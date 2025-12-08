Fostul adversar al României la World Cup 1994, mesaj pentru ”tricolori”: ”Ar fi extraordinar să fiți și voi prezenți aici, la vară”

ADVERTISEMENT

România și-a aflat posibilele adversare de la turneul final de anul viitor, iar un jucător celebru care a evoluat împotriva noastră la Cupa Mondială din 1994 le-a transmis un mesaj ”tricolorilor”.

Mesajul unui celebru adversar al naționalei României pentru actuala generație

Fostul internațional american Alexi Lalas, care a jucat în celebra partidă SUA – Romania 0-1 de la World Cup ’94, a fost prezent la evenimentul de anunțare a programului pentru turneul final și a precizat că își dorește ca ”tricolorii” să reușească în cele din urmă calificarea.

ADVERTISEMENT

”România este o echipă care cred că se poate califica la Cupa Mondială. Nu va fi ușor, am văzut ce adversari aveți în play-off. Turcia este și ea o echipă puternică, dar ar fi extraordinar să fiți și voi prezenți aici, la vară. Nu vreau să comentez grupa, cred că zeul fotbalului mereu pregătește surprize.

Îmi amintesc meciul jucat atunci. A fost un meci cu o atmosferă extraordinară. Ați câștigat atunci cu 1-0, însă a fost o partidă jucată într-o atmosferă senzațională și a fost extraordinar să mă aflu atunci pe teren. Bine că acum nu îl mai aveți pe Hagi. (n.r. – De fapt, avem și acum un Hagi) Corect, așa este, fiul lui Gheorghe Hagi”, a declarat Lalas, pentru .

ADVERTISEMENT

Ce îi așteaptă pe ”tricolori” în America

Ajuns la vârsta de 55 de ani, fostul fundaș nu mai seamănă deloc cu rebelul din 1994 și a vorbit despre cât de mult l-a schimbat prezența pe teren la turneul final de atunci și cât de mult a contribuit acea competiție la creșterea fotbalului în SUA.

ADVERTISEMENT

”Ar fi foarte bine dacă ați veni în America în vară, pentru că aveți mulți suporteri în zonă și ar contribui la atmosfera de pe stadioane. Contextul este diferit față de 1994. Atunci, soccer-ul nu era atât de popular în America. Acum lucrurile stau altfel și vă garantez că, dacă vă veți califica, veți fi surprinși de modul în care poporul american apreciază fotbalul.

Eu sunt omul care sunt azi datorită World Cup 1994, sunt exemplu clar a ceea ce poate face un eveniment pentru un individ. Dar, de asemenea, se poate vedea și cum acel campionat mondial a schimbat America”, a spus el.

ADVERTISEMENT

România, așteptată la cea mai tare Cupă Mondială din istorie

Alexi Lalas este convins că această ediție a Cupei Mondiale va fi una grandioasă și abia așteaptă să vină vara pentru a începe competiția. ”Va fi cea mai mare Cupă Mondială din istorie și se spune despre această ediție că este unul dintre cele mai mari evenimente sportive, dacă nu chiar cel mai mare.

Eu cred că, de fapt, este cel mai mare eveniment cultural din istorie, având în vedere națiunile calificate și numărul acestora. Suntem foarte mândri că vom organiza acest turneu final alături de prietenii noștri din nord, Canada, și din sud, Mexic”, a afirmat Lalas.

Cu cine joacă România la Cupa Mondială dacă se califică

În urma tragerii la sorți care a avut loc vineri, 5 decembrie, la Washington, s-a stabilit că învingătoarea serie de baraj din care face parte și naționala României să evolueze în Grupa D. Din această grupă mai fac parte SUA, Paraguay și Australia, iar :

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) – Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) – Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) – SUA (Los Angeles)

Cum se califică România la turneul final

Echipa națională a României a ratat calificarea directă la Cupa Mondială de anul viitor, dar și clasarea pe locul 2 în grupa din preliminarii care i-ar fi adus, teoretic, un traseu mai lejer în barajul de la finalul lunii martie.

În aceste condiții, ”tricolorii” au mers în acest play-off prin Liga Națiunilor. Nefiind capi de serie, elevii lui Mircea Lucescu . În cazul unei victorii, România va juca și finala tot pe teren străin, cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.