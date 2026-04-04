Fostul antrenor al Simonei Halep și-a părăsit soția pentru o femeie cu 24 de ani mai tânără decât el

Unul dintre cei mai importanți antrenori contemporani din tenisul feminin a făcut publice imagini cu femeia cu 24 de ani mai tânără cu care se iubește. Fostul antrenor al Simonei Halep și-a părăsit soția, Patrick Mouratoglou având de-a lungul timpului mai multe legături sentimentale.

Patrick Mouratoglou are o nouă relație amoroasă

Fostul instructor al Simonei Halep este în centrul atenției datorită activitățiile sale, dar și a planului personal. Patrick Mouratoglou (55 ani) a făcut o nouă dezvăluire de senzație, după ce s-a aflat că . E o sportivă care activă în tenisul din România.

În viața privată este destul de discret, însă de curând a făcut publice câteva imagini cu actuala parteneră de viață, un fotomodel și prezentatoare născută în Germania. Se iubește cu Linda-Caroline Nobat (31 ani) de mai bine de un an, dar au preferat să nu discute prea mult pe marginea acestui subiect.

Povestea amoroasă dintre cei doi a început la finalul lui 2024, la scurtă vreme după ce a pus capăt celui de-al doilea mariaj, cu Ada Obilu. Aceasta i-a dăruit doi copii, Lea (8 ani) și Anna (5 ani). Fostul antrenor al Simonei Halep și actuala iubită au confirmat că sunt un cuplu pe parcursul anului 2025.

Recent, au fost surprinși la academia de tenis a antrenorului francez, pe Coasta de Azur. Patrick Mouratoglou i-a oferit primele lecții de tenis partenerei de viață. Fotografiile au fost distribuite pe contul de Instagram al frumoasei moderatoare TV. Vedeta e urmărită de peste 81.000 de persoane.

Ce a dezvăluit modelul despre relația cu Patrick Mouratoglou

„Soare, mare și momente petrecute împreună înainte de venirea verii, la Atena. Viața pe care am ales-o și cea care ne-a ales pe noi, la rândul ei”, a notat prezentatoarea, pe contul de , în dreptul unor imagini în care apare împreună cu Patrick Mouratoglou.

Secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de internauți care au rămas surprinși de noua relație a antrenorului de tenis. Cu această ocazie, oamenii au remarcat că instructorul a divorțat de femeia cu care are doi copii, Linda Nobat venind cu un amănunt surpriză.

„Am crezut că este soția lui, cu care are două fiice”, este mesajul pe care modelul l-a scris și căruia i-a răspuns instant. „Oamenii se mai și despart în zilele noastre. Ce surpriză!”, a ținut să precizeze partenera fostului .

În altă ordine de idei, Patrick Mouratoglou a fost însurat de două ori. Prima soție, Clarice, i-a dăruit două fete, Charlotte (24 de ani) și Juliette (22 de ani). De asemenea, celebrul antrenor francez mai are un băiat dintr-o relație anterioară, Rafael (30 de ani).

„Recunoscătoare pentru ce a fost”

Linda Nobat este o prezență constantă în social media, unde postează adesea imagini. Tânăra are o comunitate mare pe care o ține la curent cu activitățile sale. Aceasta a devenit cunoscută odată cu participarea la emisiunea germană Der Bachelor.

S-a făcut remarcată în rândul concurentelor, dovadă că acum are o carieră în televiziune. Ulterior, a putut fi urmărită și în alte emisiuni, cum ar fi Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! De asemenea, adoră să călătorească și face sport pentru a se menține în formă maximă.

„Am călătorit mult, am adunat amintiri și am învățat să avem încredere că lucrurile se aranjează cu adevărat atunci când trebuie. Am primit în viața noastră doi câini noi, haotici, obositori și profund iubiți.

Ei ne-au învățat răbdarea, prezența și bucuria în cele mai simple momente. Mai presus de toate, acest an mi-a arătat cum totul se aliniază treptat atunci când alegi să te pui pe tine pe primul loc, să-ți asculți inima și să trăiești viața pe care ți-o dorești.

Recunoscătoare pentru ce a fost, entuziasmată pentru ce va veni. Noroc și un an nou fericit tuturor!”, a scris la un moment dat, Linda Nobat, pe social media.