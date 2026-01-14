Fostul antrenor de la FCSB rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: „Dacă făcea o schimbare, dădea telefon, jucătorul trebuia să fie pregătit!” Video exclusiv

ADVERTISEMENT

Mihai Teja a fost timp de șase luni antrenorul celor de la FCSB. A fost numit în decembrie 2018 și chiar dacă a avut o singură înfrângere pe banca roș-albaștrilor, a ratat la mustață titlul în dauna celor de la CFR Cluj, fiind înlocuit în vara anului 2019.

Mihai Teja vorbeşte deschis despre experienţa FCSB: „M-am simţit antrenor!”

În prezent, . Într-un interviu acordat pentru FANATIK în Antalya, tehnicianul a vorbit și despre perioada FCSB, în care a avut șansa să conducă un club de talie mare:

„A fost extraordinar. Mi-aş dori tot timpul să antrenez la acest nivel. De-a lungul carierei mele de antrenor am antrenat echipe mici, care se băteau la evitarea retrogradării. Singura echipă mare pe care am antrenat-o a fost FCSB.

Acolo m-am simţit antrenor, am avut toate condiţiile. Chiar a fost o experienţă foarte frumoasă din viaţa mea. Îmi doresc să antrenez echipe mari, să câştig cupe şi campionate pentru că la echipe mici e foarte greu să câştigi trofee.

Ţin minte şi din vorbele unor mari antrenori. Dacă vrei să fii antrenor mare, trebuie să antrenezi echipe mari. Ai foarte multă calitate, ai anumite condiţii. La FCSB ne-am bătut până în ultima etapă cu CFR Cluj. Am pierdut la un punct campionatul. Putea fi o rampă de lansare mult mai mare, dar aşa a fost să fie. Trebuie să luăm viaţa cum ne este dată”, a spus Teja pentru FANATIK.

Totul despre implicarea lui Gigi Becali la echipă: „Mai face o schimbare, mai dă un telefon!”

În ceea ce priveşte implicarea lui Gigi Becali la echipă, Mihai Teja a declarat că s-a înţeles foarte bine cu patronul şi au fost mereu în dialog. De cealaltă parte, jucătorii erau antrenaţi să fie gata în orice moment, indiferent de schimbarea pe care voia să o facă patronul:

„N-a fost greu să colaborez cu dânsul. Dacă ai dialog… Până la urmă suntem oameni. Fiecare dintre noi avem şi părţi mai puţin bune, dar şi părţi bune. Poţi să vorbeşti cu cineva, să ai un dialog şi prin argumente poţi să explici ce idei ai.

Eu am colaborat bine cu domnul Becali, am avut dialog tot timpul. Întotdeauna a fost interesat de starea echipei. Foarte important, vorbeam la începutul săptămânii, mă întreba cum sunt băieţii, ce aş vrea să fac.

De multe ori, spunea „Bine, tată, tu eşti antrenorul, tu decizi. Pentru asta ai făcut şcoală”. Nu era de negociere pentru că eu şi Mihai Pintilii, Charalambous şi cine a fost la FCSB, trebuie să îi antrenezi pe băieţi astfel încât să nu surprindă nimic.

Indiferent ce se întâmplă. O schimbare, de exemplu. Dacă trebuie să intre Moruţan. El ştia ce să facă, indiferent de post, în orice situaţie. Trebuie să îi învăţăm să facă faţă fiecărei situaţii. Nu contează când intră, unde intră, ştiu ce au de făcut.

Munca asta o fac eu şi alt antrenor la fiecare echipă. Jucătorul trebuie să ştie ce are de făcut la meci. Chiar dacă în unele momente, Gigi Becali mai face o schimbare, mai dă un telefon că nu i-a plăcut ăla, e momentul acela care nu i-a plăcut dânsului că jucătorul nu are formă sportivă bună.

Eu am colaborat foarte bine. Îmi pare rău că nu am apucat să joc în Cupa României şi în Europa, pentru că am venit în iarnă şi nu mai erau nici în cupă, nici în Europa. V-am spus, depinde cum dialoghezi cu domnul Becali”, a povestit Teja.

S-a schimbat Gigi Becali în ultimii ani?!

Chestionat dacă patronul FCSB s-a schimbat în bine sau în rău în ultimii ani, Mihai Teja consideră că rezultatele vorbesc şi cele două titluri consecutive arată că :

Nu l-am mai întâlnit pe domnul Becali. Probabil că s-a mai schimbat. De la zi la zi te schimbi ca om. N-am mai lucrat de 8 ani. Am mai vorbit cu Mihai Pintilii, m-am înţeles foarte bine cu el. Cu Filip, care mai sunt în staff, dar nu am mai întrebat dacă s-a schimbat sau nu.

Dacă luăm ultimii doi ani, s-a schimbat în bine. FCSB a luat două campionate şi a jucat în primăvara Europa League. Şi atunci, ok, fiecare om are drumul lui şi strategia lui.

Este şi un business şi, până la urmă, cum consideră. Eu cred că FCSB rămâne o echipă mare, o echipă care se va bate tot timpul pentru trofee. Va avea şi perioade mai puţin bune, cum a fost în acest start de sezon.

Eu am spus că la ce condiţii sunt la FCSB, la ce jucători, la cât investeşte domnul Becali, FCSB trebuia să câştige campionatul în fiecare an, dar o dată la trei-patru ani să mai dea şi câte o lovitură prin Champions League”, a dezvăluit Mihai Teja în interviul pentru FANATIK.

„Îmi pare rău de singurul eşec de la FCSB. Am pierdut doar cu Viitorul. Am pierdut meciul din nimic. Am avut vreo 7-8 ocazii de a marca. La momentul respectiv şi Gică Hagi a spus că FCSB a dominat la toate capitolele. A fost o înfrângere pe un fond bun al nostru. Cu acel eşec am pierdut campionatul”, Mihai Teja pentru FANATIK

47 de ani are Mihai Teja

2018 este anul în care Mihai Teja a semnat cu FCSB