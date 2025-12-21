Sport

Fostul adversar al lui Erling Haaland a fost în tribună la meciul lui Manchester City și i-a transmis un mesaj incredibil norvegianului: „Îți aduci aminte?”. Foto

Erling Haaland a fost „vizitat” de un fost adversar la meciul Manchester City - West Ham 3-0. Acesta i-a transmis și un mesaj starului norvegian, care a reușit o „dublă”.
Bogdan Mariș
21.12.2025 | 10:44
ULTIMA ORĂ
Fostul adversar al lui Erling Haaland a fost prezent în tribune la meciul Manchester City - West Ham 3-0 și i-a transmis un mesaj norvegianului. FOTO: Hepta
Manchester City a obținut o victorie clară contra lui West Ham United, 3-0, în etapa a 17-a din Premier League, iar Erling Haaland a reușit o „dublă”. În tribunele stadionului Etihad s-a aflat și goalkeeperul austriac Samuel Șahin-Radlinger (33 de ani), în poarta căruia norvegianul a înscris de 4 ori în primele 21 de minute ale unei partide din 2018.

Fostul adversar al lui Erling Haaland i-a transmis un mesaj incredibil norvegianului

Șahin-Radlinger juca atunci în Norvegia, la SK Brann, iar Haaland, care avea doar 18 ani, evolua pentru Molde. După doar 21 de minute, tabela arăta deja 4-0, toate reușitele fiind înscrise de actualul fotbalist al lui Manchester City. Austriacul a fost prezent pe Etihad la partida dintre „cetățeni” și West Ham, alături de un banner cu un mesaj pentru Haaland.

„Hey Erling, îți aduci aminte? 1 iulie 2018, SK Brann – Molde FK 0-4, ai marcat 4 goluri împotriva mea! Îmi dai tricoul tău, te rog?”, a transmis portarul. Dacă dorința fostului adversar al lui Haaland s-a îndeplinit, acesta are de acum în colecție un tricou cu adevărat special, deoarece norvegianul a scris istorie în partida cu West Ham.

Samuel Șahin-Radlinger are 33 de ani și evoluează momentan în țara natală, la Austria Viena. Pe lângă experiența sa din Norvegia, acesta a mai activat la diverse formații din Austria, Germania, Anglia și Olanda: SV Ried, Hannover 96, Rapid Viena, FC Nurnberg, Barnsley și Almere City.

Erling Haaland, lider autoritar în clasamentul golgheterilor din Premier League

Cu cele două reușite din meciul cu West Ham, Erling Haaland a ajuns la 19 goluri în acest sezon și conduce autoritar ierarhia golgheterilor din Premier League. Norvegianul este urmat de Igor Thiago, atacantul celor de la Brentford, cu 11 reușite, iar podiumul este completat de Antoine Semenyo (Bournemouth) și Hugo Ekitike (Liverpool), cu câte 8 goluri.

De la transferul în Anglia, Erling Haaland a câștigat în două rânduri titlul de golgheter, în sezoanele 2022-2023 (36 de goluri) și 2023-2024 (27 de goluri). În stagiunea trecută, starul norvegian a marcat de 22 de ori și a ocupat locul 3, fiind depășit de Alexander Isak (23 de goluri) și Mohamed Salah (29 de goluri).

