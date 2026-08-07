Sport

Fostul antrenor al Craiovei lui Adrian Mititelu a ajuns la naționala Italiei! Anunțul federației

În timp ce FC U Craiova 1948 a ajuns în Liga a IV-a din România, fostul ei antrenor a fost numit la naționala Italiei! Federația Italiană de Fotbal a făcut anunțul oficial
Ciprian Păvăleanu
07.08.2026 | 20:44
Fostul antrenor al Craiovei lui Adrian Mititelu a ajuns la nationala Italiei Anuntul federatiei
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Giovanni Constantino, fostul antrenor al lui FC U Craiova, a fost numit drept noul selecționer U16 al Italiei. Foto: Colaj FANATIK
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Giovanni Constantino (41 de ani) a rezistat doar 18 meciuri pe banca lui FC U Craiova 1948 în sezonul 2023/2024, la finalul căruia echipa lui Adrian Mititelu a retrogradat în Liga a II-a. Federația Italiană de Fotbal a anunțat că fostul antrenor al oltenilor va prelua echipa națională a Italiei U16.

Giovanni Constantino, noul selecționer al Italiei U16

După experiența eșuată de la FC U Craiova, Giovanni Constantino a mai antrenat în Republica Moldova, la Petrocub Hîncești, iar ultima experiență a fost la FC Bishkek City, din Kirghizstan, țară aflată în Asia Centrală. Deși nu s-a ales încă un selecționer pentru „Squadra Azzurra”, Federația Italiană de Fotbal a anunțat antrenorii ce se vor ocupa de echipele de juniori ale Italiei.

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Singurul nume nou pentru aceste grupe de juniori este Giovanni Constantino, fostul antrenor al oltenilor. Lui îi va fi încredințată selecționata U16, iar italienii l-au caracterizat drept un tehnician cu experiență internațională vastă: „Singura față nouă este cea a echipei Under 16 , încredințată lui Giovanni Costantino. Antrenor cu profil internațional, Costantino și-a început cariera în Finlanda, la echipa de tineret Futura, antrenând ulterior și echipa feminină Åland United. Ulterior, a fost asistent tehnic al lui Marco Rossi în perioadele petrecute la Honvéd în Ungaria, Dunajská Streda în Slovacia și la echipa națională a Ungariei.

Ca antrenor principal, a condus MTK Budapesta în Ungaria, Casarano în Italia (Serie D), Agia Napa în Cipru, FCU Craiova în România și, cel mai recent, Petrocub Hîncești în Moldova, plecând în ianuarie 2025 din motive familiale. Un CV bogat în experiență în străinătate pe care îl folosește acum pentru Azzurri”, a anunțat Federația Italiană de Fotbal pe site-ul oficial.

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Fostul antrenor al Craiovei, destinație bizară înainte de a prelua naționala de tineret a Italiei

Deși a fost secund la Honved, Dunajska Streda și naționala Ungariei, după care și-a început cariera de antrenor principal în Ungaria, România și Republica Moldova, ultima destinație a lui Giovanni Constantino a fost una cel puțin bizară. El a condus FC Bishkek City, din prima ligă din Kirghizstan.

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După ce a salvat echipa de la retrogradare și a dus-o până-n semifinalele Cupei Naționale, Giovanni Constantino recunoștea că este în căutarea unui nou proiect în Europa: „Sunt foarte bine, mulțumesc. Am terminat la sfârșitul sezonului trecut munca mea în Asia. Acolo, sezonul începe în ianuarie și se termină în decembrie. Am decis să caut un nou proiect în Europa.

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Experiența a fost foarte bună acolo, la un club nou și un nou proiect, am salvat echipa de la retrogradare și am ajuns în semifinala Cupei Naționale. Dar am vrut să merg mai departe în carieră și cred că decizia de a pleca a fost cea mai bună la momentul respectiv. Am avut șansa să merg în Golf, acum o lună, și săptămâna aceasta să mă întorc în Europa la o echipă din prima ligă. Totuși, situația din interiorul clubului nu a fost una ușoară și am respins propunerea. Poate o să aștept începutul sezonului următor”, spunea Giovanni Constantino în luna martie, conform digisport.ro.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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