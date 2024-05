Fostul antrenor al FCU Craiova, culise despre retrogradarea echipei. „Am cerut să renunțăm în iarnă la unii jucători”

Nicolae Dică a fost invitatul lui Cristi Coste în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre retrogradarea lui FC U Craiova 1948. Emisiunea este live, pe website, în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30.

Nicolae Dică a cerut schimbări la Craiova

petrecute în primul eșalon. Retrogradarea vine ca , dar și pentru toată suflarea olteană.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică a petrecut doar o lună pe banca FC U Craiova 1948, în acest sezon, chiar la debut. Tehnicianul a dezvăluit ce schimbări a produs la echipă și de ce lucruri s-a lovit în pregătirea lui Bauza & Co.

„Într-adevăr, este o surpriză pentru mine că au retrogradat, ca și lot. Am antrenat o lună acest lot și am văzut calitate, jucători care n-arătau că pot retrograda. Când există și alte lucruri în afară de echipă, care se întâmplă în afară, se poate întâmplă și acest lucru, ca echipa să retrogradeze.

ADVERTISEMENT

Când eram acolo, le-am transmis celor din conducere că unele lucruri nu sunt ok. Că îmi doresc să renunț pentru o perioadă la anumiți jucători care nu aduc un plus echipei. Echipa juca, avea un joc foarte bun, reușeam să marcăm.

Aveam probleme defensive, ceream cel puțin un fundaș central. Nu s-a adus cât timp am fost acolo. Am lucrat foarte bine, dacă aș putea să iau pe unii dintre ei la echipa unde voi merge, îi voi lua. Am lucrat bine, îmi doream să stau mai mult. Sunt condiții foarte bune, banii la timp, baze de antrenament.

ADVERTISEMENT

Chiar nu-mi explic cum au reușit să termine campionatul pe ultimul loc. În prima zi am spus că această echipă trebuie să termine în play-off. Era obiectivul meu și discuția pe care o aveam cu patronul echipei. Cum evalua jucătorii, și patronul credea că e un lot de play-off.

Din păcate pentru ei, au intrat în acea perioada proastă, în care n-au reușit 13-14 jocuri să câștige. Sunt jucători de valoare, dar când sunt momente dificile se văd jucătorii care au caracter, personalitate, valoare. Dacă ai jucători care au valoare în afară terenului, iar ei vorbesc mai mult în afară, că nu le convine ceva, întră pe teren și nu arată..“, a spus Nicolae Dică, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Motivul plecării lui Dică de la Craiova

Nicolae Dică a dezvăluit și care a fost motivul pe care îl bănuiește pentru plecarea de la FC U Craiova. Tehnicianul a povestit despre relația cu Mititelu, dar și ce așteptări avea patronul oltenilor de la „Nick“.

„Eu, cât am fost acolo, am făcut ceea ce am discutat cu patronul de când am ajuns. De la schimbarea programului până la antrenamente, echipă, primul 11, schimbări. Nu s-a implicat.

Aveam doar acele discuții, când am discutat despre primul 11 pe care vreau să-l folosesc pentru meciul următor. Ce s-a întâmplat la meciul anterior, deciziile mele. Cu mine nu s-a implicat. Am avut mână liberă și poate ăsta a fost motivul pentru care am fost îndepărtat.

Asta cred că a fost motivul, implicarea mea a fost totală. De la schimbarea de antrenament, pentru că ei făceau antrenamente după-amiază, iar eu voiam dimineață. Patronul se aștepta ca din 5 jocuri să avem 5 victorii, ceea ce nu s-a întâmplat“, a mai adăugat Nicolae Dică, la FANATIK SUPERLIGA.

Nicolae Dica A DAT DE PAMANT cu jucatorii FCU Craiova dupa RETROGRADAREA in Liga 2