Fostul antrenor de la FCSB amenință campioana: „Vreau să câștig și să intru în istorie!”

SuperLiga revine după pauza competițională alocată meciurilor din . Unul dintre foștii antrenori de la FCSB vrea să învingă campioana neapărat și să intre astfel în istorie.

Fostul antrenor de la FCSB vrea să învingă echipa lui Charalambous

Mihai Teja, , are ambiții mari în ceea ce privește meciul de pe teren propriu contra lui FCSB în etapa a 13-a din Superliga. Fostul antrenor al campioanei vrea să obțină prima victorie din istorie în primul eșalon a formației din Pantelimon.

„Va fi un meci frumos. Toate meciurile tari sunt frumoase, meciuri care îți dau o adrenalină specială, o motivație specială. Cu toții ne-am apucat de fotbal pentru aceste meciuri intense. Ne dorim să dăm tot ce avem mai bun cu FCSB. Avem exemplu echipa națională în meciul cu Austria, când s-a văzut o atitudine bună.

Asta înseamnă să ai determinare, să vrei mai mult. Așa cum echipa națională a reușit, și noi ne dorim. Am fost aproape cu Dinamo, Rapid și CFR Cluj, am arătat că ne putem bate de la egal la egal, iar acum vom încerca să intrăm în istorie: primul meci câștigat în Liga 1 să fie împotriva lui FCSB!”, a spus Mihai Teja, pentru

Ce ar însemna, de fapt, o victorie pentru Mihai Teja contra FCSB-ului

Mihai Teja a vorbit și despre legătura sa cu FCSB, unde a fost antrenor în trecut. Tehnicianul a mărturisit că nu le poartă pică „roș-albaștrilor”, însă situația actuală a echipei sale îl obligă să se gândească și să lupte pentru o victorie.

„Orice victorie e frumoasă. Eu am fost la FCSB, am amintiri frumoase, am petrecut o perioadă foarte frumoasă. Nu am nicio dușmănie, însă îmi doresc să câștig pentru că suntem într-o situație în care n-am câștigat până acum și e apăsător”, a mai spus antrenorul lui Metaloglobus.

Mandatul lui Mihai Teja la FCSB

Mihai Teja a strâns 15 meciuri pe banca FCSB-ului. El a pregătit echipa lui Gigi Becali în a doua jumătate a sezonului 2018/2019, având să rateze titlul la 2 puncte în spatele lui CFR Cluj. El a înregistrat 9 victorii, 5 remize și doar un singur eșec pe banca „roș-albaștrilor”. Cea mai mare victorie a FCSB-ului cu Teja la cârma echipei a fost cea din penultima etapă a play-off-ului, când bucureștenii se impuneau cu 5-1 în deplasare cu Sepsi.

Legătura dintre familia lui Mihai Teja și familia lui Gigi Becali

Gigi Becali susținea, la prezentarea lui Teja ca antrenor al FCSB-ului, că relația dintre familia sa și cea a tehnicianului este una foarte veche. .

„Mihai Teja este nepotul vărului meu Virgil. Tatăl lui Mihai a fost manndatar pe vremuri. Era capitalist, avea o gogoșerie. Și taică-miu avea gogoșerie. Bușa Teja nu se compara însă cu tatăl meu, care punea oameni să muncească. Tata, care era mai în vârstă, i-a iubit pe cei din familia lui Teja, pentru că erau oameni vrednici. Tata lui Mihai Teja era tovarăș bun cu vărul meu Virgil”, spunea Gigi Becali la începutul anului 2019 pentru Libertatea.

De ce s-a lăsat, de fapt, Mihai Teja de fotbal. Antrenorul a fost junior la Steaua

Mihai Teja a jucat în trecutul îndepărat la juniorii Stelei, fiind coleg de generație cu nume importante precum Edi Iordănescu, Marian Aliuță sau Alin Stoica. Cu toate acestea, o problemă depistată la inimă (sindromul Wolff-Parkinson-White) l-a forțat să se lase de fotbal de la o vârstă fragedă, la numai 17 ani și jumătate.

Clasament SuperLiga înaintea etapei a 13-a

După 12 etape scurse din actualul sezon, clasamentul în SuperLiga arată total surprinzător, ținând cont de numele echipelor aflate în topul ierarhiei. De exemplu, FC Botoșani este lider înaintea etapei a 13-a, cu 25 de puncte. Iată ierarhia completă: