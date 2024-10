Daniel Bîrligea a confirmat până acum încrederea lui Gigi Becali. Atacantul a marcat de trei ori în 10 zile pentru FCSB: cu RFS, PAOK Salonic şi Gloria Buzău şi demonstrează că cele două milioane au fost bine investite de patronul roş-albaştrilor.

Fostul antrenor al lui Bîrligea laudă transferul la FCSB: “S-a dus la un club important!”

Andrea Mandorlini, fost antrenor la CFR Cluj, acolo unde l-a avut , a declarat că atacantul a ajuns la un club important şi putea chiar să facă pasul în Serie A la Como:

“Au existat voci care spuneau că Bîrligea ar putea fi vândut la Como. Cred că FCSB e un club important. Serie A este un nivel mai înalt. Daniel este un jucător de mare calitate, a crescut, s-a maturizat, a avut continuitate.

Sunt bucuros pentru Daniel pentru că s-a dus la un club important și a dat gol și în Europa. Bîrligea și Munteanu sunt jucători rapizi, Munteanu este foarte tehnic, Daniel are forță și este foarte rapid. Sunt doi jucători care se completau bine.

Dan Petrescu a câștigat mereu, e un antrenor care a câștigat în România. Istoria vorbește pentru el. Eu cred că CFR va ajunge să joace în play-off, într-o formă bună, va fi una dintre favorite”, a spus Mandorlini pentru .

Gigi Becali: “Pe 5 ani a semnat, nu se putea altfel. Salariul a rămas 25.000”

pentru a-l transfera pe Bîrligea, mai ales că pe fir a intrat şi Dan Şucu, patronul Rapidului. Patronul FCSB a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA detaliile contractului:

“Jucătorul ăsta mi-a plăcut atât de tare, că i-am și scris. «Băi, fraiere, la anul pe vremea asta vei avea 3 milioane salariu». Sunt convins că va fi așa. E mare jucător. Mi-a plăcut că mi-a spus «nu hotărăște nimeni, eu hotărăsc».

Cică l-a sunat și Șucu, 20 de persoane l-au sunat. Eu nu sunt arab să am sondă în curte. Să iau un jucător și după un an să îi dau banii și să plece. Eu îi pun clauză. Cum să îi pun clauză 5 milioane? I-am pus 15. Și clauza am negociat-o, eu voiam 20.

Pe 5 ani a semnat, nu se putea altfel. Salariul a rămas 25.000. Nu am făcut-o din mândrie că sunt eu Becali și vă arăt eu vouă. Am făcut-o pentru că jucătorul ăsta rar îl întâlnești. Să nu îl condamnați pe Varga, el putea semna liber în iarnă. A luat două milioane pe un jucător pe care îl pierdea”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.