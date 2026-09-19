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Dinamo a schimbat multe aspecte importante în vara acestui an, de la siglă la lot, până la antrenor. Cu Nuno Campos la timona echipei, „câinii” sunt pe primul loc în SuperLiga după 9 etape. Însă Mihai Teja, fostul antrenor al „alb-roșilor”, l-ar fi preferat în continuare pe Zeljko Kopic pe banca tehnică. Ce a spus despre cei doi.

Mihai Teja nu este de acord nici acum cu îndepărtarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Mihai Teja, fostul antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre contextul actual de la echipa bucureșteană. Deși „câinii” au rezultate sub comanda lui Nuno Campos, pe care , Teja consideră că echipa trebuia să continue cu Zeljko Kopic, croatul care a salvat-o de la retrogradare în primul an și a adus-o apoi, treptat, până în play-off.

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„Eu nu l-aș fi dat afară pe Kopic niciodată. Aș fi mers până la capăt. Și vă spun asta acum, când se dovedește că Nuno Campos încearcă lucruri în filosofia dânsului. Jocul lui Dinamo e pe aceeași structură, cu Armstrong care intră în centru, cu Karamoko, cu Soro. Tot aceeași dinamică o au. E o dinamică venită de la Kopic.

Spunem că Nuno Campos e pe primul loc. Dar haideți să vedem la sfârșitul campionatului. Noi judecăm foarte repede, ne entuziasmăm repede și luăm decizii negative rapid. Ca să îți dai seama de un antrenor, trebuie să-l lași. Eu nu aș fi renunțat la un om care a construit ceva, care a construit o idee de joc. E adevărat că lucrurile merg și acum, să vedem până când. Eu nu văd o foarte mare diferență”, a declarat Mihai Teja, potrivit

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Ce face Zeljko Kopic în prezent. Unde antrenează croatul

Numit la Wieczysta Cracovia spre finalul lunii august, Zeljko Kopic nu traversează cea mai bună perioadă. din cauza rezultatelor bifate până acum. Mai exact, singurul punct pe care l-a obținut Wieczysta sub comanda fostului antrenor al lui Dinamo, care colaborează în Polonia tot cu Florentin Petre în calitate de secund, a sosit în urmă cu două etape, în urma remizei cu Zaglebie, 1-1.

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Ultimul meci a însemnat un eșec cu 0-2 în fața celor de la Pogon Szczecin, echipa unde este legitimat românul Valentin Cojocaru. Vineri, 18 septembrie, de la 19:00, Wieczysta joacă în deplasare cu Widzew Lodz, formația unui alt român: .