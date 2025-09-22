Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fostul antrenor al Universităţii Craiova, negocieri avansate cu Petrolul: “Sunt şanse foarte mari!”

Petrolul este pe cale să își numească noul antrenor după plecarea lui Liviu Ciobotariu! Numele ales de „lupi” a fost dezvăluit de Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
22.09.2025 | 13:11
Fostul antrenor al Universitatii Craiova negocieri avansate cu Petrolul Sunt sanse foarte mari
EXCLUSIV FANATIK
Petrolul, aproape de a numi un nou antrenor. Foto: colaj Fanatik

Este vorba despre Eugen Neagoe, fost la Universitatea Craiova, printre altele, tehnician liber de contract în acest moment. El a plecat în martie de la FC Buzău, echipă care ulterior a retrogradat în Liga 2, la finalul sezonului trecut de Superliga.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe este aproape de a semna cu Petrolul Ploiești! Informația de ultimă oră a fost furnizată de Cristi Coste la Fanatik Superliga

De altfel, acest aspect chiar a fost punctat cu această ocazie de Vivi Răchită, fost fotbalist important și antrenor la echipa de pe „Ilie Oană”, prezent în studio. El a glumit și a spus că spera ca formația ploieșteană să nu aibă în această stagiune soarta pe care au avut buzoienii în campionatul precedent.

„O informație de ultimă oră care îmi vine pe anumite surse dinspre Ploiești. Se pare că sunt șanse foarte mari ca noul antrenor al Ploieștiului, al Petrolului, să fie Eugen Neagoe. O să vedem dacă vom confirma sau nu această informație. (Vivi Răchită: Dacă e, o să aibă aceeași soartă ca anul trecut cu Buzăul) I-a dat un bilet de bun venit Vivi”, a informat Cristi Coste în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Răchită a dorit totuși să menționeze că este un apropiat al lui Neagoe. Pe de altă parte însă, a subliniat și cât de delicată este de fapt în realitate situația sportivă de la Petrolul în acest punct al sezonului.

„Geană e prietenul meu. Cine o fi, dar să fie, vă uitați și ieri (n.r. la înfrângerea cu Unirea Slobozia) la antrenorul care a fost. Îl scoate pe Ricardinho, îl bagă pe Guilherme, îl bagă pe Boțogan mijlocaș central. Nu avea nicio legătură. Antrenorul de la echipa a doua, care are un parcurs extraordinar, patru meciuri, zero victorii, niciun gol marcat”, a spus Vivi Răchită.

ADVERTISEMENT
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima...
Digi24.ro
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”

Eugen Neagoe, șanse mari să ajungă la Petrolul

Dezamăgire uriaşă la CFR Cluj! Cristi Balaj, analiză dură: “Nu jucăm ceea ce...
Fanatik
Dezamăgire uriaşă la CFR Cluj! Cristi Balaj, analiză dură: “Nu jucăm ceea ce pregătim la antrenament!”. Când revine Louis Munteanu
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi,...
Fanatik
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Mihai Rotaru, prima reacţie după Oţelul – Universitatea Craiova 1-0: „Nu ne lasă...
Fanatik
Mihai Rotaru, prima reacţie după Oţelul – Universitatea Craiova 1-0: „Nu ne lasă Rapidul la greu! Urmează o perioadă infernală şi nu avem timp de analize”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Clubul din Superligă unde 'sunt suporteri în conducere care amenință și înjură jucătorii':...
iamsport.ro
Clubul din Superligă unde 'sunt suporteri în conducere care amenință și înjură jucătorii': 'E groaznic! Ce se întâmplă la Rapid e la ordinea zilei acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!