Fostul acționar din fotbalul românesc a murit la 66 de ani în condiții tragice!

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Constantin Pănescu, fost acționar și sponsor la FC Argeș, a decedat la vârsta de 66 de ani. Omul de afaceri, cunoscut ca fondator al Grupului Alcadibo și ca omul care a dezvoltat compania METABET CF, s-ar fi electrocutat în timp ce efectua lucrări în gospodăria sa, aflată în comuna Rătești. Primarul orașului Pitești, Cristian Gentea, a reacționat după aflarea veștii.

Fostul acționar de la FC Argeș a decedat la vârsta de 66 de ani. Acesta s-ar fi electrocutat

Omul de afaceri Constantin Pănescu, care a fost acționar la în urmă cu peste două decenii, revenind recent alături de echipă din postura de sponsor, a decedat la vârsta de 66 de ani. Conform , acesta s-ar fi electrocutat în timp ce efectua lucrări la gospodăria sa din comuna argeșeană Rătești. În 2025, când a revenit la echipă ca sponsor, Constantin Pănescu a vorbit despre pasiunea sa pentru fotbal și pentru FC Argeș. „Am jucat fotbal în tinerețe, de plăcere, și mai joc și acum la bătrânețe. Îi am pe ai mei, cunoscuți, prieteni cu care joc. Tot timpul am jucat mijlocaș.

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Am zis să ajutăm, că e păcat să n-o facem. Suntem aici, ai noștri și… Acum vreo 15 ani, 17 ani, până s-o cumpere PIC (n.r. firma lui Cornel Penescu), eram vreo zece-doisprezece la echipă… Da, la FC Argeș aveam acțiuni. Au fost vremuri! Acum e altceva, e vorba despre o asociație”, afirma omul de afaceri pentru . Din informațiile obținute de FANATIK, Constantin Pănescu a intrat cu pompa electrică în beci pentru a scoate apa strânsă acolo și s-ar fi electrocutat. Fostul om de afaceri avea și probleme cardiace.

Primarul Piteștiului, prima reacție după decesul lui Constantin Pănescu

, a oferit o primă reacție după decesul lui Constantin Pănescu. „Am aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a domnului Constantin Pănescu, un antreprenor valoros care și-a legat numele de dezvoltarea industriei din Argeș și care a sprijinit constant și consistent comunitatea, inclusiv sportul piteștean.

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Transmit sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis edilul pe pagina sa de . Poliția Argeș a transmis primele informații oficiale: „La data de 4 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați de către o femeie, de 65 de ani, din municipiul Pitești, cu privire la faptul că soțul său este inconștient, în comuna Rătești.

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La fața locului au intervenit, pentru primele măsuri specifice, polițiști din cadrul Poliției Orașului Topoloveni și ai Secției de Poliție Rurală Leordeni, unde au constatat că cele sesizate se confirmă și au identificat persoana în cauză ca fiind un bărbat, de 66 de ani, din municipiul Pitești. De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care a constatat decesul acestuia.

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Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Totodată, pentru stabilirea cauzei decesului, a fost dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”.