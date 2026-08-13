Fostul antrenor al Craiovei, analiză dură! Ce spune despre începuturile slabe de meci ale campioanei. Exclusiv

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Eugen Neagoe crede că unii jucători ai Universității Craiova se cred de dinainte învingători, pentru că au reușit să câștige campionatul în România. Cu toate acestea, Neagoe îi avertizează pe Baiaram și compania că fără determinare pot să se trezească învinși.

Eugen Neagoe a analizat jocul Universității Craiova din primele etape și a tras concluzia

„Nu ești pregătit pentru joc, nu ești concentrat. nu ai atitudinea corectă. Asta discutam de cele mai multe ori cu jucătorii. Trebuie să fii concentrat în timpul săptămânii. Nu toți sunt Dănuț Lupu. Dănuț ieșea zâmbind. El intra relaxat”, a și-a început discursul Eugen Neagoe, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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„E automulțumire, noi suntem campionii”, a intervenit și Dănuț Lupu. Neagoe a fost de acord cu fostul mare jucător al Rapidului și insistă asupra lipsei de concentrare și determinare a vedetelor de la Universitatea Craiova.

, dar greșeala pe care au făcut-o în anumite partide. Dar s-au lovit și de o replică, FC Argeș au avut agresivitate și concentrare foarte bună.

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Poate o încredere prea mare în ei, concentrarea nu e la cel mai bun nivel, trebuie să fii concentrat. Să nu ne imaginăm că Mbappe sau Vinicius intră pe jucători așa relaxați. Nu, dacă ar intra așa nu ar reuși să aibă evoluțiile pe care le au. De aia joacă la cel mai înalt nivel, ei sunt în permanență focusați. La noi vine Argeșul, lasă pe ăștia că îi batem oricum”, a completat Eugen Neagoe.

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Eugen Neagoe l-a remarcat pe Ștefan Baiaram și îi dorește fotbalistului să prindă un transfer în străinătate

Eugen Neagoe a avut, totuși, cuvinte de laudă la adresa lui Ștefan Baiaram, fotbalist pe care-l dorește transferat în afară. . Ar fi foarte bine pentru el să plece în vest, la o echipă bună. M-aș fi bucurat pentru el să plece acolo, dar era pierdere și cred că dacă va pleca în toamnă va fi pierdere o pentru Craiova.

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El nu s-a integrat, va fi foarte greu pentru el să joace. Până în acest moment, Ok, transferurile poate nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, sigur că pretențiile sunt foarte mari. Probabil de la domnul Rotaru, investitori, sunt mulți acționari la Craiova. Oamenii au așteptări mari”, a concluzionat Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.