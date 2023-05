Fostul antrenor de la FCSB, reverenţe în faţa lui Niczuly după finala Cupei României Betano: “Este un erou!”

şi-a apărat trofeul Cupei României după o finală tranşată după loviturile de departajare cu U Cluj. După 120 de minute “albe”, covăsnenii au câştigat cu 5-4 şi îşi păstrează trofeul.

Fostul antrenor de la FCSB, reverenţe în faţa lui Niczuly după finala Cupei României Betano

Fostul antrenor de la FCSB, Nicolae Dică, l-a lăudat pe Roland Niczuly după meci şi îl consideră eroul finalei, nu doar pentru cele trei lovituri de departajare apărate, dar şi pentru evoluţia din timpul jocului:

ADVERTISEMENT

”Niczuly e erou nu doar la penalty-urile apărate, ci şi în timpul jocului. A avut câteva parade foarte bune, pentru că U Cluj a arătat bine, mai ales în prima repriză, când au avut patru-cinci ocazii mari de a marca.

“Cei de la U Cluj au dominat, şi-au creat ocazii de a marca”

Cei de la U Cluj au dominat, şi-au creat ocazii de a marca. Cei de la Sepsi au pus probleme puţine, mă aşteptam să fie invers, ca ei să pună probleme mai mari.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

S-a văzut că jucătorii din faţă, mă refer la Thiam, Nistor, chiar Filip, Bic, au pus probleme celor de la Sepsi şi meritau să câştige ei, dar uite că fotbalul nu e drept mereu”, a declarat Nicolae Dică la Orangesport.

Nicolae Dică şi-a încheiat mandatul de antrenor la FCSB chiar după un meci cu U Cluj, disputat pe 31 octombrie 2022. Ulterior, tehnicianul a acceptat provocarea celor de la CS Mioveni, dar nu a reuşit să salveze echipa.

ADVERTISEMENT

Sepsi, cu sau fără Bergodi în viitorul sezon? “Trebuie să discutăm”

Sepsi Sf. Gheorghe şi-a asigurat prezenţa în preliminarile Conference League după această victorie. Dar rămâne de văzut dacă va merge acolo cu acelaşi antrenor, :

“Mă voi întâlni cu domnul Dioszegi, cu donnul Hadnagy. Trebuie să discutăm, am stat foarte bine, s-a făcut performanţă în ultimul an şi jumătate. Am câştigat trei finale.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că am intrat în istoria acestui club şi vom vedea în viitor ce va fi. Nu pot să ştiu. Din partea domnului Dioszegi am avut un mare respect, mă bucur că munca mea a fost apreciată”, a declarat Bergodi la FANATIK SUPERLIGA.