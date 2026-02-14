Sport

Fostul antrenor al lui Chelsea, verdict ferm după ce a aflat că va înfrunta România în Nations League! Ce cuvânt a folosit pentru a caracteriza grupa

Selecționerul Suediei, Graham Potter, a vorbit despre grupa de UEFA Nations League în care nordicii au fost repartizați alături de naționala României. Cum i-a caracterizat englezul pe „tricolori”.
Bogdan Mariș
14.02.2026 | 10:54
Fostul antrenor al lui Chelsea verdict ferm dupa ce a aflat ca va infrunta Romania in Nations League Ce cuvant a folosit pentru a caracteriza grupa
Graham Potter, selecționerul Suediei, a vorbit despre grupa de Nations League din care face parte și naționala României. FOTO: Hepta
România a fost repartizată în grupa 4 a Ligii B din UEFA Nations League, alături de Polonia, Bosnia și Suedia, iar lupta pentru promovarea în Liga A va fi una foarte interesantă. Selecționerul Suediei, Graham Potter, a vorbit despre duelurile contra „tricolorilor”, care se vor disputa spre finalul anului.

Ce a declarat selecționerul Suediei despre partidele cu România

Fostul antrenor al lui Chelsea a subliniat la rândul său faptul că grupa este extrem de echilibrată, toți cei trei adversari fiind „foarte puternici”. „Va fi palpitant în septembrie. Ne confruntăm cu echipe foarte puternice. Toate sunt echipe bune din țări importante în fotbal, așadar va fi foarte interesant”, a spus Graham Potter, conform fotbollskanalen.se.

Reprezentanții celor patru formații nu sunt cu gândul la grupa de Nations League în acest moment însă, deoarece toate echipele vor evolua în martie la barajul de calificare pentru Cupa Mondială. „Nu mă pot concentra pe asta acum, ne gândim doar la barajul din martie”, a declarat Graham Potter, care a preluat naționala Suediei în octombrie, după demiterea lui Jon Dahl Tomasson.

Înainte de partidele din Nations League, Suedia și Polonia s-ar putea întâlni în finala barajului pentru CM, deoarece se află pe aceeași rută. În semifinale, nordicii vor evolua contra Ucrainei la Valencia, în timp ce polonezii vor primi vizita Albaniei la Varșovia. O eventuală finală între cele două s-ar disputa în Suedia, la Solna.

De când nu s-a mai impus România contra Suediei

România și Suedia s-au întâlnit de 11 ori în istorie, iar bilanțul este favorabil nordicilor, care au 6 victorii, față de doar 3 ale „tricolorilor”, două partide încheindu-se la egalitate. Evident, cel mai faimos meci dintre cele două naționale este sfertul de finală de la Cupa Mondială din 1994, câștigat de nordici la loviturile de departajare.

Ultimele meciuri directe între România și Suedia s-au disputat în 2019, în campania de calificare pentru EURO 2020, iar ambele au fost câștigate de suedezi, 2-1 la Solna și 2-0 pe Arena Națională. Ultima victorie a „tricolorilor” datează din 2018, într-un amical disputat la Craiova. România a învins cu 1-0, unicul gol fiind marcat de Dorin Rotariu.

Singurele succese obținute de România contra Suediei în meciuri oficiale au sosit în preliminariile EURO 1984, când echipa antrenată de Mircea Lucescu s-a impus cu 2-0 pe teren propriu (goluri înscrise de Ioan Andone și Michael Klein) și cu 1-0 în deplasare (reușită semnată de Rodion Cămătaru).

