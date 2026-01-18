Sport

Fostul antrenor al „Ştiinţei”, gata de duelul cu Universitatea Craiova: „Vreau să îi bat şi apoi să câştige titlul!”. Video exclusiv

Eugen Neagoe le-a pus gând rău celor de la Universitatea Craiova în meciul direct cu Petrolul. Fostul antrenor al oltenilor îşi doreşte ca echipa lui Rotaru să câştige titlul.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
18.01.2026 | 14:32
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Eugen Neagoe, înainte de Petrolul - Universitatea Craiova: „Vreau să-i bat și apoi să ia titlul!” Foto: Sport Pictures
Petrolul şi Universitatea Craiova s-au pregătit în Antalya pentru a doua parte a sezonului şi vor juca în meci direct luni, de la ora 20:00. Oltenii au un punct avans faţă în frunte şi vor să rămână lideri.

Eugen Neagoe, pregătit de duelul cu fosta echipă: „Vreau să îi bat şi să câştige titlul”

Eugen Neagoe vrea să înceapă anul cu dreptul şi speră ca Petrolul să încurce Universitatea Craiova. Fostul antrenor al oltenilor a declarat pentru FANATIK că oraşul se va închide dacă Craiova ia titlul, dar le-a pus gând şi vrea să îi bată înainte:

„Jucam în 1991, eram în lotul Craiovei la acel event. Îmi aduc aminte foarte bine, aveam echipă foarte valoroasă. Nu întâmplător am câştigat eventul şi asta va rămâne în istoria clubului.

Până astăzi, Universitatea Craiova a câştigat de două ori eventul. În 1981 şi 1991. Am mai reuşit un event în Ungaria, la Ferencvaros, în 1995. Două eventuri câştigate ca jucător.

Dacă vor câştiga titlul se va închide oraşul. Asta se va întâmpla la Craiova. Nu ştiu ce se va întâmpla. Mi-aş dori să jucăm foarte bine luni şi să câştigăm.

După ce îi batem, Craiova poate să câştige titlul. Le urez succes, nu am nimic împărţit cu nimeni. Sunt oltean din tată-n fiu, acolo am crescut. Dar când am fost adversar, mi-am dorit mereu să câştig. Aş vrea să avem o evoluţie foarte bună şi este foarte important să acumulăm puncte”, a spus Neagoe pentru FANATIK.

Cum vede Neagoe lupta la titlu: „Trei echipe cu şanse foarte mari!”

Antrenorul Petrolul a analizat lupta la titlu şi prevede un duel între Universitatea Craiova, Rapid şi Dinamo. Totuşi, FCSB va deveni foarte periculoasă dacă va prinde play-off-ul:

„Trei echipe cu şanse foarte mari de a câştiga campionatul: Craiova, Rapid şi Dinamo. Nu aş vrea să omit şi să iau din meritele celor de la Botoşani. Sunt într-o poziţie foarte bună pentru munca pe care o fac.

Dar cred că nu vor avea forţa să se bată să câştige campionatul. În 2018 am intrat în vacanţă la Sepsi pe locul 4. Aveam a doua apărare din campionat şi nu ne gândeam la titlu. Am fost şi pe locul 2. 

Dacă FCSB va intra în play-off, este una dintre candidate. Dar trebuie să aibă un parcurs aproape perfect pentru a ajunge acolo. Orice punct contează”, este analiza luptei la titlu a lui Eugen Neagoe.

  • 1991 este anul în care Universitatea Craiova a luat ultima dată titlul
  • 2023 este anul în care Eugen Neagoe a antrenat Universitatea Craiova

Eugen Neagoe are planuri mari la Petrolul Ploieşti: "Nu mă interesează ce adversari vom avea!"

