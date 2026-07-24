Sport

Fostul antrenor de la Dinamo poate ajunge în Golf: „Sunt nerăbdător să revin!”

Liviu Ciobotariu a antrenat ultima dată Petrolul Ploieşti, până în luna septembrie a anului trecut. Tehnicianul este gata de revenire şi spune că are discuţii în Golf, pentru preluarea unei echipe.
Marian Popovici
24.07.2026 | 11:15
Fostul antrenor de la Dinamo poate ajunge in Golf Sunt nerabdator sa revin
EXCLUSIV FANATIK
Fostul antrenor de la Dinamo poate ajunge în Golf: "Sunt nerăbdător să revin!". Sursa: colaj Fanatik
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Liviu Ciobotariu are o experienţă vastă în SuperLiga, acolo unde în ultimii ani a antrenat cinci echipe: Hermannstadt, Voluntari, Sepsi, FC Botoşani şi Petrolul Ploieşti. Din luna septembrie 2025, de când s-a despărţit de „lupi” este liber de contract.

Liviu Ciobotariu, aproape de o echipă din Golf: „Sunt convins că voi reveni cât mai curând”

Fostul internaţional român este gata de revenire şi într-un dialog cu FANATIK a spus că îşi doreşte ca în această vară să preia o echipă. Deşi deocamdată nu se pune problema să semneze în SuperLiga, Ciobotariu a spus că există discuţii în Golf:

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„Sunt foarte nerăbdător să revin. Este adevărat că a fost o perioadă și este încă o perioadă lungă de inactivitate și lucrul ăsta creează un disconfort, ca oricărui om, ca oricărui antrenor care vrea să muncească,

Sunt convins că voi reveni cât mai curând. Îmi doresc asta, în primul rând. În momentul ăsta am avut ceva discuții, dar nu din România, de afară, din Golf. Deocamdată sunt în stand-by. Stau în așteptare. Să vedem”, a spus Ciobotariu pentru publicaţia noastră.

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A antrenat la Dinamo în sezonul 2011-2012!

Liviu Ciobotariu are experienţă şi în Golf. Tehnicianul român a antrenat formaţiile Al Tai şi Al Faisaly, ambele din Arabia Saudită. Antrenorul a pregătit şi naţionala Libanului din Orientul Mijlociu.

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În sezonul 2011-2012, Liviu Ciobotariu a fost şi antrenorul lui Dinamo. El a fost în funcţie din 11.07.2011 până în 10.04.2012. Singurul trofeu din carieră l-a obţinut cu Sepsi Sf. Gheorghe, Supercupa României în 2023. Mai are o finală de Cupă jucată cu Voluntari, în 2022.

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  • 55 de ani are Liviu Ciobotariu
  • 2006 e anul în care şi-a început cariera de antrenor
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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