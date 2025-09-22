Fostul antrenor al Universităţii Craiova, negocieri avansate cu Petrolul: “Sunt şanse foarte mari!”

Este vorba despre Eugen Neagoe, fost la Universitatea Craiova, printre altele, tehnician liber de contract în acest moment. , echipă care ulterior a retrogradat în Liga 2, la finalul sezonului trecut de Superliga.

Eugen Neagoe este aproape de a semna cu Petrolul Ploiești! Informația de ultimă oră a fost furnizată de Cristi Coste la Fanatik Superliga

De altfel, acest aspect chiar a fost punctat cu această ocazie de , prezent în studio. El a glumit și a spus că spera ca formația ploieșteană să nu aibă în această stagiune soarta pe care au avut buzoienii în campionatul precedent.

„O informație de ultimă oră care îmi vine pe anumite surse dinspre Ploiești. Se pare că sunt șanse foarte mari ca noul antrenor al Ploieștiului, al Petrolului, să fie Eugen Neagoe. O să vedem dacă vom confirma sau nu această informație. (Vivi Răchită: Dacă e, o să aibă aceeași soartă ca anul trecut cu Buzăul) I-a dat un bilet de bun venit Vivi”, a informat Cristi Coste în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ulterior, Răchită a dorit totuși să menționeze că este un apropiat al lui Neagoe. Pe de altă parte însă, a subliniat și cât de delicată este de fapt în realitate situația sportivă de la Petrolul în acest punct al sezonului.

„Geană e prietenul meu. Cine o fi, dar să fie, vă uitați și ieri (n.r. la înfrângerea cu Unirea Slobozia) la antrenorul care a fost. Îl scoate pe Ricardinho, îl bagă pe Guilherme, îl bagă pe Boțogan mijlocaș central. Nu avea nicio legătură. Antrenorul de la echipa a doua, care are un parcurs extraordinar, patru meciuri, zero victorii, niciun gol marcat”, a spus Vivi Răchită.

