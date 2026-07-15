Fostul antrenor de la FCSB nu vrea să mai audă de fotbalul românesc: „Trebuie să fii tânăr, ieftin și ascultător”

ADVERTISEMENT

Ilie Stan (58 de ani), fost antrenor la FCSB, printre altele, este acum liber de contract după ce s-a despărțit de echipa Saham Club din Oman. Întrebat despre planurile de viitor pe care le are, fostul fotbalist de la Steaua a transmis că intenționează ca în scurt timp să pună bazele unei școli de fotbal la Giurgiu.

Ilie Stan, fost antrenor la FCSB, nu mai vrea să audă de fotbalul românesc

De asemenea, a explicat că a avut posibilitatea de a continua în Oman, dar s-a văzut nevoit să refuze această variantă. „Am terminat în Oman, nu am mai vrut să continui chiar dacă ei au vrut. Nu mi-au plăcut condițiile, nu era ce voiam eu. Mi-am făcut Asociația de Fotbal Ilie Stan și fac o școală pentru copii și juniori la Giurgiu. Voi închiria o bază și mă voi ocupa personal de școală și vom vedea cum vor evolua lucrurile”, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

De ce nu mai vrea Ilie Stan să fie antrenor în România

Întrebat despre posibilitatea preluării unei echipe din România, a exclus în mod ferm această variantă și a explicat de ce a ajuns să ia această decizie: „Să fie sănătoși cei de la FCSB, să facă ce vor ei, pentru mine numai… La ce mi s-a întâmplat în fotbalul românesc nu vreau să mai aud și nu mă mai interesează. Nu vreau să mai revin în fotbalul românesc pentru că nu ai cu cine.

Aici trebuie să fii tânăr, ieftin și ascultător în România ca antrenor. Să aducă ei antrenori portughezi, să îi conducă patronii și președinții. Să fie sănătoși și să facă ce vor ei. Eu m-am uitat la Campionatul Mondial și nu vreau să mai aud de fotbalul românesc. Ce mi s-a întâmplat de-a lungul timpului nu am cum să nu pun la suflet. Prea multe dezamăgiri deși eu am încercat tot timpul să fac lucrurile cât mai bine.

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc a devenit insuportabil pentru mine ca antrenor, crede-mă. Mai bine antrenez la copii și juniori la mine la academie. Aștept copiii din Giurgiu să se înscrie. Dacă vine o ofertă… Depinde de ofertă, de echipă, condiții, nu voi mai antrena oriunde. Poate mă duc în străinătate”.

ADVERTISEMENT

Ilie Stan, replică după acuzațiile grave făcute de Cristian Daminuță la adresa sa

Fostul fotbalist l-a acuzat pe antrenor că din cauza lui ar fi pierdut 50.000 de dolari în 2015, pe vremea când cei doi activau împreună la o echipă din Irak, Zakho SC. Ilie Stan a transmis acum că nu s-a pus niciodată problema de așa ceva: „Eu am făcut chestia asta? Doamne Maica Domnului! Ferească Dumnezeu! Nici nu vreau să îi răspund, nu vreau să știu ce a spus. Vrei să faci un bine și după… Eu i-am făcut numai bine. Nu eu, impresarii care au fost acolo, ce treabă am avut eu?! Eu m-am zbătut pentru ei, i-am adus acolo și pe el și pe Mihai Costea și Mihai Leca și nu am avut eu nicio treabă.

ADVERTISEMENT

Nu mă interesează ce spune și nu vreau să intru în detalii. Dacă el a spus chestia asta înseamnă că nu e sănătos la cap! N-am cu cine să discut. Dacă eram de ăsta să iau bani, să fiu un ordinar, un pervers, eram departe acum, dar nu e genul meu. Eu mă duc în fiecare zi la biserică și nici nu vreau să aud așa ceva și nu accept. Restul e treaba lor ce vor să spună. Puteam să iau o grămadă de jucători străini acolo, dar i-am luat pe ei”.