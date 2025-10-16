Sport

Fostul antrenor de la FCSB amenință campioana: „Vreau să câștig și să intru în istorie!”

Un fost antrenor de la FCSB nu se teme de bucureșteni. Mesajul transmis către echipa lui Gigi Becali înaintea meciului direct. De ce vrea să învingă, de fapt, campioana.
Mihai Dragomir
16.10.2025 | 14:35
Fostul antrenor de la FCSB ameninta campioana Vreau sa castig si sa intru in istorie
ULTIMA ORĂ
FCSB, amenințată de fostul antrenor. Ce a spus tehnicianul care vrea să învingă campioana en-titre și să intre în istorie. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

SuperLiga revine după pauza competițională alocată meciurilor din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Unul dintre foștii antrenori de la FCSB vrea să învingă campioana neapărat și să intre astfel în istorie.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor de la FCSB vrea să învingă echipa lui Charalambous

Mihai Teja, cel care a preluat-o în vara acestui an pe Metaloglobus, are ambiții mari în ceea ce privește meciul de pe teren propriu contra lui FCSB în etapa a 13-a din Superliga. Fostul antrenor al campioanei vrea să obțină prima victorie din istorie în primul eșalon a formației din Pantelimon.

„Va fi un meci frumos. Toate meciurile tari sunt frumoase, meciuri care îți dau o adrenalină specială, o motivație specială. Cu toții ne-am apucat de fotbal pentru aceste meciuri intense. Ne dorim să dăm tot ce avem mai bun cu FCSB. Avem exemplu echipa națională în meciul cu Austria, când s-a văzut o atitudine bună. 

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă să ai determinare, să vrei mai mult. Așa cum echipa națională a reușit, și noi ne dorim. Am fost aproape cu Dinamo, Rapid și CFR Cluj, am arătat că ne putem bate de la egal la egal, iar acum vom încerca să intrăm în istorie: primul meci câștigat în Liga 1 să fie împotriva lui FCSB!”, a spus Mihai Teja, pentru PRO TV.

Ce ar însemna, de fapt, o victorie pentru Mihai Teja contra FCSB-ului

Mihai Teja a vorbit și despre legătura sa cu FCSB, unde a fost antrenor în trecut. Tehnicianul a mărturisit că nu le poartă pică „roș-albaștrilor”, însă situația actuală a echipei sale îl obligă să se gândească și să lupte pentru o victorie.

ADVERTISEMENT
VIDEO Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora...
Digi24.ro
VIDEO Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni

„Orice victorie e frumoasă. Eu am fost la FCSB, am amintiri frumoase, am petrecut o perioadă foarte frumoasă. Nu am nicio dușmănie, însă îmi doresc să câștig pentru că suntem într-o situație în care n-am câștigat până acum și e apăsător”, a mai spus antrenorul lui Metaloglobus.

ADVERTISEMENT
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a...
Digisport.ro
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!

Mandatul lui Mihai Teja la FCSB

Mihai Teja a strâns 15 meciuri pe banca FCSB-ului. El a pregătit echipa lui Gigi Becali în a doua jumătate a sezonului 2018/2019, având să rateze titlul la 2 puncte în spatele lui CFR Cluj. El a înregistrat 9 victorii, 5 remize și doar un singur eșec pe banca „roș-albaștrilor”. Cea mai mare victorie a FCSB-ului cu Teja la cârma echipei a fost cea din penultima etapă a play-off-ului, când bucureștenii se impuneau cu 5-1 în deplasare cu Sepsi.

Legătura dintre familia lui Mihai Teja și familia lui Gigi Becali

Gigi Becali susținea, la prezentarea lui Teja ca antrenor al FCSB-ului, că relația dintre familia sa și cea a tehnicianului este una foarte veche. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că antrenorul este nepotul lui Virgil, vărul său.

ADVERTISEMENT

„Mihai Teja este nepotul vărului meu Virgil. Tatăl lui Mihai a fost manndatar pe vremuri. Era capitalist, avea o gogoșerie. Și taică-miu avea gogoșerie. Bușa Teja nu se compara însă cu tatăl meu, care punea oameni să muncească. Tata, care era mai în vârstă, i-a iubit pe cei din familia lui Teja, pentru că erau oameni vrednici. Tata lui Mihai Teja era tovarăș bun cu vărul meu Virgil”, spunea Gigi Becali la începutul anului 2019 pentru Libertatea.

De ce s-a lăsat, de fapt, Mihai Teja de fotbal. Antrenorul a fost junior la Steaua

Mihai Teja a jucat în trecutul îndepărat la juniorii Stelei, fiind coleg de generație cu nume importante precum Edi Iordănescu, Marian Aliuță sau Alin Stoica. Cu toate acestea, o problemă depistată la inimă (sindromul Wolff-Parkinson-White) l-a forțat să se lase de fotbal de la o vârstă fragedă, la numai 17 ani și jumătate.

Clasament SuperLiga înaintea etapei a 13-a

După 12 etape scurse din actualul sezon, clasamentul în SuperLiga arată total surprinzător, ținând cont de numele echipelor aflate în topul ierarhiei. De exemplu, FC Botoșani este lider înaintea etapei a 13-a, cu 25 de puncte. Iată ierarhia completă:

Cum arată clasamentul în Superliga

1.42 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în meciul Metaloglobus - FCSB
Cine este omul care administrează averea de 1,4 miliarde de dolari a lui...
Fanatik
Cine este omul care administrează averea de 1,4 miliarde de dolari a lui Cristiano Ronaldo. Conduce o companie de top în Europa
Medeea a murit la doar 18 ani. Sportivă din Blaj, răpusă de o...
Fanatik
Medeea a murit la doar 18 ani. Sportivă din Blaj, răpusă de o boală cruntă: „Inima mea, cât de mult ne lipsești!”
Florin Niță a dat lovitura! Veste de ultimă oră despre portarul român: poate...
Fanatik
Florin Niță a dat lovitura! Veste de ultimă oră despre portarul român: poate reveni în SuperLiga. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Sorin Cârțu, băgat în sperieți de un cunoscut interlop: 'Bă, tu îți bați...
iamsport.ro
Sorin Cârțu, băgat în sperieți de un cunoscut interlop: 'Bă, tu îți bați joc de copilul meu?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!