul Future Business Ideas SRL. Concret, acest sector de drum deservește complexului ce urmează a fi construit și care se numește HILS Republica.

Mai mult decât atât, drumul a fost finalizat într-un timp record, având în vedere faptul că România este bine cunoscută pentru lucrările greoaie în ceea ce privește infrastructura rutieră și nu numai. De 6 zile au avut nevoie muncitorii pentru a pune la punct șoseaua care face accesul către cartierul rezidențial.

Cum și-a motivat decizia Robert Negoiță

Legile din România nu permit ca „statul, prin autoritățile centrale sau locale, să finanțeze construcția sau reabilitarea unor drumuri aflate pe proprietăți private”. Practic, în primul rând, terenul ar fi trebuit să fie trecut în domeniu public, pentru ca primăria să poată construi sau reabilita ceva pe acel sector.

Mai mult decât atât, acest proiect ar fi trebuit votat în cadrul unei ședințe de Consiliu Local, lucru care nu s-a întâmplat. Chestionat în această privință, Robert Negoiță a dat niște explicații halucinante.

„De câte ori facem întâlniri cu cetățenii, aici, în zona cartierului, mi se atrage atenția asupra necesității unei străzi, pentru că oamenii s-au săturat de atât de mult trafic. Le mulțumesc proprietarilor, care și-au dat acceptul să construim acest drum public pe o proprietate privată. L-am construit că e nevoie de el. Când reușim, aia e varianta ideală (n.r. – trecerea în domeniul public), dar când nu reușim, îl facem că trebuie făcut.

Da, este conflict de interese, în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public. E la limită, așa. Varianta corectă era să expropriem acolo, aveți dreptate. Dar colaborarea cu Primăria Generală nu prea există, iar exproprierea nu o poate face decât Primăria Generală.

Dacă dumneavoastră considerați că am creat un avantaj fratelui meu, aveți o abordare foarte greșită. Îi creez un mare dezavantaj. Nu are rost să intrăm în detalii”, a declarat primarul Robert Negoiță, pentru sursa citată.