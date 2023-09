Simona : dopaj cu roxadustat la US Open şi iregularităţi în paşaportul biologic. Firicel Tomai, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre suspendarea primită de campioana de la Wimbledon 2019.

Firicel Tomai, verdict sumbru pentru Simona Halep: „La patru ani s-a terminat!”

Decizia anunțată oficial de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) nu este definitivă, iar . Dacă suspendarea de patru ani va fi menținută, sportiva născută la Constanța ar urma să revină pe teren pe 6 octombrie 2026.

„Simo” a stat deja un an pe bară, fiind suspendată provizoriu. Firicel Tomai este de părere că singura șansă ca Halep să revină pe teren este ca în urma recursului, TAS să reducă suspendarea la un singur an.

„E șocant, nu prea am ce să zic, nici nu sunt în măsură. Eu știam că o să fie bine și că după un an de zile singura șansă este ca după ce merge la TAS să-i reducă suspendarea la un an, pentru că dacă îi reduce la doi deja e greu.

Dacă se reduce suspendarea la doi ani trebuie să mai stea un an pe bară, dacă îi dă un an ea poate să joace deja. La patru ani s-a terminat, nu mai. Sub nicio formă”, a declarat Firicel Tomai, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Fostul antrenor al Simonei Halep, acuzații după verdict: „S-a greșit și ea a avut încredere”

Firicel Tomai este convins că Simona Halep nu este de vină pentru situația în care se află. Antrenorul de tenis a lansat acuzații și consideră că fostul lider WTA plătește pentru greșelile altora.

„Ea nu este de vină. Dacă s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat din anturajul ei. Ea n-a greșit sub nicio formă. Ea plătește pentru că ea e responsabilă de ce bagă în gură.

Tu iei și poți să zici că ți-a dat altul. Ceva s-a greșit acolo și ea a avut încredere în cineva, nu știu exact, nu vreau să dau nume. Nici nu cred că a știut dacă ia sau ce ia. Părerea mea”, a mai spus Firicel Tomai.

Firicel Tomai este primul antrenor din cariera Simonei Halep. Tehnicianul l-a pregătit de-a lungul timpului și pe Victor Hănescu. După US Open 2023, Simona Halep a fost ștearsă oficial din clasamentul WTA.