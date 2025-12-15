Fostul antrenor al Rapidului pune degetul pe rană: „Degeaba vrei să mergi ca un Ferrari dacă nu ai și motor”. Îl cere pe Stanciu în Giulești! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid a pierdut cu 0-2 în faţa Oţelului Galaţi, în Giuleşti. Echipa lui Gâlcă rămâne pe primul loc, dar este în pierdere de turaţie, .

Adi Mutu, verdict despre Rapid: „Degeaba vrei să mergi ca un Ferrari dacă nu ai şi motor”

Adrian Mutu a analizat sezonul Rapidului, spunând că echipa atâta poate în acest moment. „Briliantul” cere trei transferuri care ar putea duce în lupta pentru titlu:

„Rapid atâta poate. Degeaba vrei să mergi ca un Ferrari dacă nu ai şi motor. Gâlcă a forjat maşinăria asta a Rapidului şi acum începe să scârţâie, pentru că mai departe nu poate să ducă.

Nu este o echipă care să fi dominat campionatul, chiar dacă a stat multe etape pe locul 1. Mă refer la nivel de joc, Rapid este o echipă care a avut multă constanţă şi pragmatism.

Trebuie doi-trei jucători neapărat. Dacă stai să analizezi lotul Rapidului, doi jucători sunt esenţiali, un mijlocaş ofensiv şi un atacant. Pe extreme, Petrila şi Dobre îşi fac treaba şi sunt la un nivel foarte bun.

Pe centru îi ai pe Keita şi Tobias. Îţi dai seama dacă aduci un număr 10. Dar aşa nu merge. Cu Koljic şi cu alţi jucători care au 2-3 goluri, să te baţi la titlu. Rapid când a dat de o echipă cu acelaşi nivel sau mai bună, şi Oţelul îmi place, are dificultăţi”, a spus Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Transferul lui Stanciu, soluţia ideală

în acest sezon şi este văzut de Mutu drept soluţia ideală pentru Rapid în această iarnă. Există însă o mare piedică în calea mutării:

„Stanciu ar fi soluţia ideală. Ce ar însemna 11-le Rapidului cu un Stanciu şi în faţă cu Bîrligea, plus Dobre şi Petrila. Cu Tobias şi Keita la mijloc. Despre ce vorbim? Chiar mai puternică decât FCSB.

Stanciu ştie să se apere, să dea goluri. Are travaliu, experienţă, este căpitanul naţionalei. Ar fi ceva super pentru Rapid. Nu există un decar mai bun în Europa care să se muleze mai bine ca Stanciu acolo.

Aici e o singură problemă. Este foarte legat de FCSB sentimental. Aici e piedica majoră şi ezitarea lui. Nu cred că nu vrea să coboare de la un anumit nivel. Dacă face pasul ăsta în spate, cu siguranţă nu va reveni la nivelul ăla niciodată. Are şi o vârstă”, a dezvăluit Adi Mutu.

Adi Mutu, despre aportul lui Dobre: „Nu poate să ducă echipa aia singur!”

Alex Dobre este cel mai important jucător de la Rapid, dar Adi Mutu spune că nu poate să ducă întreg sezonul la acelaşi nivel. Iar când atacantul este la un nivel scăzut, se vede imediat în jocul echipei:

„Eu vă spun de două luni că Dobre nu poate să ducă echipa aia singur. Este primul sezon la un nivel foarte bun. Toată cariera lui nu a avut un sezon de genul ăsta. Dar nu poate singur.

Are 10-12 goluri, cât să tragă echipa după el? Îmi place la ce nivel a ajuns. Dar cu un Stanciu şi un atacant altfel discutăm. Când termină Dobre benzina sau scârţâie puţin.

Rrahmani şi Dugandzic au fost doi atacanţi foarte buni. Cam genul ăsta de atacanţi le trebuie lor”, a spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.