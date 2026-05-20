Fostul antrenor al Rapidului, verdict dur în scandalul Gâlcă – Dobre: “Este un egoist!”

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că a avut o primă jumătate de sezon foarte bună, Rapid a dezamăgit în play-off și astfel că formația din Giulești a rămas și de această dată în afara locurilor ce asigură prezența în cupele europene. Tensiunile au fost mari pe finalul stagiunii, astfel că golgheterul echipei, Alex Dobre, a avut un conflict deschis cu Costel Gâlcă.

Nicolae Grigore, verdict dur în scandalul Gâlcă – Dobre

În cadrul emisiunii „FANATIK RAPID”, Nicolae Grigore a transmis că ar fi gestionat altfel conflictul pornit de Alex Dobre. Mai exact, , pentru că echipa a avut de suferit din punct de vedere ofensiv în play-off. Mai mult decât atât, fostul antrenor al giuleștenilor l-a numit pe Dobre „egoist”, însă acest termen poate fi un compliment pentru jucătorii de atac.

ADVERTISEMENT

„E un subiect extrem de sensibil. Am mai vorbit o dată despre Dobre. Din punctul meu de vedere, aici ar fi trebuit să se gestioneze altfel. Este în continuare golgheterul echipei, mai este o etapă. Cu siguranță echipa ar fi avut nevoie de el, să fie limpede, concentrat. Totuși, ceea ce a făcut el în acel moment… Trebuia organizat totul să nu se fi ajuns în acel punct.

Dobre este genul care are nevoie de încredere, trebuie să se simtă important. Totuși, din punctul meu de vedere nu este genul de om care să fie un lider prin a purta banderola. El este un tip egocentrist. A nu se înțelege faptul că e o critică, dar Dobre este un egoist, ceea ce este o calitate pentru un atacant. Tocmai aici este inadvertența, Dobre are propriul lui ego extrem de mare și nu poate să capaciteze o echipă. Nu este genul de lider care să îi capaciteze pe colegii săi”, a declarat Nicolae Grigore.

ADVERTISEMENT

De ce e Dobre un egoist pentru Rapid

Alex Dobre și-a pierdut banderola de căpitan după . Nicolae Grigore susține că atacantul a greșit în momentul în care a vorbit doar despre persoana sa, ci nu de grup, în contextul în care trebuia să fie un reprezentant al vestiarului, nu a propriei persoane.

ADVERTISEMENT

„Cu Dobre ar fi trebuit păstrată o anumită linie, de a fi important, dar nu i se da mai mult decât poate să ducă, o responsabilitate în plus. În momentul în care ești căpitan, tu ești văzut de alții ca genul care ar trebui să apere, trebuie să reprezinte vestiarul. Ei bine, Dobre nu este tipologia asta. El are un ego, un egoism dus la extrem. Îi deranjează și pe colegii săi, ei simt cum Dobre vrea să intre pe stângul și să dea la poartă.

ADVERTISEMENT

Declarația aceea îmi dă dreptate, el s-a referit strict la el, a spus că tactica nu îl avantajează. Poate ar fi mai pozitiv dacă ar fi spus că tactica nu este potrivită pentru echipă. Trebuia să se refere la echipă, pentru că el asta reprezenta prin banderola de la braț. Poate pe undeva Rapid și-a schimbat cumva stilul de joc.

Ceea ce a urmat a fost foarte greu pentru antrenor, cum ai fi putut să introduci în teren un jucător care te critică. Dobre a criticat tot stilul de joc a lui Gâlcă. Nu mai era momentul în care trebuia să iei o decizie drastică, mai erau trei etape. Nimic nu mai avea efect, nu se mai putea scoate maxim. Implicit, acel moment i-a făcut rău lui Dobre. A avut ocazii importante, iar cu altă liniște ar fi marcat lejer. Se citește pe fața lui frustrarea că nu reușește. Trăgând linie, este golgheterul Rapidului și este păcat de acest lucru”, a conchis Nicolae Grigore.

ADVERTISEMENT