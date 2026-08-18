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Fostul antrenor al Craiovei trage un semnal de alarmă: „Să nu facă greșeala FCSB-ului de anul trecut”

Eugen Neagoe a analizat startul de sezon al Universității Craiova și i-a avertizat pe olteni să nu repete greșeala FCSB-ului din sezonul trecut. Fostul antrenor a vorbit și despre Baiaram, Nsimba și Assad.
Tibi Cocora
18.08.2026 | 10:12
Fostul antrenor al Craiovei trage un semnal de alarma Sa nu faca greseala FCSBului de anul trecut
EXCLUSIV FANATIK
Eugen Neagoe a analizat startul de sezon al Universității Craiova și i-a avertizat pe olteni să nu repete greșeala FCSB-ului. Foto: Colaj Fanatik.
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Universitatea Craiova traversează un început de sezon aglomerat, cu meciuri pe două fronturi și cu obiectivul de a merge cât mai departe în Europa, dar și de a rămâne în lupta pentru titlu în campionat. Oltenii au acumulat opt puncte după primele cinci etape, iar Eugen Neagoe consideră că situația nu este încă una îngrijorătoare. Fostul antrenor al Craiovei atrage, însă, atenția că echipa lui Filipe Coelho nu trebuie să repete scenariul prin care a trecut FCSB în sezonul precedent.

Eugen Neagoe, semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova: „Anul trecut nu a reușit să mai recupereze”

Neagoe consideră că cele opt puncte acumulate în primele cinci partide de Universitatea Craiova nu trebuie privite ca o problemă majoră, însă admite că orice punct pierdut poate cântări pe parcursul sezonului. Fostul tehnician al oltenilor a amintit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA de situația FCSB-ului din stagiunea precedentă, când campioana a început cu rezultate mai slabe și a mizat pe faptul că va recupera diferența ulterior, lucru care nu s-a mai întâmplat.

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„Nu știu dacă trebuie să se îngrijoreze, dar când pierzi puncte nu e chiar ok. Au jucat cinci jocuri, trei meciuri acasă și au doar opt puncte. Când nu câștigi, e cam apăsător, indiferent de competiție. În momentul ăsta nu e îngrijorător, dar știți ce s-a întâmplat în anii trecuți cu FCSB-ul…

Anul trecut nu a reușit să mai recupereze cum a făcut-o în urmă cu doi și trei ani. Anul trecut au început slab sezonul, fără rezultate bune, ei fiind convinși că vor reuși să recupereze. Din  păcate pentru ei nu au reușit. Sper să nu facă și Craiova aceeași greșeală ca ei“, a spus Eugen Neagoe, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

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Cum vede Neagoe duelul dintre Nsimba și Assad: „Sunt diferiți cei doi”

Eugen Neagoe a vorbit și despre variantele pe care Universitatea Craiova le are în ofensivă. Fostul antrenor al oltenilor i-a comparat pe Assad și Nsimba și a evidențiat calitățile diferite ale celor doi atacanți. În același timp, Neagoe este convins că Baiaram va avea un rol important în partida cu Ararat și a explicat de ce nu consideră că acesta a fost pedepsit după episodul de la meciul precedent.

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„Baiaram este un jucător valoros, care poate ajuta Craiova. A jucat puțin la Galați, dar sunt convins că joi va fi titular cu Ararat. Erau în 10 oameni cei de la Craiova, iar el a alergat cât a avut minute. Nu cred că a fost pedepsit după ultimul gest, ci menajat, așa cum au fost și ceilalți jucători care nu au început meciul și au intrat pe parcurs. El va fi unul dintre jucătorii care-și vor pune amprenta pe joc joi seară.

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Assad este un jucător bun, cu detentă bună, dă bine cu capul. E un număr 9, dar îmi place și Nsimba. Sunt diferiți cei doi, Nsimba e jucător de spații mari, puternic, se luptă cu orice fundaș din România, chiar și cu orice fundaș din cupele europene. Assad e puțin mai lent, nu e la fel de puternic, dar are tehnică mai bună, execuțiile sunt bune. Dacă ne uităm și de unde vine, unde au fost crescuți, avem un răspuns pentru pozitivitatea și calmitatea de care dă dovadă Assad“, a concluzionat Eugen Neagoe.

Fostul antrenor al Craiovei trage un semnal de alarmă

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