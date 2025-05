Fostul ambasador al SUA dă de pământ cu PSD: „Pentru cine negociază Grindeanu? Pentru facţiunea lui Ponta, pentru grupul lui Simion?”

Fostul ambasador al SUA dă de pământ cu PSD și se întreabă pentru cine va negocia noul președinte interimar al formațiunii, în contextul în care voturile la prezidențiale au fost împărțite și direcționate către candidatul cu cele mai multe șanse de câștig.

Fostul ambasador al SUA, Adrian Zuckerman, dă de pământ cu PSD

La Testul Puterii cu Denise Rifai, Adrian Zuckerman nu s-a ferit și a pus la zis PSD-ul. Partidul, cel mai vechi din România, a făcut schimbări în rândul conducerii după eșecurile repetate de la alegerile prezidențiale. Dovadă că nu a învățat nimic nici după alegerile locale, când a propus un candidat comun cu PNL, nici după primul tur de alegeri din 2024, când nici Marcel Ciolacu și nici Nicolae Ciucă nu au ajuns în turul doi, și nici după noua rundă de alegeri din 2025, când candidatul comun cu PNL, Crin Antonescu, a pierdut în favoarea lui Nicușor Dan locul în finală, formațiunea nu se dă un pas în spate.

Zuckerman a explicat pe scurt cum, din dorința de a obține puterea, ca și până acum, au împărțit voturile către candidatul care prezenta cea mai mare șansă de câștig, printre care se numără Crin Antonescu, Victor Ponta și George Simion. Acum apare întrebarea fostului ambasador: , actualul președinte interimar al PSD, după demisia lui Marcel Ciolacu, cel mai longeviv șef al formațiunii politice?

„Eu cred că la fiecare lucru trebuie să ne uităm să vedem ce trebuie făcut, ce e corect, care e un lucru bun pentru România. Ca să punem etichete pe oameni sau pe partide nu-i corect. De exemplu, PSD-ul a început ca fostul partid comunist, după Revoluția a devenit PSD. Dacă te uiți la el acum, ce înseamnă PSD? Sunt multe facțiuni acolo, sunt două, trei, cel puțin. Unii au votat cu Simion, alții au votat împotriva lui Simion, alții…

Și când oamenii ăștia negociază cu președintele Dan și cu domnul Bolojan, pentru cine negociază? Adică domnul Grindeanu care e președinte acum, pentru cine negociază? Pentru care din facțiunile astea negociază el? Pentru facțiunea lui Ponta? Pentru grupul lui Simion? Pentru cine? Domnul Stănescu a spus că dacă pierd din nou să duc toți acasă. Nu s-a întâmplat”, a spus diplomatul la .ro.

Reacția diplomatului la refuzarea indicațiilor de partid

Întrebat ce părere are despre dezvăluirea primarului din Buzău, Constantin Toma, făcută tot la Testul Puterii cu Denise Rifai, referitoare la , solicitare pe care a refuzat-o, Zuckerman susține că a fost o alegere înțeleaptă.

„În opinia mea, a făcut foarte bine și de-aia întreb când domnul Grindeanu să duce la discuții, pentru cine vorbește, câtă putere are realitatea? Și așa că trebuie să vedem aceste discuții, trebuie să continue și eu am toată speranța că o să iasă ok după ce sunt aceste discuții. Eu sunt un optimist etern, dar poate greșesc, nu știu”, a fost opinia diplomatului american.

