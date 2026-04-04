Scene incredibile în La Liga! Fostul adversar al României a izbucnit în plâns după ce a marcat în poarta lui Real Madrid! Video

Fostul adversar al naționalei României a marcat în poarta lui Real Madrid în prelungiri, iar apoi a izbucnit în lacrimi. Vezi despre cine este vorba și cât cântărește golul său în lupta la titlu din Spania.
Dragos Petrescu
04.04.2026 | 21:28
Scene incredibile in La Liga Fostul adversar al Romaniei a izbucnit in plans dupa ce a marcat in poarta lui Real Madrid Video
Vedat Muriqi a marcat în prelungiri cu Real Madrid, iar apoi a izbucnit în lacrimi // FOTO: colaj Fanatik
Real Madrid a pierdut surprinzător pe terenul celor de la Mallorca, scor 1-2, într-un duel al rundei cu numărul #30 din La Liga. Golul decisiv al gazdelor a venit în minutele de prelungire ale partidei, iar cel care a marcat a fost Vedat Muriqi (31 de ani), atacantul kosovar care a înfruntat în repetate rânduri naționala României. Imediat după ce a înscris în poarta „galacticilor”, vizibil emoționat, Muriqi a izbucnit în plâns.

Vedat Muriqi, în lacrimi după ce a dat lovitura în poarta lui Real Madrid!

Cei de la Mallorca au intrat la cabine cu un avantaj minim pe tabelă, asta după ce Manu Morlanes a deschis scorul în minutul 41 al întâlnirii de pe Estadi Son Mox. Acest avantaj fragil a fost apărat cu succes de către gazde până în finalul partidei, mai exact până în minutul 88, atunci când Eder Militao a restabilit egalitatea și a dat semnalul revenirii pentru „los blancos”, care în minutele rămase au încercat să înscrie golul victoriei.

În primul minut suplimentar avea să vină și golul de trei puncte, însă acesta nu le-a aparținut „galacticilor”, ci elevilor lui Martin Demichelis, care au dat lovitura în urma unui contraatac gestionat perfect de către Mateo Joseph. Fotbalistul spaniol a purtat balonul până în apropierea careului advers, după care l-a lăsat pe Muriqi într-o poziție ideală de finalizare, iar atacantul kosovar nu a avut milă de Lunin, executându-l cu sânge rece. În momentul în care mingea a lovit plasa interioară a porții oaspeților, publicul prezent pe stadion a explodat, iar Muriqi a sărbătorit alături de colegii săi în fața tribunei, după care a izbucnit în lacrimi.

Golul lui Muriqi îi dăunează enorm lui Real Madrid în lupta pentru titlu!

În urma acestui rezultat, trupa lui Alvaro Arbeloa a rămas pe poziția secundă în La Liga, la patru puncte distanță de liderul Barcelona. Ba mai mult, în cazul în care catalanii se vor impune sâmbătă seară în derby-ul cu Atletico Madrid, Realul va ajunge la un deficit de șapte lungimi, în condițiile în care mai sunt doar opt etape rămase de disputat până la finalul sezonului, iar șansele la titlu ale „galacticilor” sunt din ce în ce mai mici.

De cealaltă parte, în urma victoriei obținute astăzi, Mallorca a atins borna cu numărul 31 și a părăsit zona roșie a clasamentului din Spania. În prezent, trupa lui Martin Demichelis se află pe locul 17, primul deasupra celor retrogradabile. Prima poziție care duce în Segunda Division este ocupat de Elche, care are 29 de puncte.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
