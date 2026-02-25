Fostul adversar al FCSB-ului din Europa League, urmărit de Arsenal! Noul star al fotbalului din Serbia are doar 17 ani

ADVERTISEMENT

Steaua Roșie, echipă care a bătut-o pe FCSB, 1-0, în grupa principală din , ar putea să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor, în vară. Formația din Serbia este recunoscută pentru faptul că are una din cele mai bune academii din Europa și an de an produce tineri extrem de talentați.

Noul star de la Steaua Roșie e urmărit de Arsenal. Suma pe care o vor sârbii pentru a-l vinde la finalul sezonului

Ultimul produs de export pe care cei de la Steaua Roșie îl au se numește Vasilije Kostov, are 17 ani și joacă pe postul de mijlocaș ofensiv. Tânărul fotbalist sârb este parte din lotul primei echipe încă din sezonul trecut, iar în actuala stagiune a fost de multe ori titular și a reușit astfel să-și arate valoarea. Talentul său a fost remarcat inclusv de mari cluburi din străinătate, cum ar fi Arsenal, iar londonezii ar putea să-l transfere la finalul acestui an competițional.

ADVERTISEMENT

Informațiile apărute în presa din Serbia spun că pentru a-l lăsa să plece, șefii lui Steaua Roșie vor să obțină minim 20 de milioane de euro în schimbul său, mai ales că Vasilije Kostov este considerat a fi unul dintre cei mai buni tineri care au fost produși de academia echipei în ultimii ani.

Steaua Roșie este pe primul loc în și se află în play-off-ul Europa League, unde au învins-o în tur, 1-0, pe Lille.

Steaua Roșie a vândut trei tineri talentați în vara anului 2025. Suma uriașă încasată de campioana Serbiei

Cei de la Steaua Roșie merg pe ideea de a-și ceda cei mai buni jucători, însă nu o fac foarte ușor, ci pentru sume uriașe, ceea ce ar putea să fie un exemplu și pentru cluburile din România. În vară, campioana Serbiei a vândut 3 jucători pentru care a primit nu mai puțin de 34 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Primul cedat a fost fundașul central Veljko Milosavljevic, dat la Bournemouth, în Premier League, pentru 15 milioane de euro. A urmat plecarea lui Andrija Maksimovic, o aripă dreapta, luat de RB Leipzig în schimbul a 14 milioane de euro. De la Steaua Roșie a mai plecat și fiul fostului jucător, Milan Jovanovic, Lazar Jovanovic, luat de Stuttgart pentru 5 milioane de euro. Acesta din urmă este, de asemenea, un jucător ce poate evolua în benzile atacului.