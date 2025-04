Fostul antrenor al Rapidului rupe tăcerea după despărțirea de giuleșteni: „M-a surprins neplăcut numirea lui Lobonț! Eu eram îndreptățit să preiau echipa după Bergodi”

Adrian Iencsi a fost secundul lui Cristiano Bergodi la Rapid, dar a rămas în club și după demiterea italianului. Bogdan Lobonț a fost numit atunci principal în locul lui Bergodi, luându-i fața lui Adrian Iencsi, cel mai îndreptățit să spere la promovare, din funcția de secund.

Adrian Iencsi, despre numirea lui Lobonț: „Am rămas neplăcut surprins!”

Invitat de Robert Niță la SUFLET DE RAPIDIST, Adrian Iencsi a acceptat să comenteze situația de la acel moment și a mărturisit că s-a simțit nedreptățit de decizia luată de conducerea giuleșteană. Iată, în rândurile următoare, dialogul purtat de Niță și Iencsi:

ADVERTISEMENT

– Mai ții legătura cu Bogdan Lobonț?

– Da.

– Cu Lobonț ai fost în aceeași echipă tehnică. El rămâne antrenor principal după ce pleacă Bergodi, tu rămâi secund. . Cum ai simțit tu, fiind antrenor secund și rămânând secund, iar el promovat de la antrenor cu portarii la antrenor principal?

– Eu am rămas surprins. Neplăcut, bineînțeles! Până la urmă e normal să gândesc… În primul rând, nu mi-a plăcut că a plecat mister Bergodi.

ADVERTISEMENT

Adrian Iencsi a plâns la demiterea lui Bergodi: „Un om de nota 10”

„E adevărat că ai fost singurul care a plâns?”, a întrebat apoi Robert Niță.

„Da, normal. E un om de care m-am atașat, la care țin foarte mult. E un om cu un caracter plăcut, un om plăcut și foarte bine pregătit profesional. Un om de nota 10! Și mi-a părut foarte rău că a plecat. Nu mă așteptam. Noi eram pe un val, eram acolo, eram sus, cu șanse foarte mari. Eu numai la titlu mă gândeam. Nici nu mă gândeam că noi pierdem titlul. Și în câteva etape să se răstoarne tot ce am construit noi acolo. Au mai fost momente în care am mai pierdut, în două rânduri, dacă nu mă înșel. La început de campionat, cum era și normal pentru că noi am preluat echipa foarte rapid după plecarea lui Adi Mutu, și spre finalul turului. Cu toate acestea, noi am ajuns la distanță de 4 puncte față de FCSB.

(n.r. – „După ce ați bătut FCSB”, a completat Niță).

Da. Și eram acolo, și aveam toate atuurile să ne batem titlu. Și dintr-o dată să se rostogolească tot ce am construit noi. A fost un șoc plecarea lui Bergodi. După aceea, referitor la ce ai spus tu, normal că am rămas surprins neplăcut de alegerea făcută de Rapid. Nu m-am așteptat. Nu mă ascund, e un lucru normal. O știe și Bogdan Lobonț. Nu puteai să faci o asemenea alegere. Eu asta gândesc: odată ce ai renunțat la Cristiano Bergodi, înseamnă că tu trebuie să aduci un antrenor cel puțin de nivelul lui Bergodi. După aceea, dacă apelezi doar la un antrenor de moment și vrei să apelezi la cineva care a rămas din vechiul staff, era clar că eu eram cel mai aproape ca să preiau echipa în acele 6 meciuri. Nu s-a întâmplat, m-a surprins neplăcut. Am fost rugat să stau, să fiu alături de Bogdan Lobonț”, a mărturisit Adrian Iencsi.

ADVERTISEMENT

De ce nu a plecat Iencsi odată cu Bergodi: „Suporterii Rapidului s-ar fi supărat”

Și totuși, deși a fost sărit de la promovare, Adrian Iencsi a rămas la Rapid și în scurtul mandat al lui Bogdan Lobonț. Motivele acestei alegeri, le-a explicat chiar el:

ADVERTISEMENT

„Sincer, da, am fost tentat să plec! Bineînțeles. Nu a avut niciun efect telefonul primit din partea lui Nico (n.r. – Daniel Nicolae). M-a sunat să îmi spună să rămân alături de Bogdan. De ce am rămas? Am tras de mine. În primul rând că nu puteam să plec eu, să părăsesc corabia nefiind demis. Atunci suporterii Rapidului s-ar fi supărat foarte, foarte mult. Nu puteam să plec. Și atunci am zis ‘Mă, rămân! Rămân așa’.

Am zis să rămân alături de Bogdan, pentru că este fostul meu coleg, un prieten foarte bun, un om la care țin foarte mult, chiar dacă nu îmi convenea. Mi-am adunat toate puterile să stau, să fiu alături de club, de echipă, de suporteri și de Bogdan. Din păcate, noi nu am reușit în acel moment. Domnul Șucu chiar ne-a promis personal, și sunt sigur că se și întâmpla acel lucru, ne-a promis că dacă ducem echipa în cupele europene vom continua cu același staff. Dar din păcate nu s-a întâmplat acest lucru, am terminat pe locul 6”, a povestit Adrian Iencsi.

: „Nu am primit niciun telefon”

„După aceea, eu cumva – și îți mărturisesc ție primul – am avut încredere că reușim. Când am văzut că am pierdut orice șansă de a prinde o cupă europeană, mi-am dat seamă că eu 100% nu voi mai rămâne la Rapid. Știi că, de multe ori, un om care stă la Rapid, mai ales ca fost jucător, te poți gândi sau conducătorii se pot gândi că ‘ăsta ar trebui să mai stea’. Gândirea asta poate fi sănătoasă, pentru că așa trebuie să fie, să-ți păstrezi un om care e legat de Rapid. Chiar dacă vine un staff din Anglia, din Japonia, din Italia, pe omul ăsta trebuie să-l păstrezi cumva.

În contextul ăsta, în care trebuie să apelezi la un astfel de om, eu știam că eu nu o să fiu acel om. Și nici eu nu cred că aș fi acceptat. Poate doar dacă omul ăla care ar fi venit ar fi zis că are nevoie de mine. Sau e o întâlnire cu conducătorii, cu patronul, ca tu să rămâi în continuare. Nu știu, poate aș fi fost convins, dar nu sunt sigur. Dar primul sentiment a fost că nu. Știam, simt, văd oamenii, am experiență, am o vârstă. Mai ales că nu primeam niciun telefon, nici nu îmi mai făceam gânduri că voi rămâne la Rapid. Eram foarte împăcat. Cam asta a fost ceea ce s-a întâmplat atunci. Din păcate, pentru noi, pentru toți suporterii rapidiști. Chiar aveam o echipă bună”, a încheiat fostul secund de la Rapid.