Fostul antrenor de la FCSB îl critică pe Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3: „Trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite!”

Walter Zenga l-a criticat pe Cristi Chivu după înfrângerea în fața lui Juventus. Ce crede fostul portar că ar trebui să schimbe tehnicianul român.
Iulian Stoica
14.09.2025 | 10:15
Partida dintre Juventus și Inter a fost adjudecată de „Bătrâna Doamnă”, torinezii impunându-se cu 4-3 după reușita lui Vasilije Adzic din prelungirile meciului. La final, mai multe voci din spațiul public au adus critici la adresa lui Cristi Chivu, printre care și Walter Zenga.

Walter Zenga îl critică pe Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3

Invitat la Sky Sport Italia pentru a comenta meciul, fostul portar legendar al lui Inter, Walter Zenga, l-a criticat pe antrenorul român pentru lipsa de curaj și lipsa de reacție în momentele cheie.

Fost antrenor al echipelor FC Național, FCSB și Dinamo, Walter Zenga și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că antrenorul român continuă să se bazeze aproape în totalitate pe aceiași jucători utilizați de fostul tehnician, Simone Inzaghi. În meciul de sâmbătă seara, singura schimbare din formula de start a Interului a fost introducerea fundașului Manuel Akanji, transferat recent de la Manchester City.

„Inter a primit cinci goluri în finala Ligii Campionilor, două la Udine și patru acum. Când vine un antrenor nou, acesta nu poate pur și simplu să continue drumul predecesorului său.

„Sunt necesare idei diferite! Ne bazăm pe aceiași jucători din recunoștință”

Sunt necesare idei diferite, mai multă concentrare și o abordare proaspătă. Problema este că adesea ne bazăm pe aceiași jucători din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite”,

 Juventus a câștigat datorită intrării lui Adzic în ultimele minute. Așa că nu înțeleg de ce Inter l-a adus acasă pe Pio Esposito dacă nu i se acordă timp de joc. Aceste detalii sunt cele care, în final, fac cu adevărat diferența”, a declarat Walter Zenga.

