Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Fostul adversar al FCSB-ului din Europa League, urmărit de Arsenal! Noul star al fotbalului din Serbia are doar 17 ani

Fostul adversar al celor de la FCSB, din Europa League, ar putea să prindă un transfer de senzație la finalul sezonului, fiind urmărit de unul dintre granzii din Premier League.
Mihai Alecu
25.02.2026 | 22:45
Fostul adversar al FCSBului din Europa League urmarit de Arsenal Noul star al fotbalului din Serbia are doar 17 ani
Vasilije Kostov ar putea să se transfer la Arsenal
ADVERTISEMENT

Steaua Roșie, echipă care a bătut-o pe FCSB, 1-0, în grupa principală din Europa League, ar putea să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor, în vară. Formația din Serbia este recunoscută pentru faptul că are una din cele mai bune academii din Europa și an de an produce tineri extrem de talentați.

Noul star de la Steaua Roșie e urmărit de Arsenal. Suma pe care o vor sârbii pentru a-l vinde la finalul sezonului

Ultimul produs de export pe care cei de la Steaua Roșie îl au se numește Vasilije Kostov, are 17 ani și joacă pe postul de mijlocaș ofensiv. Tânărul fotbalist sârb este parte din lotul primei echipe încă din sezonul trecut, iar în actuala stagiune a fost de multe ori titular și a reușit astfel să-și arate valoarea. Talentul său a fost remarcat inclusv de mari cluburi din străinătate, cum ar fi Arsenal, iar londonezii ar putea să-l transfere la finalul acestui an competițional.

ADVERTISEMENT

Informațiile apărute în presa din Serbia spun că pentru a-l lăsa să plece, șefii lui Steaua Roșie vor să obțină minim 20 de milioane de euro în schimbul său, mai ales că Vasilije Kostov este considerat a fi unul dintre cei mai buni tineri care au fost produși de academia echipei în ultimii ani.

  • Steaua Roșie este pe primul loc în campionatul Serbiei și se află în play-off-ul Europa League, unde au învins-o în tur, 1-0, pe Lille.

Steaua Roșie a vândut trei tineri talentați în vara anului 2025. Suma uriașă încasată de campioana Serbiei

Cei de la Steaua Roșie merg pe ideea de a-și ceda cei mai buni jucători, însă nu o fac foarte ușor, ci pentru sume uriașe, ceea ce ar putea să fie un exemplu și pentru cluburile din România. În vară, campioana Serbiei a vândut 3 jucători pentru care a primit nu mai puțin de 34 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

Primul cedat a fost fundașul central Veljko Milosavljevic, dat la Bournemouth, în Premier League, pentru 15 milioane de euro. A urmat plecarea lui Andrija Maksimovic, o aripă dreapta, luat de RB Leipzig în schimbul a 14 milioane de euro. De la Steaua Roșie a mai plecat și fiul fostului jucător, Milan Jovanovic, Lazar Jovanovic, luat de Stuttgart pentru 5 milioane de euro. Acesta din urmă este, de asemenea, un jucător ce poate evolua în benzile atacului.

ADVERTISEMENT
Și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă, iar acum a luat decizia
Digisport.ro
Și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă, iar acum a luat decizia
Prestianni, mesaj dur după ce UEFA i-a menținut suspendarea pentru Real Madrid –...
Fanatik
Prestianni, mesaj dur după ce UEFA i-a menținut suspendarea pentru Real Madrid – Benfica. Ce a scris în postarea pe care a șters-o după câteva minute
Doliu la Farul Constanța! A murit legenda clubului la care a debutat Gică...
Fanatik
Doliu la Farul Constanța! A murit legenda clubului la care a debutat Gică Hagi
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba...
Fanatik
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
iamsport.ro
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!