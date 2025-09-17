Fostul angajat al lui Gigi Becali la FCSB i-a găsit echipă lui Jose Mourinho. „Eu rămân stelist”

José Mourinho, dat afară recent de la Fenerbahçe, e aproape de revenirea pe banca tehnică. Presa din Portugalia anunță că antrenorul lusitan e aproape de o înțelegere cu Benfica Lisabona, iar omul care l-a convins pe „The Special One” să revină la cârma echipei de pe Estádio da Luz după 25 de ani este fostul angajat al lui Gigi Becali la FCSB.

Jose Mourinho, gata de o revenire de senzație la Benfica. Cine l-a convins să semneze cu gruparea portugheză

José Mourinho a fost demis de la Fenerbahçe după ce antrenorul portughez a ratat pentru al doilea sezon consecutiv calificarea în UEFA Champions League, iar presa internațională a scris imediat despre viitorul tehnicianului. Au apărut zvonuri că ar putea ajunge în Premier League, Serie A sau chiar pe banca unei naționale de seniori, însă până la urmă se pare că o va pregăti pe Benfica Lisabona.

Jurnaliștii portughezi de la scriu că José Mourinho e în tratative avansate cu Benfica, iar omul din spatele acestei mutări este Mário Branco, directorul sportiv al clubului, care în trecut a fost scouter în România la FCSB.

Cine e Mario Branco, fostul scouter de la FCSB, care l-a adus pe Mourinho la Fenerbahçe

Mário Branco a ocupat funcția de director sportiv la Fenerbahçe și a fost cel care l-a convins pe Din luna iulie, portughezul s-a mutat la Benfica și e foarte aproape să facă din nou echipă cu „The Special One”.

Branco, cu mulți ani în urmă, a fost un om important și în fotbalul românesc. A ocupat funcția de scouter la Poli Timișoara și FCSB în perioada 2008-2009, iar mai apoi a fost numit director sportiv global la Astra Giurgiu, unde a rezistat un sezon.

De ce a plecat Mario Branco de la FCSB. Portughezul a vorbit despre colaborarea cu Gigi Becali

La acea vreme, Gigi Becali își dorea mulți jucători străini în echipă, în special din America Latină. Mário Branco a fost un scouter extrem de apreciat în România, însă patronul clubului roș-albastru a decis, surprinzător, să nu îi prelungească contractul.

„Îmi pare rău că domnul Becali a decis să rupem colaborarea, dar îi respect decizia. Chiar și așa, eu rămân prietenul lui Lăcătuș și al altor băieți care mă cunosc de la echipă. Eu rămân stelist și, deși în fotbal e bine să nu pronunți cuvântul niciodată, nu cred că aș putea lucra pentru un alt club din România.

Eu eram doar un angajat al Stelei (n.r. FCSB) care trebuia să observe jucătorii pe care clubul îi dorea. Steaua (n.r. FCSB) putea să transfere 100 de fotbaliști sau niciunul, dar eu tot eram plătit. Nu trebuia să iau niciun comision, nimic”, spunea Mário Branco într-un interviu pentru .