Sport

Fostul antrenor de la Dinamo nu este impresionat de Nuno Campos: „Eu nu l-aș fi dat afară pe Kopic niciodată. Aș fi mers cu el până la capăt!”

Dinamo a fost preluată în această vară de portughezul Nuno Campos, iar după 9 etape din noul sezon este pe primul loc în SuperLiga. Fostul antrenor al „câinilor” deplânge însă plecarea lui Zeljko Kopic.
Mihai Dragomir
19.09.2026 | 13:45
Fostul antrenor de la Dinamo nu este impresionat de Nuno Campos Eu nu las fi dat afara pe Kopic niciodata As fi mers cu el pana la capat
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A antrenat-o pe Dinamo și critică acum înlocuirea lui Zeljko Kopic cu Nuno Campos. Foto: Colaj FANATIK.
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Dinamo a schimbat multe aspecte importante în vara acestui an, de la siglă la lot, până la antrenor. Cu Nuno Campos la timona echipei, „câinii” sunt pe primul loc în SuperLiga după 9 etape. Însă Mihai Teja, fostul antrenor al „alb-roșilor”, l-ar fi preferat în continuare pe Zeljko Kopic pe banca tehnică. Ce a spus despre cei doi.

Mihai Teja nu este de acord nici acum cu îndepărtarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Mihai Teja, fostul antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre contextul actual de la echipa bucureșteană. Deși „câinii” au rezultate sub comanda lui Nuno Campos, pe care Ioan Andone l-a lăudat public, Teja consideră că echipa trebuia să continue cu Zeljko Kopic, croatul care a salvat-o de la retrogradare în primul an și a adus-o apoi, treptat, până în play-off.

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„Eu nu l-aș fi dat afară pe Kopic niciodată. Aș fi mers până la capăt. Și vă spun asta acum, când se dovedește că Nuno Campos încearcă lucruri în filosofia dânsului. Jocul lui Dinamo e pe aceeași structură, cu Armstrong care intră în centru, cu Karamoko, cu Soro. Tot aceeași dinamică o au. E o dinamică venită de la Kopic.

Spunem că Nuno Campos e pe primul loc. Dar haideți să vedem la sfârșitul campionatului. Noi judecăm foarte repede, ne entuziasmăm repede și luăm decizii negative rapid. Ca să îți dai seama de un antrenor, trebuie să-l lași. Eu nu aș fi renunțat la un om care a construit ceva, care a construit o idee de joc. E adevărat că lucrurile merg și acum, să vedem până când. Eu nu văd o foarte mare diferență”, a declarat Mihai Teja, potrivit GSP.

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Ce face Zeljko Kopic în prezent. Unde antrenează croatul

Numit la Wieczysta Cracovia spre finalul lunii august, Zeljko Kopic nu traversează cea mai bună perioadă. Croatul riscă să fie demis din cauza rezultatelor bifate până acum. Mai exact, singurul punct pe care l-a obținut Wieczysta sub comanda fostului antrenor al lui Dinamo, care colaborează în Polonia tot cu Florentin Petre în calitate de secund, a sosit în urmă cu două etape, în urma remizei cu Zaglebie, 1-1.

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Ultimul meci a însemnat un eșec cu 0-2 în fața celor de la Pogon Szczecin, echipa unde este legitimat românul Valentin Cojocaru. Vineri, 18 septembrie, de la 19:00, Wieczysta joacă în deplasare cu Widzew Lodz, formația unui alt român: Ioan Vermeșan.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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