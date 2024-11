Fostul antrenor al lui Dinamo, plecăciune în fața lui Mircea Lucescu: „Ascultați-l! E cea mai bună alegere a naționalei României”

Dario Bonetti le-a antrenat pe Dinamo și ASA Târgu Mureș în România, însă după despărțirea de „câini”, în septembrie 2021, a decis să își deschidă o școală privată de fotbal în Italia. Tehnicianul în vârstă de 63 de ani a dezvăluit impresiile sale despre naționala României.

Dario Bonetti, impresii despre naționala României la EURO 2024 și concluzii după numirea lui Mircea Lucescu pe bancă „Ascultați-l! România are un selecționer pe măsura valorii”

Dario Bonetti este unul dintre cei mai iubiți antrenori străini pe care i-a avut Dinamo în istorie, drept dovadă, echipa din Ștefan cel Mare a fost ultima pe care a antrenat-o în cariera sa. Rămas liber de contract în septembrie 2021, Bonetti a rămas aproape de fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Într-un dialog cu Gabi Safta, Bonetti a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK ce impresie i-a lăsat naționala de fotbal a României de la , dar și ce părere are despre parcursul tricolorilor de la EURO 2024.

Cu Edi Iordănescu pe bancă, România s-a calificat la Campionatul European terminând grupa de preliminarii pe locul 1, iar la turneul final din Germania s-a oprit în faza optimilor, fiind eliminată de Olanda, scor 3-0.

ADVERTISEMENT

„Sigur că urmăresc fotbalul românesc, urmăresc Dinamo, am văzut și Campionatul European. Am văzut că este o generație tânără, de valoare, cu jucători care evoluează și în străinătate. Acum în sfârșit are și un selecționer pe măsura valorii, cu o foarte mare experiență.

Este o generație talentată, care ar putea să readucă România acolo unde a fost prin anii 80, când a avut rezultate mari. Nu am vrut să spun că nu au fost buni și ceilalți selecționeri, dar a fost cea mai bună alegere în acest moment pentru că este român, cunoaște fotbalul internațional, impune respect, jucătorii pot crește mult mai bine împreună cu un asemenea selecționer, care poate da o valoare corectă.

ADVERTISEMENT

Îmi aduc aminte când eram la U21, am jucat la Bologna, el era deja selecționer de atunci, antrena, are o mare experiență în afara calităților, a adus foarte multe idei noi și inovatoare în Italia când a antrenat-o pe Brescia, eu îl urmăream de atunci.

A trecut pe la mari cluburi, a câștigat cupa UEFA, să vină la echipa națională cu toate calitățile lui e cea mai bună alegere pe care o putea face România. Ascultați-l pentru că e o mare șansă de a obține rezultate. Îmi aduc aminte că am jucat pe vremea când Lucescu antrena și prima reprezentativă și naționala olimpică, Lăcătuș era la acea vreme atacant”, a spus Dario Bonetti, fostul antrenor al lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Dario Bonetti: „Au făcut un Campionat European mare”

Dario Bonetti și-a continuat discursul și a vorbit și despre impresia lăsată de tricolorii lui Edi Iordănescu la Campionatul European din Germania. Fostul antrenor al lui Dinamo a subliniat că România a arătat bine la capitolul organizare și chiar și la partea de intensitate.

Mai mult decât atât, Bonetti a vorbit și despre : Dennis Man, Valentin Mihăilă și Răzvan Marin.

„Am văzut România, care se află într-o fază de creștere, am văzut o bună organizare, ritm, jucători interesanți. Bineînțeles că ai nevoie și de noroc, au făcut un Campionat European mare, nu am văzut toate partidele, ci doar pe cele mai importante.

(n. r. întrebat despre Man, Mihăilă și Răzvan Marin) Sunt jucători buni, sunt și alți tineri români pe la echipe de juniori din Italia, este foarte important pentru viitorul fotbalului românesc, ei confruntându-se cu mari vedete la un anumit nivel. Capătă experiență jucând cu ei și sunt foarte apreciați în Italia”, a declarat italianul Dario Bonetti.

„TRADARE!”. Dario Bonetti RUPE TACEREA la 3 ani dupa ce A FOST DAT AFARA de la Dinamo