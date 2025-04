Fostul antrenor al Rapidului a găsit jucătorul esențial din trupa lui Șumudică: „Poate face diferența în orice moment!”

. Formația din Giulești putea da „lovitura” pe final, când Christensen a ratat o ocazie monumentală. . Nicolae Grigore a analizat situația echipei din acest sezon.

Nicolae Grigore: „Dobre poate face diferența în orice moment!”

În cadrul „Suflet de Rapidist”, Nicolae Grigore a mărturisit că Alexandru Dobre este surpriza plăcută din lotul lui Marius Șumudică din acest sezon. Fostul antrenor al giuleștenilor e de părere că strategia Rapidului de a aduce jucători tineri este una corectă, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

„Rapidul merita să câștige în a 2-a repriză. Am văzut acea fază de care s-a discutat și se discută foarte mult. Din punctul meu de vedere, ce am văzut și pe imagini și din direct, mi se pare penalty. Mai departe, ce s-a stabilit la VAR cu acel ofsaid. E microscopic. Nu știu acum cum s-au tras acele linii. Discuțiile astea au fost și vor fi întotdeauna. Dar strict ca joc, Rapid a avut ocaziile mai mari. Am avut chiar și în prima repriză.

Am văzut o prima repriză slabă. Și nu înțeleg asta pentru că și la jocul de la Metalul Buzău a fost o primă reprisă slabă, și acum a fost o primă repriză destul de modestă. Ce e îmbucurător și asta contează enorm e faptul că Rapidul, oricum ar juca, își creează ocazii. Are jucători care pot face diferența oricând. Mă gândeam chiar aseară la modul în care a ajuns Dobre la Rapid. A apărut de nicăieri, a fost pe ideea hai să-l aducem și pe ăsta, să mai vină, să-l avem variantă. Și din punctul meu de vedere, este un jucător esențial în momentul ăsta.

E un jucător constant bun, care îți creează tot timpul pericol la poarta adversă. Are niște calități pe care le găsești greu în fotbalul românesc. Și e un jucător care poate să-ți facă diferența în orice moment. Chiar și cu o apărare așezată, chiar și cu o situație în care adversarul te domină și poți să vii pe tranziție.

„La Rapid sunt niște lucruri care s-au repetat”

Păcat, de acea fază, din minutul 90, în ultimele minute, cu Christensen ratând, că poate s-ar fi putut încheia cu o victorie și ar fi fost lucrurile și mai bune. Sunt niște lucruri, mă uitam aseară, sunt niște lucruri care s-au repetat. Toate acțiunile periculoase, golul care vine, vine pe o zonă centrală.

Dacă ne uităm puțin, acel penalty ar fi putut fi obținut de un mijlocaș central. E fault la Kait, ocazie mare Christensen. În momentul în care la fotbal se întâmplă 2-3 lucruri, 2-3 acțiuni, nu pot fi întâmplătoare, nu au cum să fie întâmplătoare. Nu știu acum modul în care s-a organizat sau s-a discutat despre acest joc, cum au pregătit, dar am văzut niște lucruri care s-au repetat.

De ce spuneam? N-au fost situații ratate în acest meci de atacanți, sau să ajungă în poziția de a rata, au venit cu jucători din linia a doua, cu mijlocașii centrali cu preponderență.

„Rapid are mulți jucători tineri”

Repet, cred că prin ocaziile avute, Rapid ar fi trebuit să câștige. Știu că asta scrisesem într-un mesaj ieri, ți-am spus că mă așteptam să câștige și îmi amintesc, chiar ieri după ce ne-am trimis mesajele acelea și ți-am spus că eu cred că vom câștiga. Îmi aminteam de meciuri câștigate acolo cu 5-0, când am bătut CFR-ul tot așa, era CFR-ul și chiar cred că în anul acela CFR-ul a câștigat campionatul. Mi-aminteam de meciurile acestea pe care Rapid, aproape tot timpul, în astfel de situații, a făcut meciuri bune. A știut să le gestioneze. Nu mai vorbesc de celebrul 3-2 de pe Giulești, când aveam zece jucători, apoi 2-0 pentru ei. Sunt meciuri pe care Rapidul poate să le gestioneze și până la urmă cred că Rapidul a ajuns și lasă senzația că a creat o omogenitate prin care poate să ducă aceste jocuri să le tranșeze în favoarea lor.

Am văzut asta că Rapid a avut o medie mică de vârstă aseară. Am văzut că pe lângă jucătorii care au fost totuși, dacă ne mai uităm, Rapid are mulți jucători tineri. Au fost mult jucători pe bancă. Vulturar intră, nu știu cum a fost Ignat analizat sau inclus în această categorie în momentul ăsta, dar Rapid are jucători.

„Ar trebui să fie aprofundate mai mult transferurile ca cele ale lui Rrahmani”

Rapid s-a orientat și știm bine amândoi, pentru că Rapidul, pe lângă faptul că este foarte interesată de jucătorii de viitor, și a creat o academie foarte bună, foarte puternică, vine bine din spate și a început să aibă și rezultate și sunt condiții foarte bune. Cred că până la urmă asta este cheia, asta este ideea de a reuși, pentru că tu știi bine… Am avut rezultate atunci când majoritatea jucătorilor au fost români. Majoritatea jucătorilor au fost și au știut ce apără, ce reprezintă.

Chiar dacă sunt jucători care vin din alte părți, știu totul. Trăind aici, știu ceea ce înseamnă Rapidul. Mă uit la căpitanul actual, Onea. Onea contra lui Onea jucam în liga a treia. Era la Afumați atunci. În momentul ăla, atunci eram cu Pancu la echipa mare, eram în liga a treia și cu Afumați ne-am bătut la promovare. El știe unde a venit, știe ce apără, știe ce reprezintă Rapidul. Și de asta spun că sunt… Nu mă înțelege greșind, am nu orice jucător străin care aduce un plus.

Unii jucători tineri pot fi pariuri câștigătoare, dar și cu străini e același lucru. Poți să aduci jucători străini, uite cum a fost situația, că până la urmă poate aici e o zonă unde ar trebui să aprofundăm mai mult, cum a fost cazul lui Rrahmani. Jucător care nu avea un CV extraordinar. Doar că un jucător precum Rrahmani îl găsești odată la zece ani. Pot fi jucători care să aibă foame, să găsești în el acea dorință, ci nu jucători care pot veni la final de carieră și doar să mai bifeze un club, să mai vadă un oraș”, a declarat Nicolae Grigore.