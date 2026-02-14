Fostul antrenor al lui Chelsea, verdict ferm după ce a aflat că va înfrunta România în Nations League! Ce cuvânt a folosit pentru a caracteriza grupa

ADVERTISEMENT

România a fost repartizată în grupa 4 a Ligii B din UEFA Nations League, alături de Polonia, Bosnia și Suedia, iar lupta pentru promovarea în Liga A va fi una foarte interesantă. Selecționerul Suediei, Graham Potter, a vorbit despre duelurile contra „tricolorilor”, care se vor disputa spre finalul anului.

Ce a declarat selecționerul Suediei despre partidele cu România

Fostul antrenor al lui Chelsea a subliniat la rândul său faptul că grupa este extrem de echilibrată, toți cei trei adversari fiind „foarte puternici”. „Va fi palpitant în septembrie. Ne confruntăm cu echipe foarte puternice. Toate sunt echipe bune din țări importante în fotbal, așadar va fi foarte interesant”, a spus Graham Potter, conform .

ADVERTISEMENT

Reprezentanții celor patru formații nu sunt cu gândul la în acest moment însă, deoarece toate echipele vor evolua în martie la . „Nu mă pot concentra pe asta acum, ne gândim doar la barajul din martie”, a declarat .

Înainte de partidele din Nations League, Suedia și Polonia s-ar putea întâlni în finala barajului pentru CM, deoarece se află pe aceeași rută. În semifinale, nordicii vor evolua contra Ucrainei la Valencia, în timp ce polonezii vor primi vizita Albaniei la Varșovia. O eventuală finală între cele două s-ar disputa în Suedia, la Solna.

ADVERTISEMENT

De când nu s-a mai impus România contra Suediei

România și Suedia s-au întâlnit de 11 ori în istorie, iar bilanțul este favorabil nordicilor, care au 6 victorii, față de doar 3 ale „tricolorilor”, două partide încheindu-se la egalitate. Evident, cel mai faimos meci dintre cele două naționale este , câștigat de nordici la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Ultimele meciuri directe între România și Suedia s-au disputat în 2019, în campania de calificare pentru EURO 2020, iar ambele au fost câștigate de suedezi, 2-1 la Solna și 2-0 pe Arena Națională. Ultima victorie a „tricolorilor” datează din 2018, într-un amical disputat la Craiova. România a învins cu 1-0, unicul gol fiind marcat de Dorin Rotariu.

Singurele succese obținute de România contra Suediei în meciuri oficiale au sosit în preliminariile EURO 1984, când echipa antrenată de Mircea Lucescu s-a impus cu 2-0 pe teren propriu (goluri înscrise de Ioan Andone și Michael Klein) și cu 1-0 în deplasare (reușită semnată de Rodion Cămătaru).