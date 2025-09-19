Sport

Fostul antrenor de la Dinamo, devastat de moartea lui Florin Marin: ”Mi-a fost profesor, antrenor, tată, mentor, prieten”

Un fost antrenor al lui Dinamo s-a arătat marcat de moartea lui Florin Marin, omul care l-a ajutat cel mai mult în carieră.
Traian Terzian
19.09.2025 | 21:19
Moartea lui Florin Marin l-a îndurerat pe un fost antrenor al lui Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik

Ziua de joi, 18 septembrie, este una neagră pentru fotbalul românesc, care l-a pierdut pe Florin Marin la vârsta de 72 de ani. Moartea acestuia a fost un adevărat șoc pentru un fost antrenor de la Dinamo.

Moartea lui Florin Marin l-a întristat pe fostul antrenor de la Dinamo

Tehnicianul formației Sepsi, Ovidiu Burcă, a fost extrem de afectat de trecerea în neființă a lui Florin Marin, omul alături de care a colaborat în mai multe rânduri. El a jucat sub comanda lui ”Flocea” la Craiova și Dinamo.

”E un moment trist. Am pierdut un părinte, un om care mi-a fost profesor, antrenor, tată, mentor, prieten. E o zi tristă. Vreau să transmit condoleanțe familiei. Pentru mine, a fost un om foarte apropiat.

A fost omul care mi-a ghidat pașii până acum. Sincer, nu credeam că o să-l pierdem atât de repede. Indiferent de locul în care mă va duce viața, indiferent de victoriile pe care le voi avea, toate vor fi împreună cu el. Va fi împreună cu mine pentru tot restul vieții”, a declarat Burcă într-o conferință de presă, conform gsp.ro.

Moment de reculegere la toate meciurile din weekend

Ovidiu Burcă a mai colaborat cu Florin Marin la Oțelul Galați, când era director sportiv, iar mentorul său se afla pe banca tehnică. Apoi, când a venit pe antrenor Dinamo, l-a luat pe ”Flocea” în postul de consultant. Ultima dată ei au lucrat împreună, pentru o scurtă perioadă, la FC Voluntari.

Imediat după moartea lui Florin Marin, FRF a făcut un gest frumos în memoria acestuia. Șefii de la Casa Fotbalului au decis că în acest weekend se va ține un minut de reculegere la toate partidele din primele trei ligi.

”Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere la partidele din Superligă, Liga 2 și Liga 3, în memoria lui Florin Marin, care a încetat din viață joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani. Momentul de reculegere se va ține înaintea partidelor din această etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3”, a anunțat FRF.

