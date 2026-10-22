Fostul antrenor al FCSB a refuzat să preia echipa cu o săptămână înainte de meciul direct cu Reghecampf. Exclusiv

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Gloria Bistrița a rămas fără antrenor principal, după ce conducerea clubului a decis să renunțe la serviciile lui Nicolae Grigore (43 de ani). Ardelenii au încercat să găsească rapid un înlocuitor, mai ales că peste numai o săptămână urmează confruntarea cu FCSB, din Cupa României, dar prima variantă a picat.

Nicolae Grigore a fost dat afară de la Bistrița!

. Fostul UEFAntastic al Rapidului refuzase în vară să revină în Giulești, ca principal colaborator al lui Daniel Pancu, pentru a rămâne la Gloria. Din informațiile FANATIK, principala țintă dorită de ardeleni pentru a-l substitui pe Grigore, Mihai Teja, a refuzat oferta bistrițenilor, care caută acum alt antrenor.

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Eșecul drastic suferit de CS Gloria Bistrița duminică, i-a fost fatal antrenorului ardelenilor, Nicolae Grigore. Acesta a fost destituit, anunțul oficial apărând miercuri seară. Grigore preluase Bistrița în vara lui 2025, pe care o lasă pe locul 12, cu o linie de clasament echilibrată: cinci victorii, cinci eșecuri, 13-13 golaveraj. Bistrița, care nu are drept de promovare, s-a clasat în sezonul trecut pe locul 5 în Grupa A a play-out-ului Ligii a 2-a, fără emoții legate de retrogradare. În ambele sezoane, „Grig” a dus Gloria în grupele Cupei României.

Refuzase Rapid pentru a antrena Bistrița!

În vară, Nicolae Grigore a refuzat oferta de a fi principalul colaborator al lui Daniel Pancu la Rapid București. Fostul UEFAntastic al „vișiniilor” mai lucrase în Giulești, ca „secund” al lui Pancone, în sezonul 2018-2019, dar și ca „principal”, trei luni și jumătate, din decembrie 2020 până în martie 2021. Grigore a mai fost manager și la Metaloglobus București, în sezonul 2021-2022, dar și la loturile naționale de juniori ale României, în perioada 2023-2025.

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El a mai lucrat ca „secund” și în staffurile lui Adrian Mutu, la naționala de tineret, în 2020, și Laurențiu Reghecampf, la Netchi Baku, în stagiunea 2022-2023. Nicolae Grigore are și un CV consistent ca fotbalist, bifând peste 220 de meciuri în tricoul Rapidului. El a mai jucat, printre altele, și la FC Brașov, Dinamo și FC Voluntari și a strâns patru selecții la echipa națională

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Mihai Teja a spus „pas”

Gloria Bistrița a căutat să pună imediat un antrenor în locul lui Nicolae Grigore, însă principala țintă, Mihai Teja, a refuzat să preia divizionara secundă. Teja este liber de contract din martie, când a plecat de la Metaloglobus București. Mihai Teja a mai antrenat, printre altele, pe U Cluj, Dinamo, Gaz Metan Mediaș, FCSB, Poli Iași, FC Voluntari și FC Botoșani. În acest context, CS Gloria Bistrița caută noi variante de antrenori, pe listă fiind trecute nume ca Viorel Moldovan, Eugen Neagoe, Sebastian Moga. Următorul meci oficial al bistrițenilor va avea loc sâmbătă, pe teren propriu, cu gruparea timișeană CSC Dumbrăvița.